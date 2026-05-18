Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng rau diếp cá

Diếp cá là loại rau rất dễ sống, chỉ cần đất ẩm là có thể mọc xanh nhanh chóng. Nhiều gia đình trồng vài khóm nhỏ ở ban công, sân sau hay góc bếp để tiện hái ăn mỗi ngày vì loại rau này vừa quen thuộc vừa được nhiều người thích dùng làm nước uống, ăn kèm hoặc nấu canh. Tuy nhiên, cũng vì nghĩ cây dễ trồng nên không ít người gần như để mặc cây tự phát triển, dẫn đến tình trạng lá ngày càng nhỏ, thân yếu, mùi quá nồng hoặc nhanh úa dù vẫn tưới nước đều.

Thực tế, diếp cá càng chăm đúng cách thì lá càng xanh, mềm và dễ ăn hơn rất nhiều. Nhà nào đang trồng loại rau này nên chú ý vài điều dưới đây.

1. Diếp cá thích ẩm nhưng rất sợ úng kéo dài

Nhiều người thấy diếp cá là cây ưa nước nên thường tưới liên tục hoặc để chậu quá đọng nước. Thực tế, đất quá bí và ướt lâu ngày lại dễ khiến phần rễ bị thối, lá vàng nhanh hoặc cây mọc yếu dần. Diếp cá thường phát triển tốt nhất ở nền đất giữ ẩm vừa phải nhưng vẫn thoát nước tốt. Đặc biệt vào mùa mưa, nhiều người có kinh nghiệm còn hạn chế tưới thêm nếu đất vẫn còn ẩm để tránh cây bị úng gốc.

2. Không nên để cây mọc quá dày trong một chậu nhỏ

Diếp cá lan rất nhanh nên chỉ sau vài tuần, cây có thể phủ kín mặt chậu hoặc mọc dày đặc dưới đất. Đây cũng là lúc nhiều gia đình bắt đầu thấy cây tuy nhiều nhưng lá lại bé dần, thân cao mảnh và nhìn thiếu sức sống. Nguyên nhân là khi mọc quá sát nhau, các nhánh cây phải cạnh tranh ánh sáng và dinh dưỡng. Phần gốc bên dưới cũng bí hơn, dễ giữ ẩm quá lâu và khiến lá úa nhiều hơn sau mưa.

Vì vậy, nhiều người thường định kỳ nhổ bớt cây già hoặc tách bụi sang chậu khác thay vì để mọc tự do quá lâu. Khi cây có khoảng trống vừa phải, lá thường phát triển to hơn, xanh đều và mềm hơn rõ rệt. Không gian thoáng cũng giúp việc chăm sóc, tưới nước và kiểm tra sâu dễ hơn nhiều.

3. Nếu muốn lá non và ít mùi gắt hơn, nên tránh nắng quá gắt cả ngày

Diếp cá vẫn cần ánh sáng để phát triển, nhưng nếu phơi dưới nắng gắt liên tục cả ngày, lá thường dễ bị cứng và mùi cũng nồng hơn khá rõ. Đặc biệt vào mùa hè, nhiều chậu diếp cá để ngoài sân trưa nắng thường nhanh héo lá hơn. Tốt nhất là nên đặt cây ở nơi có nắng nhẹ buổi sáng hoặc khu vực thoáng sáng thay vì phơi nắng gay gắt từ trưa đến chiều. Cách này giúp lá mềm hơn và cây giữ độ xanh lâu hơn.

4. Không nên hái sát gốc liên tục nhiều lần

Nhiều người mỗi lần dùng thường nhổ cả cụm hoặc cắt sát gần gốc để tiện chế biến. Tuy nhiên, nếu làm liên tục, cây sẽ chậm mọc lại hơn và phần thân dưới cũng nhanh già, cứng hoặc chuyển màu sẫm.

Thông thường, những người trồng diếp cá lâu năm sẽ ưu tiên hái phần ngọn non hoặc tỉa từng nhánh phía trên thay vì lấy sạch cả bụi. Cách này giúp cây tiếp tục đâm chồi mới đều hơn và giữ được độ xanh trong thời gian dài. Ngoài ra, việc thường xuyên tỉa bớt lá già hoặc thân úa cũng giúp bụi cây thông thoáng hơn, hạn chế sâu và tránh tình trạng gốc bị bí sau thời gian dài phát triển.