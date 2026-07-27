3 loại quả “ngậm” nhiều hóa chất nhất

Một báo cáo của Tổ chức Công tác Môi trường Mỹ (EWG) , được xây dựng dựa trên dữ liệu kiểm nghiệm của Chương trình Dữ liệu Thuốc bảo vệ thực vật (PDP) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), cho thấy dâu tây, nho và táo thường nằm trong nhóm các loại trái cây phát hiện nhiều dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhất.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng phần lớn mẫu được kiểm nghiệm vẫn nằm trong giới hạn an toàn do cơ quan quản lý quy định. Vì vậy, người dân không nên vì lo ngại mà hạn chế ăn trái cây, bởi lợi ích của việc bổ sung rau củ, trái cây vẫn vượt trội so với nguy cơ từ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở mức cho phép.

Dâu tây

Dâu tây là loại quả có lớp vỏ mỏng, nhiều hạt nhỏ nằm trên bề mặt nên rất dễ bị nấm mốc, côn trùng và sâu bệnh tấn công trong quá trình canh tác.

Môt số loại trái cây quen thuộc (Ảnh: peakpx).

Để đảm bảo năng suất và chất lượng, người trồng thường phải áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ thực vật. Chính vì vậy, các cuộc khảo sát nhiều năm liên tiếp đều ghi nhận dâu tây nằm trong nhóm có nhiều mẫu phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Một khó khăn khác là dâu tây thường được ăn nguyên quả, không gọt vỏ nên nếu không được rửa sạch, lượng dư lượng còn bám trên bề mặt có thể cao hơn so với những loại quả được bóc hoặc gọt vỏ trước khi ăn.

Nho

Nho cũng là loại trái cây thường xuyên có mặt trong nhóm phát hiện nhiều dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Do mọc thành từng chùm dày, độ ẩm cao và dễ phát sinh bệnh nấm, người trồng phải kiểm soát dịch hại khá chặt chẽ trong suốt quá trình sinh trưởng.

Ngoài ra, vỏ nho khá mỏng và thường được ăn trực tiếp. Một số mẫu kiểm nghiệm phát hiện nhiều hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật khác nhau trên cùng một mẫu nho, song điều này không đồng nghĩa vượt ngưỡng an toàn mà chỉ phản ánh việc sử dụng nhiều loại thuốc trong sản xuất nông nghiệp.

Táo

Táo là loại quả có thể bảo quản trong thời gian dài nên ngoài việc phòng trừ sâu bệnh trên đồng ruộng, nhiều lô hàng còn được phủ một lớp sáp thực phẩm sau thu hoạch nhằm hạn chế mất nước và kéo dài thời gian bảo quản.

Các chuyên gia lưu ý lớp sáp này là sáp thực phẩm được phép sử dụng trong ngành thực phẩm, không phải hóa chất độc hại như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Tuy nhiên, táo vẫn thường nằm trong nhóm phát hiện nhiều dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hơn nhiều loại trái cây khác do phải phòng chống nhiều loại sâu bệnh trong quá trình canh tác.

Sơ chế trái cây đúng cách trước khi ăn

Các chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không nên quá lo lắng mà bỏ hoàn toàn các loại trái cây này. Điều quan trọng hơn là thực hiện đúng các bước sơ chế trước khi sử dụng.

Trước hết, nên rửa trái cây dưới vòi nước chảy và dùng tay chà nhẹ bề mặt để loại bỏ bụi bẩn, vi sinh vật cũng như một phần dư lượng bám bên ngoài.

Với dâu tây, nho hoặc táo, có thể ngâm trong nước pha baking soda khoảng 10-15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Một số nghiên cứu cho thấy phương pháp này có thể giúp giảm thêm một phần dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên bề mặt quả.

Đối với táo, nếu không có nhu cầu ăn vỏ, người dùng có thể gọt vỏ trước khi sử dụng để giảm lượng dư lượng còn bám bên ngoài.

Ngoài ra, nên mua trái cây tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và ưu tiên các sản phẩm đạt chứng nhận sản xuất an toàn.