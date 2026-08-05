Đuổi sạch sâu hại tàn phá khu vườn bằng thứ nước rẻ tiền ai cũng pha được

Phát hiện ổ rệp lớn trên cây

Millie Bull, một người yêu làm vườn tại Anh, mới đây cho biết cô phát hiện cây trồng của mình bị một đợt sâu hại tấn công nghiêm trọng. May mắn là cô biết chính xác phải xử lý như thế nào.

“Là người yêu làm vườn, tôi đã quá quen với việc thỉnh thoảng phải đối mặt với các loại sâu hại. Trước đây, tôi từng xử lý sâu bướm, nhện đỏ, rệp... Vì vậy, khi phát hiện cây bị rệp tấn công vào đầu tuần này, tôi không quá bất ngờ.” Millie cho biết.

“Thời tiết gần đây nóng ẩm - điều kiện lý tưởng để rệp phát triển - khiến sự xuất hiện của chúng gần như là điều không thể tránh khỏi. Năm nay, cây của tôi bị rệp đen tấn công, một trong những loài rệp khá phổ biến.”

Rệp tấn công cây trồng của Millie Bull. (Ảnh: Millie Bull/REACH PLC)

“Loại bỏ rệp có thể mất nhiều thời gian, đặc biệt nếu bạn bắt từng con bằng tay.” Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của Millie, có một cách giúp loại bỏ rệp hiệu quả mà ai cũng có thể thực hiện tại nhà.

Rệp thích điều kiện nào?

Theo kinh nghiệm của Millie, rệp hầu như chỉ xuất hiện vào mùa xuân và mùa hè, đặc biệt phát triển mạnh trong những tháng hè nóng ẩm. Tuy nhiên, cây trồng trong nhà, nhà kính hoặc phòng kính vẫn có thể bị rệp tấn công quanh năm.

Theo Millie, không phải mọi loại cây đều dễ bị rệp gây hại. Một số loài rệp chỉ ký sinh trên những loại cây nhất định, vì vậy việc một cây bị nhiễm không đồng nghĩa toàn bộ khu vườn đều gặp nguy hiểm.

Millie cho biết: “Ví dụ, đàn rệp trên ban công nhà tôi chỉ tập trung vào hoa sen cạn (nasturtium) - loài có thân mềm và lá lớn - trong khi cúc vạn thọ, dâu tây và khoai tây vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng.”

Cây hoa sen cạn của Millie bị rệp tấn công. (Ảnh: Millie Bull/REACH PLC)

Theo Millie, nếu cây chỉ có vài con rệp, bạn hoàn toàn có thể để chim và các loài côn trùng có ích đến ăn chúng.

Tuy nhiên, nếu rệp xuất hiện dày đặc hoặc lan rộng trong vườn rau, bạn nên xử lý càng sớm càng tốt.

Có nhiều cách để kiểm soát rệp, nhưng hiệu quả không giống nhau.

Millie tiết lộ: “Một trong những phương pháp tốt nhất là thu hút các "thiên địch" tự nhiên của rệp như chim, bọ rùa và các loài côn trùng có ích khác.”

“Tuy nhiên, vì khu vườn của tôi chỉ là một ban công ở tầng ba nên rất khó thu hút động vật hoang dã. Tôi từng mua bọ rùa về thả lên cây nhưng chúng nhanh chóng bay đi. Cách này có lẽ sẽ hiệu quả hơn với những khu vườn ngoài trời.”

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng tay bắt và nghiền rệp, tuy nhiên cách này thường mất khá nhiều thời gian.

Với Millie, cô nhận thấy rằng việc xịt mạnh nước xà phòng vào rệp mang lại hiệu quả đặc biệt tốt. Sử dụng súng phun nước áp lực mạnh sẽ giúp đánh bật chúng khỏi cây. Nếu không có súng phun nước, bạn có thể dùng bình xịt thông thường - cũng có tác dụng tương tự.

Millie giải thích: “Với tôi, nước xà phòng vẫn là phương pháp hiệu quả nhất. Tôi pha 1 thìa cà phê nước rửa bát sinh học dịu nhẹ với khoảng 3 lít nước, rồi đổ vào súng phun nước.”

“Khi phun trực tiếp lên rệp, xà phòng sẽ phá vỡ lớp sáp bảo vệ bên ngoài cơ thể chúng, khiến chúng mất nước và chết ngạt.”

Theo Millie, nước rửa bát cũng tạo độ trơn trên bề mặt cây, khiến rệp khó bám trụ hơn. “Tôi tránh phun vào lúc nắng gắt vì việc này có thể làm cháy lá. Sau đó, tôi rửa lại cây bằng nước sạch để tránh tình trạng cây bị ảnh hưởng xấu do xà phòng.” cô nói thêm.