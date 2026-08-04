1 thương hiệu 125 năm tuổi đến từ Đức chọn Việt Nam là thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á, đồng hành cùng loạt dự án bất động sản hạng sang

Tái khẳng định cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Ngày 3/8 vừa qua, ông Christophe Gourlan, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu (Chief of Sales) của Tập đoàn Hansgrohe (Đức), đã bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Sự kiện diễn ra đúng vào dịp tập đoàn kỷ niệm 125 năm thành lập (1901-2026), đồng thời là dịp để Hansgrohe gửi lời tri ân tới các đối tác đã đồng hành cùng doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Ông Christophe Gourlan, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu (Chief of Sales) của Tập đoàn Hansgrohe (Đức) chia sẻ về kế hoạch mở rộng thị trường tại Việt Nam.

Theo đại diện tập đoàn, Việt Nam hiện là một trong những thị trường quan trọng nhất của Hansgrohe tại Đông Nam Á. Nhân cột mốc 125 năm phát triển, doanh nghiệp muốn tái khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với các đối tác trong nước, tiếp tục đầu tư và mang đến những giải pháp, trải nghiệm nước cao cấp cho người tiêu dùng Việt Nam.

Chia sẻ về lý do lựa chọn thời điểm này để đẩy mạnh hiện diện tại Việt Nam, ông Christophe Gourlan cho biết: "125 năm là cột mốc để chúng tôi nhìn lại hành trình đã qua, nhưng quan trọng hơn là cơ hội để tái cam kết với tương lai. Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, tầng lớp tiêu dùng trung – cao cấp mở rộng, và chúng tôi muốn đồng hành cùng đà tăng trưởng đó trong dài hạn, thay vì chỉ hiện diện ở quy mô nhỏ."

Được thành lập năm 1901 tại Schiltach (Đức), Hansgrohe đã phát triển từ một xưởng chế tác nhỏ trở thành thương hiệu thiết bị phòng tắm và nhà bếp cao cấp hiện diện tại hơn 150 quốc gia trên thế giới.

Trong suốt hành trình phát triển, doanh nghiệp đã giới thiệu nhiều công nghệ mới cho ngành như tay sen Selecta ra mắt năm 1968 với hơn 30 triệu sản phẩm đã được bán trên toàn cầu, hay công nghệ Select ra mắt năm 2011 cho phép điều chỉnh chế độ nước chỉ bằng một chạm. Bên cạnh đó là các giải pháp tiết kiệm nước như EcoSmart, AirPower, CoolStart và sáng kiến nội bộ "ECO 2030" hướng tới mục tiêu trang bị công nghệ tiết kiệm nước cho toàn bộ sản phẩm vào năm 2030.

Các sản phẩm của Hansgrohe hiện diện tại showroom của Hoàng Nam Group.

Hiện Hansgrohe có khoảng 200 nhân sự làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và quản lý đổi mới sáng tạo, với các trung tâm đổi mới đặt tại vùng Rừng Đen (Đức) và từ năm 2023 tại Thượng Hải. Theo doanh nghiệp, các sản phẩm mới ra mắt trong ba năm gần nhất hiện đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu của tập đoàn.

Tại Việt Nam, Hansgrohe cho biết ngày càng có nhiều chủ đầu tư lựa chọn trọn bộ giải pháp phòng tắm của thương hiệu, bao gồm cả sản phẩm sứ vệ sinh.

Theo ông Christophe Gourlan, việc ngày càng nhiều chủ đầu tư lựa chọn sử dụng trọn vẹn hệ sinh thái giải pháp phòng tắm của Hansgrohe là minh chứng cho niềm tin đối với chất lượng và tính đồng bộ mà doanh nghiệp mang lại.

