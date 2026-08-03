Nước rửa tay Layer Clean bị thu hồi trên toàn quốc

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm Nước rửa tay dạng bọt Layer Clean – chai 330ml, trên nhãn ghi NSX: 12/8/2025; HSD: 12/8/2028

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Layer Clean Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất (mã số doanh nghiệp: 0106823268).

Doanh nghiệp có trụ sở tại số 18, ngách 54/17 TT Bộ Công an B682, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Tp. Hà Nội. Nhà máy sản xuất đặt tại Km11 Đại lộ Thăng Long, xã Song Phương, huyện Hoài Đức (nay là xã Sơn Đồng, Tp. Hà Nội).

Sản phẩm Nước rửa tay dạng bọt Layer Clean – chai 330ml do Công ty Cổ phần Layer Clean Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất (Ảnh: Layer Clean Việt Nam).

Theo Cục Quản lý Dược, căn cứ Công văn số 258 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, đơn vị này đã lấy mẫu sản phẩm tại cửa hàng BRGMart (địa chỉ: 120 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội) để kiểm tra chất lượng.

Kết quả thử nghiệm cho thấy mẫu sản phẩm chứa hai chất bảo quản thuộc nhóm Isothiazolinone gồm Methylisothiazolinone (MIT) với hàm lượng 3,57 mcg/g và Methylchloroisothiazolinone (CMIT) với hàm lượng 8,37 mcg/g, trong khi hai thành phần này không được công bố trên nhãn sản phẩm.

Tại báo cáo giải trình số 01/2026/CV-LC06 ngày 30/6/2026, Công ty Cổ phần Layer Clean Việt Nam cho biết sản phẩm có chứa hai chất bảo quản Methylisothiazolinone (MIT) và Methylchloroisothiazolinone (CMIT) do tồn dư trong nguyên liệu sử dụng để sản xuất.

Ngoài vi phạm về thành phần công bố trên nhãn, Cục Quản lý Dược cho biết sản phẩm còn được sản xuất tại cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định.

Đồng thời, sản phẩm đã được lưu hành trên thị trường khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Đây là những căn cứ để cơ quan quản lý quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ các lô sản phẩm trên phạm vi cả nước.

Do đó Cục yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên, đồng thời trả lại cho đơn vị cung ứng. Các địa phương cũng phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với Công ty Cổ phần Layer Clean Việt Nam, Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ các đơn vị phân phối, sử dụng sản phẩm.

Tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các lô hàng không đáp ứng quy định. Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 21/8/2026.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Tp. Hà Nội được giao giám sát việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm của doanh nghiệp.

Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm chưa được phép lưu hành bao gồm việc sản xuất khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm và lưu hành khi chưa có số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm.

Đồng thời, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xử lý các vi phạm theo quy định hiện hành. Kết quả kiểm tra, giám sát phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 4/9/2026.