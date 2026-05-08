Họp lớp 30 người, lớp trưởng âm thầm trả hơn 100 triệu đồng tiền phát sinh: Sáng hôm sau, tin nhắn từ vợ anh khiến cả nhóm lặng người

Một buổi họp lớp tưởng chừng vui vẻ lại bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi trên MXH Trung Quốc sau khi người đứng ra tổ chức bị nghi “kiếm chác” từ chính bạn học cũ. Điều khiến nhiều người bất ngờ là lớp trưởng mới đã âm thầm bỏ thêm gần 100 triệu đồng để thanh toán phần chi phí phát sinh cho cả nhóm.

Theo chia sẻ đang được lan truyền trên các diễn đàn Trung Quốc, nhân vật chính trong câu chuyện là Dajun – lớp trưởng cũ của một lớp cấp ba. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh trở về quê làm việc và nhiều năm qua vẫn luôn là người chủ động kết nối bạn bè cũ mỗi dịp lễ Tết.

Vừa qua, khi biết nhiều người sẽ trở về quê ăn Tết, Dajun tiếp tục đứng ra tổ chức buổi họp lớp vào mùng 4. Vì số lượng người tham gia khá đông, gồm hơn 30 thành viên cùng gia đình đi kèm, anh quyết định đặt tiệc tại một khách sạn lớn trong thành phố, đồng thời chuẩn bị xe đưa đón, phòng nghỉ và nhiều hoạt động gặp mặt kéo dài xuyên ngày.

Ban đầu, một người bạn hiện kinh doanh riêng đề nghị tài trợ toàn bộ chi phí cho buổi gặp. Tuy nhiên, Dajun từ chối và cho rằng hình thức chia đều sẽ khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn, tránh việc ai đó mang tâm lý “được mời” hay “mắc nợ tình cảm”.

Sau khi bàn bạc, anh thông báo trong nhóm chat mức đóng góp khoảng 2.000 NDT/người (tương đương khoảng 7,7 triệu đồng), theo nguyên tắc “thừa trả lại, thiếu sẽ tự bù thêm”. Với quy mô buổi họp lớp lần này, tổng số tiền thu về vào khoảng hơn 70.000 NDT (khoảng hơn 270 triệu đồng).

Trong suốt buổi gặp mặt, Dajun gần như là người bận rộn nhất. Anh liên tục di chuyển để lo việc đón tiếp, sắp xếp chỗ ngồi, xử lý phát sinh và điều phối lịch trình. Buổi tiệc được chuẩn bị khá chu đáo, từ thực đơn, đồ uống cho tới quà lưu niệm dành cho các thành viên.

Tuy nhiên, đến cuối buổi, chi phí thực tế lại vượt xa dự tính ban đầu. Theo các hóa đơn sau đó được công khai, nhiều bàn liên tục gọi thêm rượu ngoại, thuốc lá và các dịch vụ phát sinh khác. Một số thành viên còn đổi sang phòng lớn hơn và kéo dài thời gian sử dụng khu tiệc riêng đến tận khuya.

Tổng chi phí cuối cùng vượt dự toán hơn 27.000 NDT, tương đương hơn 104 triệu đồng. Trong lúc mọi người vẫn còn trò chuyện bên trong phòng tiệc, Dajun đã âm thầm thanh toán toàn bộ phần phát sinh này bằng tiền cá nhân mà không nói với ai.

Mọi chuyện có lẽ đã không trở nên căng thẳng nếu trên đường quay lại phòng tiệc, anh không vô tình nghe được cuộc trò chuyện của vài người bạn đứng ngoài hành lang.

Theo chia sẻ, một người cho rằng Dajun cố tình tổ chức buổi họp lớp quy mô lớn chỉ để “thể hiện vị thế”. Người khác còn nghi ngờ anh cố tình nâng chi phí để hưởng chênh lệch vì toàn bộ việc thu – chi đều do một mình anh xử lý. “Chắc gì số tiền còn dư đã được trả lại”, một người nói.

Những lời bàn tán này khiến Dajun hoàn toàn suy sụp. Anh đứng lặng khá lâu ngoài cửa phòng tiệc, trong khi bên trong mọi người vẫn nâng ly trò chuyện vui vẻ. Cuối cùng, anh không quay trở lại bàn tiệc mà lặng lẽ rời đi. Ngay trong đêm, Dajun đăng toàn bộ hóa đơn, bảng chi tiết chi phí vào nhóm chat rồi rời nhóm mà không nói thêm bất cứ điều gì.

Sáng hôm sau, khi nhiều người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vợ của Dajun bất ngờ gửi một tin nhắn khá dài vào nhóm chat. Cô cho biết chồng mình đã chuẩn bị cho buổi họp lớp suốt nhiều tháng, từ việc liên hệ khách sạn, đặt xe cho tới tự bỏ tiền ứng trước nhiều khoản chi phí để mọi người có trải nghiệm tốt nhất.

“Anh ấy nói nhiều năm rồi cả lớp mới có dịp gặp mặt đông đủ như vậy nên muốn mọi thứ được trọn vẹn nhất. Tối qua về nhà, anh ấy gần như không ngủ”, nội dung tin nhắn viết.

Điều khiến nhiều người lặng người là đoạn cuối của tin nhắn: “Khoản tiền phát sinh anh ấy đã tự thanh toán hết. Nhưng điều khiến anh ấy buồn nhất không phải là số tiền đó, mà là việc bị chính bạn học cũ nghi ngờ”.

Sau khi tin nhắn được gửi vào nhóm, không khí lập tức thay đổi. Nhiều thành viên bắt đầu lên tiếng xin lỗi và thừa nhận họ không biết phía sau buổi gặp mặt lại có nhiều áp lực đến như vậy.

Người bạn từng muốn tài trợ toàn bộ chi phí trước đó cũng xác nhận rằng Dajun thực tế đã phải tự bỏ tiền túi cho rất nhiều khoản ngoài kế hoạch. Một số thành viên sau đó chủ động chuyển khoản thêm để san sẻ phần chi phí phát sinh và mong anh quay trở lại nhóm chat.

Những buổi họp lớp vốn được tổ chức để gặp lại những người từng đi cùng nhau qua một quãng thanh xuân. Thế nhưng khi trưởng thành, mỗi người một hoàn cảnh, một vị trí và một cách nhìn khác nhau, những câu chuyện liên quan đến tiền bạc cũng dễ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Có người thấy một khoản chi là bình thường, nhưng cũng có người sẽ lập tức đặt dấu hỏi. Và đôi khi, chính sự thiếu tin tưởng mới là điều khiến khoảng cách giữa những người bạn cũ ngày càng xa hơn.

Dajun cuối cùng không mất tiền vì buổi họp lớp, mà mất đi cảm giác được thấu hiểu từ chính những người anh từng xem là bạn bè thân thiết. Cũng bởi vậy, tin nhắn của vợ anh vào sáng hôm sau mới khiến cả nhóm lặng người khi hóa ra phía sau một buổi gặp mặt tưởng chừng náo nhiệt là áp lực, sự cố gắng và cả lòng tự trọng của một người chỉ muốn giữ lại cảm giác gắn kết năm nào.