"Chúng tôi không chỉ bán sản phẩm mà đồng hành cùng chủ đầu tư ngay từ giai đoạn thiết kế, để đảm bảo tính đồng bộ cho toàn bộ dự án. Đây là hướng đi chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tại Việt Nam trong những năm tới, cùng với việc mở rộng danh mục dự án hợp tác ở cả phân khúc nhà ở và nghỉ dưỡng", ông nói.

Hiện các giải pháp của Hansgrohe đã được sử dụng tại nhiều dự án bất động sản và khách sạn cao cấp, trong đó có các dự án nhà ở như Noble Crystal Tây Hồ (Sunshine Group), Eaton Park (Gamuda Land), Nara Residence (Empire City LLC), The Victoria (MIK Group), Sycamore (CapitaLand Development Vietnam); cùng các dự án khách sạn, nghỉ dưỡng như Capella Hanoi, JW Marriott Phú Quốc (Sun Group), Hilton Saigon (Unity Investment), Park Hyatt Phu Quoc, Intercontinental Halong (BIM Group) và Hyatt Regency Sapa (Thành Đức).

Hướng đến trải nghiệm đồng bộ cho khách hàng và giới thiết kế

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, ông Christophe Gourlan cũng tham dự lễ ra mắt showroom mới của Hoàng Nam Group - đối tác chiến lược của Hansgrohe tại khu vực miền Bắc.

Lễ ra mắt showroom mới của Hoàng Nam Group thu hút đông đảo kiến trúc sư, khách hàng đến tham dự.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Christophe Gourlan cho biết việc khai trương showroom mới cùng Hoàng Nam Group là một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối của tập đoạn tại miền Bắc Việt Nam. Đây sẽ là không gian để khách hàng, kiến trúc sư và nhà thiết kế tại Hà Nội trải nghiệm trọn vẹn các giải pháp từ AXOR và Hansgrohe, từ chất liệu, độ hoàn thiện và tư duy thiết kế sau mỗi sản phẩm - điều khó truyền tải hết qua hình ảnh hay catalogue.

Lý giải việc lựa chọn Hansgrohe và AXOR, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Hoàng Nam Group, ông Dương Quốc Nam cho biết đã là khách hàng của hai thương hiệu này hơn 30 năm. Ngay từ khi xây dựng những ngôi nhà đầu tiên, ông đã lựa chọn các sản phẩm này cho toàn bộ không gian phòng tắm.

Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Hoàng Nam Group, ông Dương Quốc Nam đã dành 30 năm để trải nghiệm các sản phẩm của Hansgrohe và AXOR.

Theo ông, sau nhiều năm sử dụng, điều khiến ông ấn tượng là chất lượng sản phẩm cùng trải nghiệm sử dụng, đặc biệt là nguồn nước êm và mềm, mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái.

"Khi xây dựng hệ sinh thái của Hoàng Nam Group, chúng tôi mong muốn lựa chọn những thương hiệu phù hợp để đồng hành lâu dài. Hiện Hoàng Nam Group hợp tác với khoảng 60 thương hiệu trên thế giới cùng 120 nhà cung cấp trong lĩnh vực đồ trang trí, nội thất. Để hoàn thiện hệ sinh thái theo định hướng của mình, chúng tôi lựa chọn Hansgrohe và AXOR vì đây là những thương hiệu phù hợp với định hướng phát triển của Hoàng Nam Group."

Đặc biệt, ông Nam mong muốn người tiêu dùng Việt Nam không cần ra nước ngoài vẫn có thể tìm mua được các sản phẩm Hansgrohe và AXOR mà không cần lo lắng về vấn đề chất lượng và bảo hành.

Không gian showroom của Hoàng Nam Group giúp khách hàng và những nhà thiết kế được trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt showroom của Hoàng Nam Group, ông Christophe Gourlan cũng hé lộ sẽ tiếp tục làm việc cùng đối tác để mở rộng độ phủ tại các đô thị lớn khác, giúp nhiều khách hàng hơn tiếp cận trực tiếp với sản phẩm và dịch vụ của Hansgrohe.