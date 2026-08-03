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Phát hiện kho báu nặng gần 7kg, trị giá hơn 8,9 tỷ đồng khi đang leo núi

| | Sống

Phát hiện kho báu nặng gần 7kg, trị giá hơn 8,9 tỷ đồng khi đang leo núi

Tháng 2/2025, hai người đàn ông tại CH Czech trong lúc đi leo núi đã tình cờ phát hiện một kho báu nặng gần 7kg, gồm 598 đồng tiền vàng cùng nhiều hiện vật quý.

Theo Smithsonian Magazine, sự việc xảy ra vào tháng 2/2025 tại vùng chân núi Krkonoše, ở phía bắc CH Czech. Trong lúc đang leo núi, hai người đàn ông phát hiện một phần của chiếc hộp nhôm nhô lên khỏi mặt đất.

Khi mở chiếc hộp, họ bất ngờ thấy bên trong chứa 598 đồng tiền vàng sáng bóng. Tiếp tục kiểm tra khu vực xung quanh, họ phát hiện thêm một hộp sắt chứa nhiều hiện vật bằng kim loại màu vàng.

Sau đó, toàn bộ số hiện vật được hai người bàn giao cho Bảo tàng Đông Bohemia (Museum of East Bohemia) để các chuyên gia khảo cổ nghiên cứu. Theo bảo tàng, toàn bộ kho báu nặng hơn 15 pound (khoảng 6,8 kg) và được định giá hơn 340.000 USD (hơn 8,9 tỷ đồng).

Ông Vojtěch Brádle, chuyên gia tiền cổ của Bảo tàng Đông Bohemia, cho biết ông vô cùng kinh ngạc khi lần đầu nhìn thấy kho báu. Chiếc hộp nhôm chứa 598 đồng tiền vàng, được xếp ngay ngắn thành 11 cột và bọc trong lớp vải màu đen.

Theo các chuyên gia, số tiền vàng này có nguồn gốc từ nhiều quốc gia khác nhau như Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Romania, Italy và Nga. Những đồng tiền mang niên đại từ 1808 đến 1915. Tuy nhiên, một số đồng còn có dấu đóng bổ sung cho thấy chúng đã được tái lưu hành vào năm 1921 tại khu vực từng thuộc Nam Tư cũ, nhiều khả năng là lãnh thổ Serbia và Bosnia & Herzegovina ngày nay.

Trong khi đó, chiếc hộp sắt chứa 10 vòng tay, một chiếc túi lưới kim loại và một số vật dụng khác. Hiện các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định chính xác chất liệu của những hiện vật này và đang tiếp tục tiến hành các phân tích để làm rõ thành phần kim loại.

Cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể xác định ai là người chôn giấu kho báu cũng như vì sao họ không quay lại lấy số tài sản này. Dù thuộc về ai, các chuyên gia cho rằng mục đích cất giấu không nằm ở giá trị lưu thông của những đồng tiền mà ở chính lượng vàng mà chúng chứa đựng.

"Rõ ràng điều quan trọng không phải là mệnh giá của các đồng tiền hay khả năng mua được thứ gì. Chúng được chôn giấu vì là kim loại quý", ông Vojtěch Brádle nhận định.

(Theo Smithsonian Magazine)

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Ánh Lê

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