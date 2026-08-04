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Cảnh báo thủ đoạn giả danh công an đặt mua hàng số lượng lớn để lừa doanh nghiệp

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Công an thành phố Cần Thơ cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ công an đặt mua hàng số lượng lớn, dụ doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo thủ đoạn giả danh công an đặt mua hàng số lượng lớn để lừa doanh nghiệp - Ảnh 1.

Nội dung giả danh Công an đặt mua quạt số lượng lớn- Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an thành phố Cần Thơ

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào doanh nghiệp. Các đối tượng giả danh cán bộ công an hoặc cơ quan nhà nước đặt mua hàng số lượng lớn, rồi dụ doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc để chiếm đoạt.

Theo cơ quan công an, các đối tượng dựng kịch bản tinh vi, đánh vào tâm lý muốn ký hợp đồng lớn của doanh nghiệp. Sau khi tạo lòng tin, chúng giới thiệu doanh nghiệp "sân sau", yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc rồi cắt đứt liên lạc hoặc tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền.

Trong một vụ việc điển hình, một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là N.V.H, "là cán bộ Phòng Kế hoạch Vật tư - Hậu cần, Trại giam Kênh 5 Cần Thơ". Người này cho biết đơn vị đang có nhu cầu mua số lượng lớn quạt công nghiệp phục vụ công tác, đồng thời đề nghị doanh nghiệp báo giá và giao hàng trong thời gian gấp.

Khi doanh nghiệp cho biết không đủ nguồn hàng để đáp ứng đơn đặt mua, đối tượng lập tức giới thiệu một đơn vị có tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí B.K, nói đây là nhà cung cấp quen của đơn vị, có khả năng cung ứng hàng với giá ưu đãi nếu mua số lượng lớn.

Để tạo lòng tin, đối tượng còn cam kết sẽ mua lại toàn bộ số hàng sau khi doanh nghiệp nhập về, giúp bên bán hưởng khoản chênh lệch đáng kể. Cùng với đó, các đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do như kế hoạch mua sắm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị đang cần hàng gấp hoặc sẽ hoàn trả ngay tiền đặt cọc sau khi nhận hàng để thúc giục doanh nghiệp nhanh chóng chuyển tiền.

Theo cơ quan Công an, nếu doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc theo hướng dẫn cho đơn vị cung cấp do các đối tượng giới thiệu, chúng sẽ lập tức cắt đứt liên lạc hoặc tiếp tục viện nhiều lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng nhận định đây là một kịch bản được tổ chức chặt chẽ, có sự phân công vai trò giữa nhiều đối tượng.

Một đối tượng đóng giả cán bộ Công an hoặc cán bộ cơ quan nhà nước để tạo uy tín, tạo niềm tin ban đầu. Đối tượng khác đóng vai đại diện doanh nghiệp cung cấp hàng hóa nhằm tạo ra một giao dịch tưởng như hợp pháp. Từng bước trong quá trình giao dịch đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để dẫn dắt nạn nhân đến việc tự nguyện chuyển tiền.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân tuyệt đối không tin tưởng các cuộc gọi hoặc tin nhắn tự xưng là cán bộ Công an, cán bộ cơ quan nhà nước yêu cầu thực hiện giao dịch mua bán chỉ thông qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Doanh nghiệp không nên chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước khi đã xác minh đầy đủ danh tính người giao dịch, tính xác thực của đơn đặt hàng cũng như nhu cầu mua sắm của đơn vị được nhắc đến.

Đối với các đơn hàng mang danh nghĩa cơ quan Công an hoặc cơ quan nhà nước, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ trực tiếp với đơn vị bằng số điện thoại, địa chỉ chính thức để kiểm chứng thông tin; đồng thời kiểm tra tư cách pháp lý của doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, không giao dịch với các đơn vị do người lạ giới thiệu khi chưa được xác minh rõ ràng.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân và doanh nghiệp cần lưu giữ đầy đủ tin nhắn, số điện thoại, chứng từ chuyển tiền cùng các tài liệu liên quan, đồng thời trình báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Phạm Ngân

VTV

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