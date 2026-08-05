Người bán cá hơn 30 năm nói thẳng: Cá hồi có 1 dấu hiệu này, màu đẹp đến mấy cũng không nên lấy

Đứng trước quầy hải sản, nhiều người thường chọn cá hồi dựa vào màu sắc. Miếng cá càng hồng tươi, bắt mắt càng dễ được cho là ngon và mới. Tuy nhiên, Liwei Liao, chủ chợ cá The Joint và các quầy đồ cuốn Uoichiba tại Los Angeles (Mỹ), cho rằng cách chọn này chưa chính xác.

Trao đổi với The Kitchn , người bán cá có hơn 30 năm kinh nghiệm này nhấn mạnh rằng màu thịt phụ thuộc nhiều vào từng loài cá hồi. Vì vậy, dù miếng cá có màu đẹp đến đâu, nếu bề mặt ướt sũng, mềm nhão hoặc như vừa được ngâm trong nước, người mua cũng không nên lựa chọn.

Dấu hiệu cần tránh: Miếng cá hồi ướt và mềm nhão

Không nên chọn miếng cá hồi ướt và mềm nhão (Ảnh: Bon Appetit).

“Hãy tìm những miếng phi lê chắc, bề mặt khô, không bị chảy nước hoặc có cảm giác ướt nhão” , Liao nói.

Theo ông, lượng nước dư thừa có thể khiến miếng cá trở nên nhợt màu hoặc xuất hiện những vùng đổi màu. Ngược lại, cá hồi có bề mặt ráo, thớ thịt chắc thường cho kết cấu mềm, béo và ngon hơn sau khi nấu.

Điều này cũng có nghĩa người mua không nên chỉ so sánh độ đậm nhạt của màu cam hoặc hồng. Một miếng cá hồi màu nhạt hơn chưa chắc kém chất lượng, bởi màu sắc tự nhiên có thể thay đổi tùy loài. Dấu hiệu đáng quan tâm hơn là thịt cá có săn chắc hay không, bề mặt có bị ướt sũng và mềm nhão hay không.

Cá hồi nuôi không kém hơn cá hồi tự nhiên

Nhiều người cho rằng cá hồi tự nhiên luôn ngon, an toàn và có chất lượng cao hơn cá hồi nuôi. Người bán cá lâu năm nhận định đây cũng là một cách hiểu chưa đầy đủ.

“Có nhiều loại cá hồi nuôi đạt chất lượng rất tốt và được nuôi an toàn hơn cả một số loại cá được khai thác từ nguồn tự nhiên” , Liao nói.

Ông cho rằng cá hồi nuôi đôi khi còn là lựa chọn phù hợp hơn về khả năng duy trì nguồn cung. Nếu tất cả người tiêu dùng chỉ chọn cá hồi tự nhiên, nhu cầu quá lớn có thể nhanh chóng làm suy giảm trữ lượng cá ngoài tự nhiên.

Liao cũng lưu ý rằng cụm từ “bền vững” trên nhãn sản phẩm cần được xem xét thận trọng. Theo ông, mỗi nơi có thể diễn giải khái niệm này khác nhau và một số doanh nghiệp dùng nó như công cụ tiếp thị nhưng không giải thích rõ sản phẩm được đánh bắt hoặc nuôi theo cách nào.

Cá hồi đông lạnh cũng là lựa chọn đáng cân nhắc

Cá hồi đông lạnh (Ảnh: Pride of Bristol Bay).

Nếu không sống gần chợ cá hoặc cửa hàng hải sản chuyên biệt, người mua có thể chọn cá hồi đông lạnh.

“Cá hồi đông lạnh nhìn chung là một lựa chọn đáng tin cậy vì nó thường được cấp đông sớm hơn trong chuỗi bảo quản so với cá được bày ở quầy ‘tươi’” , Liao giải thích.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, cá hồi và một số loại hải sản còn có thể được nấu trực tiếp từ trạng thái đông lạnh, không nhất thiết phải rã đông trước nếu cần chế biến nhanh.

Khi có điều kiện, người mua nên chọn cửa hàng tự cắt cá tại chỗ. Theo Liao, chất lượng cá hồi có xu hướng giảm dần sau khi được cắt thành phi lê.

“Hãy mua tại cửa hàng cá hoặc quầy chuyên sơ chế cá ngay tại chỗ. Cá sẽ tươi hơn” , ông khuyên.

Nguồn: The Kitchn