Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn làm cửa sắt kéo? 2 thiết kế đang dần trở thành xu hướng mới

Tiếng cửa sắt kéo đang dần ít xuất hiện ở những ngôi nhà mới

Nếu từng sống ở khu dân cư đông đúc, hẳn nhiều người không còn xa lạ với âm thanh loảng xoảng của cửa sắt kéo mỗi sáng sớm hoặc khi các cửa hàng đóng cửa vào buổi tối. Có một thời gian, đây gần như là lựa chọn quen thuộc của nhà phố, nhà kết hợp kinh doanh hay những ngôi nhà có mặt tiền hẹp nhờ giá thành hợp lý, kết cấu chắc chắn và khá dễ sửa chữa khi xảy ra hư hỏng. Tuy nhiên, chỉ cần quan sát những công trình xây mới vài năm gần đây sẽ thấy một sự thay đổi khá rõ. Thay vì cửa sắt kéo, nhiều gia đình lựa chọn cửa cuốn hoặc những mẫu cổng trượt có thiết kế gọn gàng hơn. Không phải vì cửa sắt kéo không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng, mà bởi tiêu chí khi xây nhà hiện nay đã khác trước. Bên cạnh yếu tố an toàn, gia chủ còn quan tâm đến sự yên tĩnh, tính thẩm mỹ và trải nghiệm sử dụng mỗi ngày.

Vì sao cửa sắt kéo không còn được nhiều gia đình ưu tiên?

Điều khiến nhiều gia đình thay đổi không nằm ở độ bền. Nếu được làm từ vật liệu tốt và bảo dưỡng đúng cách, cửa sắt kéo vẫn có thể sử dụng trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng thực tế, loại cửa này vẫn tồn tại một số hạn chế.

Tiếng ồn dễ nhận thấy sau thời gian sử dụng

Đây là điều nhiều người từng sử dụng cửa sắt kéo đều dễ nhận ra. Sau một thời gian, bánh xe, ray trượt hoặc các điểm liên kết có thể phát ra tiếng động khi đóng mở, đặc biệt nếu cửa ít được vệ sinh và bôi trơn định kỳ. Với những gia đình có người già, trẻ nhỏ hoặc thường xuyên đóng mở cửa vào sáng sớm và tối muộn, tiếng kim loại va vào nhau đôi khi trở thành một bất tiện nhỏ nhưng lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Khó hài hòa với mặt tiền hiện đại

Những mẫu nhà phố hiện nay thường ưu tiên đường nét tối giản, bề mặt phẳng và ít chi tiết. Trong khi đó, cửa sắt kéo với nhiều nan kim loại và khung xếp đặc trưng đôi khi tạo cảm giác khá nặng về thị giác, nhất là khi kết hợp với các vật liệu như kính lớn, đá hoặc lam nhôm. Đây cũng là lý do nhiều gia chủ khi xây nhà mới mong muốn lựa chọn một hệ cửa có thiết kế đồng bộ hơn với tổng thể kiến trúc thay vì chỉ tập trung vào công năng.

Cần vệ sinh và bảo dưỡng thường xuyên

Khác với nhiều loại cửa hiện đại, cửa sắt kéo có khá nhiều khe, ray và bánh xe. Những vị trí này dễ bám bụi, cát hoặc lá khô nếu ngôi nhà nằm gần đường lớn. Nếu không được vệ sinh định kỳ, cửa có thể kéo nặng hơn, phát sinh tiếng kêu hoặc khiến bánh xe mòn nhanh hơn. Đây không phải nhược điểm quá lớn, nhưng là điều nhiều gia đình muốn giảm bớt trong quá trình sử dụng lâu dài.

Chưa đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hiện nay

Ngày càng nhiều gia đình muốn việc đóng mở cửa diễn ra nhanh, nhẹ và có thể thực hiện chỉ bằng một nút bấm. Trong khi đó, phần lớn cửa sắt kéo vẫn vận hành thủ công. Với những ngôi nhà thường xuyên đưa ô tô ra vào hoặc phải mở cửa nhiều lần trong ngày, đây cũng là yếu tố được cân nhắc khi lựa chọn.

1. Cửa cuốn khe thoáng - Lựa chọn ngày càng phổ biến ở nhiều nhà phố

Nếu trước đây cửa cuốn thường bị chê khá bí vì đóng kín hoàn toàn thì những năm gần đây, cửa cuốn khe thoáng đã trở thành lựa chọn được nhiều gia đình cân nhắc hơn. Thiết kế các nan cửa có khe hở nhỏ giúp lưu thông không khí và lấy sáng ở mức nhất định ngay cả khi cửa đang đóng, phù hợp với những ngôi nhà phố thường xuyên phải đóng cửa nhưng vẫn muốn không gian phía trong bớt ngột ngạt.

