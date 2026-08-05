Danh sách 3 trường đại học trực thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngày 15/11/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1386/QĐ-TTg chuyển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới mô hình quản trị và phát triển của một trong những cơ sở đào tạo kinh tế hàng đầu Việt Nam.

Trước đó, nhà trường đã triển khai tái cấu trúc tổ chức thông qua việc thành lập các trường trực thuộc, hướng tới xây dựng mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực với mức độ tự chủ cao hơn trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đến nay, Đại học Kinh tế Quốc dân có 3 trường trực thuộc, gồm Trường Kinh doanh, Trường Kinh tế và Quản lý công và Trường Công nghệ. Mỗi trường được hình thành trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các khoa, viện có chuyên môn gần nhau, qua đó phát huy thế mạnh của từng lĩnh vực và tạo điều kiện phát triển các chương trình đào tạo theo định hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và xu hướng chuyển đổi số.

Đại học Kinh tế Quốc dân

Trường Kinh doanh: Đào tạo nguồn nhân lực quản trị và kinh doanh theo định hướng hội nhập

Trường Kinh doanh (School of Business) là một trong ba trường trực thuộc đầu tiên được thành lập trong quá trình chuyển đổi mô hình của Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây là đơn vị kế thừa và phát huy thế mạnh truyền thống của nhà trường trong các lĩnh vực quản trị, kinh doanh và thương mại.

Theo định hướng của Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Kinh doanh tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Các chương trình đào tạo của trường trải rộng trên nhiều lĩnh vực như quản trị kinh doanh, marketing, kinh doanh quốc tế, thương mại, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, quản trị nhân lực, quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành... Đây đều là những nhóm ngành vốn tạo nên thương hiệu của Đại học Kinh tế Quốc dân trong nhiều năm qua.

Việc thành lập Trường Kinh doanh không làm thay đổi giá trị của các ngành đào tạo truyền thống mà hướng đến nâng cao tính tự chủ trong quản lý, tăng cường liên kết giữa các đơn vị chuyên môn và tạo điều kiện để xây dựng các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Trường Kinh tế và Quản lý công: Phát triển các lĩnh vực kinh tế, chính sách và quản trị nhà nước

Cùng với Trường Kinh doanh, Trường Kinh tế và Quản lý công (School of Economics and Public Management) được thành lập nhằm tập hợp các đơn vị đào tạo thuộc nhóm ngành kinh tế học, quản lý và chính sách công.

Đây là trường trực thuộc giữ vai trò đào tạo, nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý nhà nước và hoạch định chính sách. Theo thông tin tuyển sinh và chương trình đào tạo của Đại học Kinh tế Quốc dân, nhiều ngành thuộc trường hướng tới trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức về kinh tế, pháp luật, quản trị và phân tích chính sách, đồng thời phát triển kỹ năng nghiên cứu, quản lý tổ chức và quản lý nhà nước về kinh tế.

Việc thành lập Trường Kinh tế và Quản lý công được đánh giá là bước đi nhằm tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, phù hợp với định hướng phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành đại học nghiên cứu có uy tín trong khu vực.

Trường Công nghệ: Kết hợp công nghệ với kinh tế và quản trị

Trường Công nghệ (School of Technology) là trường thành viên mới được xây dựng trên nền tảng của Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số, Khoa Toán Kinh tế và Khoa Thống kê. Theo Đại học Kinh tế Quốc dân, đây là đơn vị có đặc thù riêng khi đào tạo công nghệ theo định hướng phục vụ kinh tế, quản lý và kinh doanh, thay vì chỉ tập trung vào công nghệ thuần túy.

Hiện nay, Trường Công nghệ đào tạo nhiều ngành như Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi số. Điểm nổi bật của chương trình đào tạo là sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên sâu về công nghệ mà còn được học nền tảng về kinh tế, quản trị và kinh doanh để có khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp và tổ chức.

Theo định hướng được Đại học Kinh tế Quốc dân công bố, Trường Công nghệ hướng tới đào tạo đội ngũ kỹ sư và cử nhân có năng lực ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức kinh tế, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nền kinh tế.

Việc thành lập 3 trường trực thuộc là dấu mốc quan trọng trong quá trình tái cấu trúc mô hình tổ chức của Đại học Kinh tế Quốc dân. Theo nhà trường, mô hình này nhằm tăng tính tự chủ trong đào tạo, nghiên cứu và quản trị, đồng thời tạo nền tảng để phát triển thành đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực.

Đến thời điểm hiện tại, Đại học Kinh tế Quốc dân có 3 trường trực thuộc, gồm Trường Kinh doanh, Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Công nghệ. Các đơn vị khác như Viện Ngân hàng - Tài chính, Viện Đào tạo Quốc tế, cùng các khoa và viện chuyên môn vẫn hoạt động theo mô hình viện hoặc khoa, không phải trường trực thuộc.