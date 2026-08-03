Mỹ đánh giá rau "tốt bậc nhất thế giới", người Việt ăn thường xuyên mà không hay

Đó chính là rau xà lách món rau ăn kèm quen thuộc trong các món cuốn, salad, bánh mì hay bữa cơm gia đình. Ít ai ngờ rằng loại rau xanh tưởng chừng bình dân này lại nằm trong nhóm rau giàu dưỡng chất được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.

Ảnh minh họa

Xà lách lọt top những loại rau "tốt bậc nhất thế giới"

Theo bảng xếp hạng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), được tạp chí First For Women tổng hợp, xà lách nằm trong danh sách 10 loại rau có mật độ dinh dưỡng cao nhất hiện nay.

Bảng xếp hạng của CDC gồm:

Cải xoong: 100 điểm

Cải thảo: 91,99 điểm

Cải cầu vồng: 89,27 điểm

Lá củ dền: 87,08 điểm

Rau chân vịt: 86,43 điểm

Rau diếp xoăn: 73,36 điểm

Rau xà lách: 70,73 điểm

Rau mùi tây: 65,59 điểm

Xà lách Romaine: 63,48 điểm

Rau cải rổ: 62,49 điểm

Dù đứng ở vị trí thứ 7, xà lách vẫn được đánh giá cao nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi cho cơ thể. Đặc biệt, đây là loại rau dễ tìm, giá thành hợp lý, phù hợp với hầu hết gia đình.

Không chỉ dùng để ăn sống, xà lách còn có thể chế biến theo nhiều cách như luộc, xào, trộn salad hoặc ép lấy nước. Sự đa dạng trong cách sử dụng giúp loại rau này dễ dàng trở thành một phần trong chế độ ăn uống lành mạnh mỗi ngày.

Ảnh minh họa

Rau xà lách giàu dinh dưỡng

Xà lách chứa nhiều chất chống oxy hóa quan trọng như beta-carotene, vitamin C, lutein và acid chlorogenic. Những hợp chất này có khả năng hỗ trợ cơ thể chống lại tác động của các gốc tự do nguyên nhân liên quan đến quá trình lão hóa và nhiều vấn đề sức khỏe mạn tính.

Theo một số đánh giá dinh dưỡng, chỉ với khoảng hai chén xà lách sống, cơ thể có thể bổ sung lượng beta-carotene đáng kể cùng một phần nhu cầu vitamin C hằng ngày.

Bên cạnh đó, lượng chất xơ dồi dào trong xà lách mang lại nhiều lợi ích:

- Hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

- Giúp kiểm soát lượng cholesterol trong máu.

- Góp phần ổn định đường huyết.

- Hỗ trợ duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Với những người quan tâm đến sức khỏe tim mạch hoặc muốn xây dựng chế độ ăn cân bằng, việc bổ sung thêm các loại rau lá xanh như xà lách là một lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả.

Ngoài giá trị dinh dưỡng, xà lách còn được nhiều người yêu thích nhờ những lợi ích liên quan đến làn da và mái tóc.

Các vitamin cùng hợp chất chống oxy hóa trong loại rau này có thể hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của môi trường, góp phần duy trì làn da khỏe mạnh. Một số người còn sử dụng nước ép xà lách như một nguyên liệu chăm sóc da tự nhiên.

Bên cạnh đó, các dưỡng chất trong xà lách cũng được cho là có vai trò hỗ trợ sức khỏe da đầu, giúp mái tóc duy trì trạng thái tốt hơn.

Một điểm thú vị của xà lách là loại rau này còn được biết đến với tác dụng giúp cơ thể thư giãn. Một số quan điểm cho rằng các hợp chất tự nhiên trong xà lách có thể hỗ trợ giảm căng thẳng, mang lại cảm giác dễ chịu và góp phần cải thiện giấc ngủ.

Trong Đông y, xà lách được xem là loại rau có tính mát, vị hơi đắng ngọt, thường được sử dụng với mục đích thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu cơ thể.

Ngày nay, khi các bệnh liên quan đến lối sống ngày càng phổ biến, những loại rau xanh đơn giản như xà lách lại càng được chú trọng. Không cần những thực phẩm đắt tiền, việc duy trì thói quen ăn đa dạng rau củ mỗi ngày cũng là một trong những cách thiết thực để chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Từ một loại rau ăn kèm quen thuộc trong bữa cơm Việt, xà lách đang dần được nhìn nhận đúng hơn với giá trị dinh dưỡng đáng kể một "siêu thực phẩm" bình dân mà nhiều người vẫn chưa thực sự biết hết.

Cách ăn rau xà lách tốt cho sức khỏe

Ảnh minh họa

- Salad xà lách: Nên rửa sạch rau và cắt thành từng miếng nhỏ; thêm dưa chuột, cà chua, cà rốt, ức gà, tôm và các nguyên liệu khác. Sau đó, bạn thêm một lượng dầu ô liu, giấm, hạt tiêu đen, muối và các gia vị khác theo khẩu vị cá nhân và trộn đều. Các loại rau và protein trong món salad xà lách được kết hợp hài hòa, không chỉ cung cấp dinh dưỡng phong phú mà còn tăng cảm giác no.

Khi chọn nước sốt trộn salad, hãy tránh sử dụng sốt mayonnaise hoặc sốt Thousand Island có hàm lượng calo cao. Bạn nên chọn loại giấm ít calo, nhờ thế sẽ giúp tăng gấp đôi hiệu quả giảm cân.

- Rau xà lách cuốn: Thông thường kết hợp rau xà lách với thịt, cá trong các bữa ăn hàng ngày là cách rất lành mạnh để giảm cân. Bạn có thể thái thịt bò bít tết, thịt gà hoặc cá chiên thành lát mỏng, cuốn kèm với các loại rau như dưa chuột thái sợi, cà rốt thái sợi, giá đỗ..., dùng rau xà lách thay vỏ nem để cuốn, chấm với nước sốt cay, nước mắm tỏi... Món cuốn xà lách tươi mát và ngon miệng, hương vị đậm đà. Bạn có thể kết hợp các nguyên liệu theo sở thích, không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn không tiêu thụ quá nhiều calo.

- Rau xà lách xào tỏi: Một cách ăn rau xà lách giảm cân khác là đem xào tỏi. Đây là món ăn dễ làm, nhanh gọn và hương vị thơm ngon. Trước hết, bạn rửa sạch rau xà lách và để ráo nước. Đun nóng dầu trong chảo, phi thơm tỏi băm rồi cho rau xà lách vào xào nhanh, nêm muối và nước tương nhạt vừa đủ. Rau xà lách xào tỏi giữ được vị ngọt tươi mát ban đầu của rau, tỏi băm có tác dụng diệt khuẩn, chống viêm, có lợi cho sức khỏe.