Hủy kết quả thi, tổ chức thi lại cho 328 thí sinh điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang

Phát biểu khai mạc họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, cuộc họp nhằm thông tin đầy đủ, khách quan về kết quả xác minh, các biện pháp xử lý đối với vụ việc tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang và giải đáp những vấn đề dư luận quan tâm.

Theo Thứ trưởng, việc xử lý vụ việc được thực hiện trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, khách quan, công bằng, minh bạch, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh. Bộ GD-ĐT cũng sẽ làm rõ bản chất các hành vi vi phạm, công khai phương án xử lý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời tới báo chí và người dân, qua đó góp phần củng cố niềm tin của xã hội đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo thông tin tại họp báo, kết quả thi ngày 11 và 12/6/2026 của các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các hình thức khác cho đến khi có kết quả thi lại.

Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

Các đơn vị liên quan đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thi lại theo đúng Quy chế thi, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh; Kỳ thi lại được tổ chức trong hai (2) ngày, dự kiến ngày 14 và 15/8. Công bố kết quả thi dự kiến vào ngày 19/8.

Bộ cho biết, việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Chính phủ. Đây không phải là biện pháp kỷ luật đối với thí sinh, còn trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có các thí sinh vi phạm quy chế, sẽ được xem xét theo kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể.

Sai phạm diễn ra trên toàn điểm thi

Trước đó, qua phân tích dữ liệu điểm thi của 34 tỉnh, thành phố và tiếp nhận phản ánh từ báo chí, dư luận, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xác minh dấu hiệu bất thường tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo thông báo kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an, các sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, vi phạm các yêu cầu về an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Quy chế thi.

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng xác định có đủ căn cứ pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn đối với toàn bộ thí sinh tại điểm thi này.

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT thông tin về hướng xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm

Bộ GD&ĐT cho biết vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đối với những thí sinh có hành vi vi phạm quy chế thi, việc xử lý sẽ căn cứ vào kết quả điều tra và mức độ vi phạm, kể cả trong trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Từ vụ việc này, Bộ GD&ĐT sẽ rà soát, hoàn thiện các quy chế tổ chức kỳ thi, bổ sung các giải pháp phòng chống gian lận, tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát tại các điểm thi. Đồng thời, Bộ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án tổ chức thi trên máy tính theo lộ trình, bảo đảm an ninh, an toàn và độ tin cậy trước khi triển khai rộng rãi.