Đóng mở nhanh, thuận tiện hơn

Phần lớn cửa cuốn khe thoáng hiện nay đều có thể kết hợp với motor điện và điều khiển từ xa. Người dùng chỉ cần bấm nút là cửa tự động đóng hoặc mở trong vài chục giây, không cần dùng sức kéo như cửa sắt truyền thống. Với những gia đình thường xuyên đưa xe máy hoặc ô tô ra vào, sự khác biệt này khá rõ trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Mặt tiền gọn gàng và hiện đại hơn

Khi mở cửa, toàn bộ thân cửa được cuộn gọn lên phía trên thay vì xếp sang hai bên. Nhờ đó, mặt tiền nhìn liền mạch và thoáng hơn. Bản thân cửa cuốn khe thoáng cũng có nhiều màu sắc, kiểu nan và bề mặt hoàn thiện khác nhau nên dễ phối với kiến trúc hiện đại, từ nhà phố đến biệt thự.

Có thể tích hợp nhiều tính năng

Ngoài chức năng đóng mở tự động, nhiều mẫu cửa hiện nay còn có thể kết hợp bộ lưu điện, cảm biến đảo chiều khi gặp vật cản hoặc điều khiển qua điện thoại thông minh. Đây là những tiện ích ngày càng được nhiều gia đình quan tâm khi xây nhà mới.

Khi lựa chọn cần lưu ý gì?

Gia chủ nên chọn cửa có độ dày nan và motor phù hợp với kích thước thực tế của ô cửa. Không nên chỉ quan tâm đến giá thành mà bỏ qua chất lượng ray dẫn hướng, bộ điều khiển và chế độ bảo hành. Nếu khu vực sinh sống thường xuyên mất điện, nên cân nhắc lắp thêm bộ lưu điện để việc đóng mở không bị gián đoạn.

2. Cổng trượt - Thiết kế được nhiều công trình hiện đại lựa chọn

Bên cạnh cửa cuốn, cổng trượt cũng xuất hiện ngày càng nhiều ở các ngôi nhà xây mới, đặc biệt là biệt thự, nhà vườn hoặc nhà phố có khoảng sân phía trước. Thay vì mở quay như cổng truyền thống, toàn bộ cánh cổng sẽ trượt ngang sang một bên, vừa tiết kiệm diện tích vừa tạo cảm giác hiện đại cho mặt tiền.

Tiết kiệm không gian đóng mở

Đây là ưu điểm lớn nhất của cổng trượt. Vì cánh cổng di chuyển theo phương ngang nên không cần chừa khoảng trống phía trước hoặc phía sau để mở cánh. Điều này đặc biệt hữu ích với những ngôi nhà có sân không quá rộng hoặc khu vực trước cổng thường xuyên có xe đỗ.

Dễ kết hợp với nhiều vật liệu hiện đại

Các mẫu cổng trượt hiện nay không còn giới hạn ở khung sắt truyền thống mà thường kết hợp với nhôm, thép hộp, lam kim loại, gỗ nhựa ngoài trời hoặc các mảng kính, tạo nên nhiều phong cách khác nhau. Gia chủ có thể lựa chọn thiết kế kín hoàn toàn để tăng sự riêng tư hoặc phối các nan thoáng nhằm tạo cảm giác nhẹ nhàng và hiện đại hơn.

Phù hợp với xu hướng tự động hóa

Nhiều hệ cổng trượt hiện nay có thể lắp motor tự động, cảm biến an toàn hoặc điều khiển từ xa. Người dùng không cần xuống xe để mở cổng mỗi khi về nhà, đặc biệt thuận tiện trong những ngày mưa hoặc khi phải ra vào nhiều lần.

Khi lắp đặt cần lưu ý gì?

Cổng trượt chỉ phát huy hiệu quả khi có đủ khoảng trống để cánh cổng di chuyển sang một bên. Với loại sử dụng ray dưới nền, cần vệ sinh ray định kỳ để tránh đất cát hoặc lá cây làm cản trở quá trình vận hành. Nếu lắp motor tự động, nên lựa chọn đơn vị thi công có kinh nghiệm để đảm bảo cổng vận hành ổn định và hạn chế phát sinh lỗi sau thời gian dài sử dụng.

Cửa sắt kéo vẫn là lựa chọn phù hợp với nhiều công trình

Xu hướng chuyển sang cửa cuốn khe thoáng hay cổng trượt không đồng nghĩa cửa sắt kéo đã trở nên lỗi thời. Trên thực tế, đây vẫn là giải pháp phù hợp với nhiều cửa hàng, nhà cho thuê hoặc những công trình ưu tiên chi phí đầu tư ban đầu, đồng thời cần một loại cửa dễ sửa chữa và thay thế linh kiện khi cần.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ, người xây nhà hiện nay có nhiều lựa chọn hơn trước. Đặc biệt với các gia đình trẻ hoặc những công trình theo phong cách hiện đại, yếu tố thẩm mỹ, sự yên tĩnh và trải nghiệm sử dụng ngày càng được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, cửa cuốn khe thoáng và cổng trượt đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các ngôi nhà mới. Cuối cùng, không có loại cửa nào phù hợp với tất cả mọi công trình; lựa chọn hợp lý nhất vẫn là thiết kế đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, ngân sách và đặc điểm thực tế của từng ngôi nhà.