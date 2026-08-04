Sai lầm phổ biến của người đau dạ dày: Chỉ kiêng sữa nhưng vẫn vô tư ăn 4 món này, bảo sao bệnh mãi không cải thiện

Đau dạ dày, viêm dạ dày hay dạ dày ngược dạ dày - thực sự quản lý đang ngày càng phổ biến, không chỉ ở người lớn tuổi mà cả trẻ em. Áp lực công việc, ăn uống thất thường, thức muộn và sử dụng đồ ăn nhanh hơn số người gặp các vấn đề tiêu hóa có xu hướng gia tăng.

Khi được mong đợi mắc bệnh dạ dày, nhiều người lập tức loại bỏ sữa khỏi thực đơn vì cho rằng đây là nguyên nhân khiến bệnh nặng hơn. Thế nhưng, các bác sĩ cho biết đây chỉ là một phần của câu chuyện.

Người đau dạ dày phải kiêng sữa hoàn toàn?

Sữa là nguồn cung cấp protein, canxi và nhiều dưỡng chất quan trọng. Tuy nhiên, ở một số người bị bệnh viêm dạ dày hoặc dạ dày ngược - thực quản (GERD), sữa nguyên kem có thể làm tăng cảm giác đầy bụng hoặc kích thích chứng trào ngược làm hàm lượng chất béo tương phản cao. Điều này không có nghĩa là tất cả người bệnh dạ dày đều phải nói "không" với sữa.

Nhiều trường hợp vẫn có thể sử dụng sữa tách béo hoặc sữa ít béo với lượng phù hợp nếu cơ thể dung nạp tốt. Riêng những người không dung nạp lactose hoặc uống sữa thường xuyên bị đầy hơi, tiêu chảy nên trao đổi với bác sĩ để lựa chọn sản phẩm phù hợp. Nói cách khác, việc có nên uống sữa hay không cần dựa trên từng tình trạng bệnh cụ thể, thay vì áp dụng chung cho tất cả.

4 thực phẩm người bị bệnh dạ dày nên hạn chế

Nếu chỉ chăm chăm kiêng sữa nhưng vẫn duy trì những món ăn dưới đây, dạ dày vẫn có thể tiếp tục bị "quá tải".

1. Đồ ngọt

Bánh kẹo, trà sữa, nước ngọt hay các món tráng miệng nhiều đường có thể khiến quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn, đồng thời làm tăng cảm giác đầy bụng ở một số người.

Tiêu thụ quá nhiều đường trong thời gian dài cũng không có lợi cho sức khỏe chuyển hóa và quá trình phục hồi của hệ tiêu hóa.

2. Thực phẩm nhiều dầu mỡ

Gà rán, khoai tây chiên, thịt ba chỉ, đồ nướng nhiều mỡ hay thức ăn nhanh đều là những món khiến dạ dày phải hoạt động nhiều hơn để tiêu hóa.

Ở người bị viêm dạ dày hoặc trào ngược, nhóm thực phẩm này còn có thể làm tăng cảm giác đầy bụng, khó tiêu và khiến các triệu chứng kéo dài hơn.

3. Thực phẩm muối chua, chế biến sẵn

Dưa muối, cà muối, xúc xích, thịt xông khói hay các loại thực phẩm đóng hộp thường chứa nhiều muối. Ăn quá nhiều thực phẩm giàu natri không chỉ ảnh hưởng đến huyết áp mà còn có thể làm niêm mạc dạ dày bị kích thích nếu sử dụng thường xuyên.

Các chuyên gia khuyến cáo người có bệnh lý dạ dày nên ưu tiên chế độ ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.

4. Thức ăn để qua đêm

Không ít người có thói quen tận dụng thức ăn thừa để tiết kiệm. Tuy nhiên, nếu bảo quản không đúng cách, thực phẩm để lâu có nguy cơ nhiễm vi khuẩn hoặc giảm chất lượng dinh dưỡng. Với người có hệ tiêu hóa yếu, điều này có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, đau bụng hoặc khó tiêu.

Người bệnh dạ dày không nên tự ý kiêng quá nhiều thực phẩm

Theo PGS.TS.BS Lâm Vĩnh Ni - Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, từng chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ, không có một thực phẩm nào là nguyên nhân gây bệnh dạ dày cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là xác định thực phẩm nào khiến triệu chứng của từng người nặng hơn để điều chỉnh phù hợp.

Người bệnh không nên tự ý loại bỏ quá nhiều nhóm thực phẩm vì có thể dẫn đến mất cân đối dinh dưỡng. Thay vào đó, cần xây dựng chế độ ăn đa dạng, ăn đúng giờ, chia nhỏ bữa ăn và hạn chế các món nhiều dầu mỡ, cay nóng hoặc đồ uống có cồn nếu chúng làm xuất hiện triệu chứng khó chịu.

Những thói quen giúp dạ dày "dễ thở" hơn

Ngoài việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, người bị đau dạ dày cũng nên duy trì một số thói quen có lợi cho hệ tiêu hóa. Ăn đúng giờ, không để bụng quá đói hoặc quá no là nguyên tắc quan trọng. Mỗi bữa chỉ nên ăn vừa đủ, nhai kỹ để giảm gánh nặng cho dạ dày.

Bên cạnh đó, nên tăng cường rau xanh, trái cây phù hợp, thực phẩm giàu protein dễ tiêu như cá, thịt nạc, trứng và các loại đậu. Chế độ rượu bia, cà phê, nước ngọt có gas và đồ ăn quá cay nếu chúng trở thành triệu chứng thì nặng hơn. Sau bữa ăn, không nên nằm ngay mà nên nghỉ thoải mái nhẹ nhàng khoảng 2 - 3 giờ, đặc biệt với người bị dạ dày dạ dày.

Ngoài ra, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và duy trì vận động đều cũng góp phần cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa.

Các bác sĩ lưu ý, đau dạ dày kéo dài, thường xuyên ợ chua, buồn nôn, cân hoặc đi ngoài phân đen là những dấu hiệu cần được thăm khám sớm. Điều chỉnh chế độ hỗ trợ kiểm tra chỉ triệu chứng, không thể thay thế ước tính và điều trị chỉ định của bác sĩ.