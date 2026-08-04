Nhiều người bỏ cả quả chanh vào ngăn đông tủ lạnh hoá ra vì những lợi ích này

Chanh là nguyên liệu gần như nhà nào cũng có. Chanh không phải “thần dược”, nhưng theo Healthline, đây là loại quả chứa nhiều vitamin C, flavonoid và tinh dầu có lợi cho sức khỏe nếu dùng đúng cách. Nước chanh giúp bổ sung vitamin C, hỗ trợ miễn dịch, giảm mệt mỏi và tăng hấp thu sắt từ thực phẩm.

Uống nước chanh pha loãng có thể kích thích tiết nước bọt và dịch tiêu hóa, giúp ăn ngon và giảm cảm giác đầy bụng ở một số người.

Chất chống oxy hóa trong chanh góp phần bảo vệ tế bào, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và làn da.

Vỏ chanh giàu tinh dầu limonene và flavonoid, có tác dụng kháng oxy hóa mạnh hơn phần nước cốt và giúp tạo hương tự nhiên cho món ăn.

Một số nghiên cứu cho thấy limonene trong vỏ chanh có thể hỗ trợ giảm viêm và bảo vệ tế bào, nhưng không thay thế thuốc điều trị.

Lá chanh chứa tinh dầu thơm, thường được dùng trong ẩm thực và dân gian để xông, pha trà giúp thư giãn và giảm cảm giác khó chịu đường hô hấp nhẹ.

Hạt chanh có chứa một số hợp chất thực vật và chất béo, nhưng chưa có bằng chứng đủ mạnh để xem là thực phẩm chữa bệnh...

Nhưng chanh cũng là loại quả rất nhanh xuống chất lượng. Chỉ cần để vài ngày ngoài nhiệt độ phòng, vỏ bắt đầu nhăn, ruột bớt mọng nước và lượng nước cốt giảm đi rõ rệt.

Chính vì vậy, nhiều người có thói quen cho chanh vào ngăn đông. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng cách làm này lại giúp tiết kiệm thời gian, giảm lãng phí và tận dụng được gần như toàn bộ quả chanh.

Chanh để được lâu hơn nhiều

Điểm dễ thấy nhất của việc cấp đông là kéo dài thời gian bảo quản. Nếu chanh tươi chỉ giữ được một thời gian ngắn trước khi héo và khô nước, thì chanh để trong ngăn đá có thể dùng được trong nhiều tháng.

Mẹo này đặc biệt hữu ích khi mua chanh lúc đang rẻ hoặc mua số lượng nhiều cho cả tuần, cả tháng.

Để bảo quản tốt, nên rửa sạch, lau khô hoàn toàn rồi cho vào túi zip hoặc hộp kín trước khi đặt vào ngăn đông. Làm như vậy sẽ hạn chế việc chanh bị ám mùi từ các thực phẩm khác.

Sau khi làm mềm nhẹ, chanh lại dễ vắt hơn

Nghe có vẻ ngược đời nhưng chanh đông lạnh thường cho nước cốt khá dễ. Khi nước bên trong đóng băng, các tinh thể đá làm cấu trúc tế bào của quả chanh thay đổi phần nào.

Chỉ cần lấy ra để ở nhiệt độ phòng vài phút hoặc làm ấm rất nhanh, quả chanh sẽ mềm hơn và vắt nhẹ tay cũng ra nhiều nước.

Nhiều người áp dụng cách này khi pha nước chanh, làm nước chấm hay ướp thịt cá.

Tuy nhiên, không nên rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần vì hương thơm tự nhiên của chanh có thể giảm đi.

Vỏ chanh đông lạnh bào dễ và thơm hơn

Phần vỏ ngoài của chanh chứa rất nhiều tinh dầu tạo mùi thơm đặc trưng. Khi quả chanh còn đông cứng, việc bào vỏ thường dễ hơn, các sợi vỏ tơi, khô và ít bị dập nát.

Vỏ chanh bào có thể dùng cho bánh, trà, nước sốt, món nướng hoặc các món tráng miệng để tăng hương thơm tự nhiên.

Lưu ý chỉ lấy lớp vỏ màu bên ngoài, tránh bào sâu vào phần cùi trắng vì phần này dễ gây vị đắng.

Nếu định dùng cả vỏ, nên ưu tiên chanh sạch và rửa kỹ trước khi cấp đông.

Tiện cho những lúc cần dùng gấp

Không phải lúc nào trong bếp cũng có sẵn chanh tươi. Có vài quả chanh đông lạnh sẽ giúp bạn chủ động hơn khi cần pha đồ uống, trộn salad, nấu canh chua hay làm các món hải sản.

Ngoài việc để nguyên quả, nhiều người còn cắt chanh thành lát hoặc vắt sẵn nước cốt vào khay đá viên rồi cấp đông. Khi dùng chỉ cần lấy đúng lượng cần thiết, rất nhanh gọn và đỡ bỏ thừa.

Đây là cách khá phù hợp với những người bận rộn hoặc không đi chợ thường xuyên.

Giảm lãng phí nhưng không làm chanh “bổ hơn”

Điều cần hiểu đúng là cấp đông không biến chanh thành thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao hơn. Lợi ích lớn nhất nằm ở việc bảo quản được lâu và sử dụng thuận tiện hơn.

Trước khi cho vào ngăn đá, nên chọn những quả còn nguyên vẹn, không dập, không có dấu hiệu mốc. Trong quá trình bảo quản cần đậy kín để tránh hút mùi.

Sau khi rã đông, quả chanh sẽ mềm hơn chanh tươi bình thường. Vì thế, chanh cấp đông phù hợp nhất để lấy nước cốt, bào vỏ hoặc dùng trong nấu nướng, còn nếu cần lát chanh đẹp để trang trí thì chanh tươi vẫn là lựa chọn tốt hơn.

Chỉ với một thao tác nhỏ là cho chanh vào ngăn đá, bạn có thể giữ chanh dùng được lâu hơn, vắt nước dễ hơn, tận dụng được lớp vỏ giàu tinh dầu và giảm đáng kể tình trạng bỏ phí thực phẩm. Một mẹo rất đơn giản nhưng lại khá đáng giá với những căn bếp dùng chanh thường xuyên.

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