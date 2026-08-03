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Đề thi chỉ có duy nhất 2 TỪ của một trường ĐH đang khiến cư dân mạng toát mồ hôi, nhìn tên người ra đề càng phục sát đất!

| | Sống

Phải thật sự có chuyên môn cao thì mới ra được đề như vậy!

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ lại đề thi môn Sinh lý người và động vật từ tận năm học 2011 - 2012 của trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG HCM. Ngay lập tức, đề thi này thu chục hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận vì đề... quá ngắn!

Cụ thể, đề thi chỉ có 2 từ: "Kháng thể", thời gian làm bài là 90 phút.

Theo nhiều cựu sinh viên trường ĐH Khoa học tự nhiên, những đề thi ngắn như này tửng khiến họ phải toát mồ hôi. Một người cho biết, đề càng ngắn thì càng phải làm bao quát và đầy đủ, và việc chọn đủ ý, đúng ý quan trọng nhất để nêu vào bài cũng là cả một vấn đề.

Đề thi môn Sinh lý người và động vật chỉ có đúng 2 từ (Nguồn: Tiktok Mẹ Dâu học Thạc sĩ)

"Cho bạn 2 từ, hãy viết hết những gì bạn biết về chủ đề này cho tôi, mà phải viết hay, viết đúng mới được điểm cao, chứ không phải dài dòng, lan man mà được. Trời ơi, nó khó!

Mà người chấm cũng phải cực kỳ giỏi, uyên bác, tường tận lắm mới ra đề kiểu này. Sinh viên mà phúc khảo một cái là ngồi giải thích đổ mồ hôi luôn" , một cư dân mạng để lại bình luận.

Nhiều người khác cũng để lại bình luận đồng tình rằng: đề càng ngắn, người học càng thỏa sức viết và lúc đó người chấm càng mệt. Phải thật sự có chuyên môn cao thì mới ra được đề như vậy!

Và quả thật, người ra đề không phải ai xa lạ mà chính là thầy Phan Kim Ngọc - một nhà giáo, nhà khoa học đầy tâm huyết. Thầy Phan Kim Ngọc Sinh năm 1956, từng là học sinh giỏi toán quốc gia. Năm 1972, ông tình nguyện nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Trung và chiến dịch giải phóng Đà Nẵng (1975).

Thầy Phan Kim Ngọc

Sau giải phóng, ông tiếp tục học đại học và gắn bó với sự nghiệp bục giảng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học.

Thầy Phan Kim Ngọc chính là người tiên phong xây dựng công nghệ tế bào gốc và kỹ thuật gen động vật tại Việt Nam (như thụ tinh nhân tạo ống nghiệm ở bò, thu nhận tế bào gốc máu cuống rốn). Thầy cũng là người sáng lập Viện Tế bào gốc vào năm 2007.

Thầy cũng từng trực tiếp thử nghiệm lâm sàng ứng dụng tế bào gốc hỗ trợ điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) trên chính mình. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình nghiên cứu y sinh học nước nhà. Thành công bước đầu từ trường hợp của ông đã mở đường cho việc chuyển giao, ứng dụng điều trị thực tế cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh phổi mạn tính tại các bệnh viện lớn.

Năm 2024, thầy Phan Kim Ngọc được trao Giải thưởng Cống hiến Tế bào gốc (SCI Stem Cell Award) năm 2024 vì những đóng góp trọn đời cho lĩnh vực này.

Tổng hợp

Thầy giáo ra đề thi khiến học sinh giỏi nhất lớp cũng không dám viết câu trả lời đúng

Theo Thanh Hương

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