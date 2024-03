Thầy giáo ra đề thi khiến học sinh giỏi nhất lớp cũng không dám viết câu trả lời đúng

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc được dịp bàn tán xôn xao về một bài kiểm tra do một giáo viên trẻ sinh sau năm 2000 ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc ra đề. Đây là bài kiểm tra bình thường dành cho học sinh trong lớp nhưng điều khiến nó gây tranh cãi lại không vì nội dung bài thi hay do quá khó.

Giáo viên trẻ họ Vương cho biết không có ai trong lớp đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra trắc nghiệm này, bao gồm cả các em học giỏi nhất, ngay cả khi đề thực sự không khó. Lý do là vì thầy đã soạn đề kiểm tra và cho tất cả các đáp án đều là C. Được biết, đề bài có 4 trang A4, tức có ít nhất 40 câu hỏi. Nhưng quả thật, toàn bộ đáp án đều chỉ là C mà thôi. Trước tình huống như thế, rất nhiều em học sinh dù có làm ra đáp án đúng vẫn thấy lấn cấn, sợ hãi vì không ai dám tin cả đề chỉ có 1 đáp án như vậy.

Đáp án bài kiểm tra tất cả đều là C

Thầy Vương cho biết: "Tôi soạn một bài kiểm tra như thế này để nói với các học sinh rằng trong cuộc sống luôn có những cạm bẫy, vì vậy hãy tin rằng bạn là người giỏi nhất".

Bài thi này đã khiến cư dân mạng tranh luận sôi nổi:

- Những học sinh đứng đầu cũng không dám viết đáp án nữa.

- Học sinh kém cũng không dám chép bài bạn khi nhìn thấy hàng dài C đó.

- Thầy chỉ chơi một lần này thôi, lần sau sẽ vô nghĩa.

- Thầy giáo còn quên nói một việc là cách ra đề này sẽ giúp thầy chấm bài nhanh và tiện như thế nào.

- Haha, thầy giáo chơi bài tâm lý à?

Tất nhiên, bên cạnh các ý kiến bày tỏ sự thích thú và khen ngợi sự sáng tạo của thầy giáo, cũng có người cho rằng cách ra đề này thực sự quá hiểm hóc và đã làm khó học sinh. Rất ít người dám trả lời hàng chục câu chỉ với 1 đáp án trong bài thi trắc nghiệm và rõ ràng việc đánh đố này giống như kiểm tra tâm lý hơn là kiểm tra kiến thức của học sinh

Nguồn: ET Today