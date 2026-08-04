Nam sinh cùng lúc đậu 2 trường ĐH, phụ huynh chưa kịp mừng thì cơ quan tuyển sinh lên tiếng: "Em chưa trúng tuyển trường nào"

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền câu chuyện về một nam sinh bất ngờ nhận được thông báo nhập học từ hai trường đại học cùng lúc. Trong bối cảnh hệ thống tuyển sinh đại học chính quy của nước này quy định mỗi thí sinh chỉ được một trường xét tuyển và gửi giấy báo trúng tuyển trong cùng một đợt, sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Theo chia sẻ, nam sinh này lần lượt nhận được thông báo nhập học từ Đại học Sư phạm Hồ Bắc và Đại học Công nghệ Hồ Bắc. Cả hai đều là trường đại học có thật, giấy tờ được thiết kế khá chuyên nghiệp nên ban đầu gia đình tin rằng con mình đã may mắn được cả 2 trường nhận.

Tuy nhiên, sau khi sự việc được chia sẻ rộng rãi, nhiều người đã phát hiện điểm bất thường trên các giấy báo. Sau đó, phía cơ quan và những người làm công tác tuyển sinh cũng lên tiếng giải thích rằng nam sinh thực tế không trúng tuyển đại học chính quy của bất kỳ trường nào.

Theo chia sẻ, nam sinh này lần lượt nhận được thông báo nhập học từ Đại học Sư phạm Hồ Bắc và Đại học Công nghệ Hồ Bắc

Điểm mấu chốt nằm ở nội dung ghi trên giấy báo. Thay vì là "Giấy báo trúng tuyển" theo diện tuyển sinh thống nhất của kỳ thi đại học, các tài liệu này lại xuất hiện cụm từ "chương trình hỗ trợ học tập hệ tự học toàn thời gian" hoặc nội dung liên quan đến hình thức tự học (tự khảo thí). Đây là các chương trình hỗ trợ người học tham gia kỳ thi tự học, không phải giấy báo nhập học dành cho sinh viên đại học chính quy.

Theo quy định tuyển sinh tại Trung Quốc, hồ sơ của một thí sinh sau khi được trường đại học chính quy xét tuyển sẽ được quản lý thống nhất trên hệ thống. Vì vậy, nếu một học sinh cùng lúc nhận được nhiều giấy báo từ các chương trình khác nhau nhưng không có thông tin trúng tuyển trên hệ thống tuyển sinh chính thức thì không được xem là đã trúng tuyển đại học chính quy.

Không ít phụ huynh vẫn cho rằng chỉ cần trên giấy báo có cụm từ "toàn thời gian" thì đồng nghĩa với hệ chính quy. Tuy nhiên, giới tuyển sinh cho biết hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Một số chương trình hỗ trợ tự học hoặc ôn luyện phục vụ kỳ thi tự học vẫn tổ chức học tập theo hình thức toàn thời gian, nhưng người học không được cấp tư cách sinh viên chính quy ngay từ khi nhập học.

Bài viết cũng nhắc lại một trường hợp tương tự từng xảy ra trước đó. Một học sinh có điểm thi không đủ vào cao đẳng nhưng sau kỳ thi lại liên tiếp nhận được giấy mời nhập học từ 3 trường ngoài tỉnh. Gia đình tin rằng con đã gặp may nên quyết định từ bỏ ý định học lại, đồng thời đóng hơn 30.000 NDT (khoảng 109 triệu đồng) học phí để nhập học.

Bài viết cũng nhắc lại một trường hợp tương tự từng xảy ra trước đó

Sau 1 năm học, sinh viên này vẫn chưa được cấp mã số sinh viên chính quy. Khi gia đình thắc mắc, nhà trường giải thích việc cập nhật hồ sơ bị chậm. Chỉ đến lúc tốt nghiệp và đi xin việc, họ mới biết tấm bằng mình nhận được chỉ là chứng nhận hoàn thành chương trình tự học, không phải bằng đại học chính quy theo diện tuyển sinh thống nhất.

Qua câu chuyện trên, nhiều ý kiến cho rằng phụ huynh và thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin trên giấy báo nhập học, đồng thời đối chiếu kết quả với hệ thống tuyển sinh chính thức trước khi quyết định nhập học hoặc đóng học phí, tránh nhầm lẫn giữa chương trình đại học chính quy và các chương trình đào tạo theo hình thức tự học.

Theo Sohu