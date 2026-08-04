Đi họp lớp ai cũng gọi tôm hùm bào ngư, hóa đơn 72 triệu không sốc bằng “phí chụp ảnh”: Con số trên trời hé lộ sự thật buồn

Sau 10 năm tốt nghiệp đại học, Shen Yue không quá hào hứng với buổi họp lớp được tổ chức ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Thậm chí cô còn tắt thông báo nhóm chat chung của hội bạn đại học. Nhưng lời mời trực tiếp từ Sun Man khiến cô thay đổi quyết định.

Sun Man từng là cán bộ lớp thời đại học. Sau khi kết hôn với một doanh nhân bất động sản, cuộc sống của cô có vẻ khá giả, sung túc. Trên mạng xã hội, Sun Man thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch nước ngoài, những bữa ăn sang trọng và cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ.

“Đã 10 năm rồi, hiếm lắm mới có dịp gặp lại nhau. Cậu nhất định phải đến nhé” - Sun Man nhắn.

Cuối cùng, Shen Yue đồng ý. Địa điểm được chọn là nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn Jinhai - Một trong những nơi đắt đỏ nhất thành phố. Chi phí trung bình mỗi người có thể lên tới hàng trăm NDT, dù hơi do dự, Shen Yue vẫn nghĩ nếu chia đều ra thì cũng không đáng bao nhiêu. Tối hôm đó, khi bước vào nhà hàng, cô lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Những người bạn cũ xuất hiện, trông ai cũng như doanh nhân.

Người từng học kém nhất lớp giờ giới thiệu mình đang làm quản lý. Người bạn cùng phòng ký túc xá năm xưa trở thành giám đốc công nghệ tại một công ty lớn. Có người kể về cuộc sống ở Thung lũng Silicon, có người nói về nhà cửa, xe hơi, con cái và những chuyến du lịch xa hoa. Trong bữa tiệc, dường như ai cũng muốn chứng minh rằng mình đã có một cuộc sống đáng tự hào.

Ảnh minh họa

Shen Yue chỉ ngồi ở một góc, lặng lẽ quan sát. Cô làm công việc thương mại xuất nhập khẩu tại Thâm Quyến (Trung Quốc), thu nhập ổn định nhưng không quá nổi bật nên cũng chẳng có gì nhiều để nói về bản thân.

Khi món ăn liên tục được đưa lên, tôm hùm, bào ngư, cá mú và rượu vang đắt tiền lần lượt xuất hiện, Shen Yue nhận ra hóa đơn đã tăng lên đáng kể. Trong lúc đi ngang qua quầy lễ tân, cô nhìn thấy số tiền trên hóa đơn: 18.600 NDT (khoảng 72,9 triệu đồng). Nhân viên nhà hàng đang bối rối vì các thành viên trong nhóm muốn chia tiền nhưng cách gọi món và đồ uống của mỗi người khác nhau, khiến việc tính toán trở nên khó khăn.

Sau vài phút suy nghĩ, Shen Yue quyết định thanh toán toàn bộ. Cô hiểu số tiền này gần bằng một tháng thu nhập của mình, nhưng cô không muốn một buổi họp mặt sau 10 năm lại biến thành màn tranh cãi vì chuyện tiền nong. Cô lặng lẽ quét mã thanh toán rồi quay trở lại bàn ăn. Không ai biết cô vừa trả toàn bộ hóa đơn.

Buổi gặp mặt kết thúc trong tiếng cười nói. Khi mọi người chuẩn bị ra về, Shen Yue khoác áo, định rời đi trong im lặng. Nhưng ngay khi bước ra cửa, quản lý nhà hàng bất ngờ chạy tới.

“Thưa cô, xin chờ một chút. Phiền cô thanh toán thêm một khoản chi phí” .

Câu nói khiến tất cả mọi người dừng lại. Những ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía Shen Yue. Cô sững người. Hóa đơn bữa ăn cô đã thanh toán đầy đủ. Sau khi kiểm tra, quản lý khách sạn cho biết còn một khoản phí khác: Gói chụp ảnh kỷ niệm toàn bộ buổi tiệc trị giá 4.999 NDT (khoảng 19,5 triệu đồng). Gói dịch vụ này được đăng ký bằng thông tin của Shen Yue.

Shen Yue khẳng định cô không hề đặt thêm dịch vụ này. Khi kiểm tra dữ liệu đặt bàn, cô mới phát hiện người đăng ký thực tế là Sun Man. Sun Man đã dùng tài khoản của mình để đặt phòng, nhưng điền tên và số điện thoại của Shen Yue làm người liên hệ.

Cô nhìn về phía người bạn cũ. Sun Man vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ nói rằng thông tin trên hệ thống ghi tên Shen Yue, nên chuyện này không liên quan đến cô.

Khoảnh khắc đó, Shen Yue mới nhận ra điều bất thường. Người bạn từng thân thiết suốt những năm đại học dường như đang cố đẩy cô vào tình huống khó xử trước mặt tất cả mọi người. Điều khiến cô thất vọng hơn cả là thái độ của những người xung quanh.

Chỉ vài phút trước, họ còn vui vẻ ăn uống trong bữa tiệc mà cô âm thầm chi trả. Nhưng khi cô gặp rắc rối, không ai đứng ra hỏi rõ sự việc. Một vài người thậm chí còn cho rằng cô “cố tỏ ra hào phóng nhưng không đủ khả năng”. Sự im lặng bao trùm. Cuối cùng, Shen Yue đành bấm bụng thanh toán khoản phí chụp ảnh, nhưng thứ khiến cô tổn thương nhất không phải là mất tiền, mà là sự thật người cô từng coi là bạn thân, hóa ra lại chỉ đang lợi dụng cô mà thôi.

Sau buổi họp lớp lần ấy, Shen Yue nhận ra: Trưởng thành không chỉ là kiếm được bao nhiêu tiền hay đạt được vị trí nào trong xã hội, mà còn là học cách nhìn rõ ai thực sự xứng đáng xuất hiện trong cuộc đời mình. Shen Yue đã mất đi một nhóm bạn cũ, nhưng cũng hiểu rõ hơn giá trị của những mối quan hệ thật lòng.

Đôi khi, một sự kiện tưởng như khiến con người tổn thương lại trở thành thời điểm giúp họ bước sang một giai đoạn mới: Biết bảo vệ bản thân, biết nói “không” và không còn cố gắng giữ lại những người vốn không trân trọng mình.

(Nguồn: 163.com)