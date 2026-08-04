Bảng xếp hạng 7 loại rau củ tốt nhất để kéo dài tuổi thọ: Món nào cũng quen mặt ngoài chợ Việt!

Rau củ luôn là nền tảng của một chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, khi nhắc đến tác dụng của rau củ, đa số mọi người chỉ nghĩ đến lợi ích giảm cân, nhuận tràng, cung cấp chất xơ và vitamin, kiểm soát cân nặng và "chống ngán" khi ăn nhiều thịt cá. Trong khi sự thật là, các nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng đã chỉ ra rằng có những loại rau vượt trội hơn hẳn trong khả năng chống viêm, bảo vệ tế bào và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ.

Nếu muốn tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, có 7 loại rau bạn nên thường xuyên thêm vào thực đơn theo khuyến nghị của các chuyên gia:

1. Rau bina (rau chân vịt, cải bó xôi)

Theo chuyên gia dinh dưỡng Umo Callins (Mỹ), rau bina rất giàu vitamin C, lutein và zeaxanthin giúp đẩy lùi phản ứng viêm mãn tính. Loại rau này chứa hàm lượng nitrat tự nhiên cao giúp ổn định huyết áp, kết hợp với flavonol và beta carotene hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư.

Ảnh minh họa

Chuyên gia dinh dưỡng Maggie Moon (Mỹ) nhấn mạnh thêm rằng lượng folate dồi dào trong rau bina giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức do tuổi tác, bảo vệ sức khỏe não bộ khi già đi. Cứ 1 chén rau bina nấu chín cung cấp hơn 4g chất xơ giúp đa dạng hóa hệ vi sinh vật đường ruột và tối ưu hóa chức năng tiêu hóa.

2. Bông cải xanh

Là đại diện ưu tú của họ nhà cải, bông cải xanh xuất hiện liên tục trong các công trình nghiên cứu về phòng chống ung thư và kéo dài tuổi thọ.

Theo Thạc sĩ dinh dưỡng người Mỹ Katey Davidson, loại rau này chứa hợp chất sulforaphane dồi dào, có khả năng kích hoạt các enzyme giải độc tự nhiên trong cơ thể, hỗ trợ tiêu diệt tế bào bất thường trước khi phát triển thành khối u. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C, K cùng chất xơ phong phú trong bông cải xanh giúp tăng cường miễn dịch, giảm mức cholesterol xấu và bảo vệ thành mạch máu khỏi tổn thương xơ vữa.

3. Tỏi

Tuy chỉ là gia vị nhỏ bé nhưng tỏi lại là chìa khóa vàng cho sức khỏe tim mạch. Theo nghiên cứu công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ (AJCN) , hợp chất allicin kích hoạt khi tỏi bị đập dập có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm mạnh mẽ. Đặc biệt, phân tích tổng hợp từ Đại học Adelaide (Úc) chứng minh việc bổ sung tỏi thường xuyên giúp giảm trung bình 8% nồng độ cholesterol xấu (LDL) và hạ huyết áp tâm thu khoảng 8,3 mmHg ở người cao huyết áp, từ đó làm giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ và biến cố tim mạch.

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Chuyên gia Katey Davidson nhắc nhở rằng đặc tính chống ung thư, giữ được nhiều allicin của tỏi tốt nhất khi ăn sống và đập dập, nhưng chỉ nên để ngoài không khí tối đa 15 phút.

4. Cải xoăn (Cải Kale)

Dù chưa phổ biến bằng Cải xoăn đang ngày càng phổ biến trên thị trường nhờ mật độ dinh dưỡng vượt trội. Chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng người Mỹ Nisha Melvani (Tác giả cuốn Cooking for Longevity ) nhận định các chất chống oxy hóa như lutein, beta carotene và vitamin C trong cải xoăn giúp trung hòa gốc tự do, giảm thiểu căng thẳng oxy hóa. Hợp chất glucosinolate trong loại rau này giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính, trong khi vitamin K, canxi và magiê hỗ trợ bảo vệ xương chắc khỏe.

Vì vậy, đây không chỉ là loại rau tốt cho tuổi thọ mà còn giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, tốt cho cân nặng và cả ngoại hình.

5. Cà chua

Cà chua là nguồn cung cấp dồi dào lycopene, là chất chống oxy hóa mạnh mẽ tạo nên màu đỏ đặc trưng. Theo nghiên cứu dài hạn theo dõi hơn 1.000 nam giới đăng trên tạp chí y khoa Neurology , những người có nồng độ lycopene trong máu cao nhất giảm tới 55% nguy cơ bị đột quỵ. Bên cạnh đó, thử nghiệm lâm sàng từ Đại học Cambridge (Anh) chỉ ra bổ sung lycopene giúp cải thiện đáng kể chức năng nội mạc mạch máu ở bệnh nhân tim mạch.

Nhờ chứa nhiều vitamin C và kali, cà chua còn giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả. Đáng chú ý, nghiên cứu từ Đại học Cornell (Mỹ) xác nhận việc đun nấu cà chua với một chút dầu ăn giúp tăng khả năng hấp thụ lycopene của cơ thể lên gấp nhiều lần nên hãy lưu ý khi chế biến nhé!

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6. Củ cải đường

Củ cải đường nổi tiếng trong giới y học nhờ hàm lượng nitrat sinh học cực kỳ cao. Khi đi vào cơ thể, nitrat chuyển hóa thành oxit nitric giúp giãn mạch máu, cải thiện lưu lượng tuần hoàn và hạ huyết áp tức thì.

Ngoài ra, chuyên gia dinh dưỡng Umo Callins tiết lộ chất sắc tố betalain trong củ cải đường có đặc tính chống viêm và giải độc gan hiệu quả. Việc tiêu thụ củ cải đường thường xuyên không chỉ giúp tăng cường sức bền thể lực mà còn bảo vệ hệ tim mạch khỏi các tổn thương do quá trình lão hóa gây ra. Từ đó, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và tăng tuổi thọ.

7. Cà rốt

Khép lại danh sách các loại rau giúp kéo dài tuổi thọ là cà rốt, thực phẩm vô cùng quen thuộc, giá lại cực rẻ và chẳng bao giờ lo thiếu ngoài chợ Việt. Theo Nisha Melvani, cà rốt rất giàu beta carotene, là tiền chất của vitamin A, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực sắc bén và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng. Dưỡng chất này cùng các hợp chất chống oxy hóa khác trong cà rốt còn giúp củng cố hàng rào miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng và hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, mang lại sức khỏe toàn diện khi tuổi tác tăng cao.

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Để khỏe mạnh và sống thọ, các chuyên gia dinh dưỡng cũng lưu ý rằng dù những loại rau trên tốt như thế nào thì cũng không nên ăn quá nhiều một lần hoặc chỉ ăn một mình chúng. Nên đa dạng sắc màu cho bữa ăn hàng ngày và thay đổi thực đơn luân phiên các loại rau. Đồng thời, hạn chế các cách chế biến nhiều dầu mỡ, quá nhiều gia vị hoặc nấu lâu ở nhiệt độ cao để giữ trọn dưỡng chất và tốt hơn cho sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Eating Well, Real Simple