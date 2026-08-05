Trẻ thông minh hay không, chỉ cần nhìn cách ăn cơm là biết? 6 dấu hiệu cha mẹ nên để ý

Buổi tối ở nhiều gia đình, hình ảnh cha mẹ cầm bát cơm chạy theo con khắp nhà, vừa dỗ vừa năn nỉ "ăn thêm một miếng nữa thôi" đã trở nên quá quen thuộc. Không ít phụ huynh vì thế lo lắng, cho rằng con không chịu ngồi yên ăn cơm là dấu hiệu kém thông minh hoặc chậm phát triển.

Thực tế, các chuyên gia cho rằng mức độ phát triển của trẻ không nằm ở việc ăn được bao nhiêu, mà thể hiện qua những hành vi rất nhỏ trong mỗi bữa ăn. Từ cách cầm thìa, khả năng tập trung cho đến phản ứng trước món ăn mới, tất cả đều có thể phản ánh phần nào sự phát triển của não bộ, khả năng phối hợp vận động và tính tự lập của trẻ.

1. Trẻ có muốn tự ăn hay luôn chờ người lớn đút?

Khoảng 6-8 tháng tuổi, trẻ bắt đầu thích cầm nắm thức ăn và đưa lên miệng. Từ 9-12 tháng được xem là "giai đoạn vàng" để tập cho trẻ tự xúc ăn, dù lúc đầu chắc chắn sẽ rơi vãi và mất nhiều thời gian.

Việc cầm thìa, xúc cơm hay bốc thức ăn tưởng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa não bộ, mắt và các cơ ở bàn tay. Mỗi lần trẻ tự ăn đều giống như một bài tập giúp phát triển vận động tinh. Nếu người lớn vì sợ bẩn hoặc sợ con ăn chậm mà luôn đút cho trẻ, các kỹ năng này cũng sẽ có ít cơ hội được rèn luyện.

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2. Trẻ có thể tập trung ăn trong khoảng 20 phút không?

Một đứa trẻ có khả năng tự kiểm soát tốt thường có thể ngồi ăn khoảng 15-20 phút mà không cần vừa xem tivi, vừa cầm điện thoại hay chơi đồ chơi. Đây là biểu hiện cho thấy khả năng tập trung và kiểm soát hành vi đang phát triển đúng hướng.

Ngược lại, nếu bữa ăn luôn gắn với màn hình hoặc đồ chơi để "dụ" trẻ ăn, não bộ sẽ dần quen với việc phải có thêm kích thích mới chịu hợp tác. Về lâu dài, điều này không chỉ ảnh hưởng đến thói quen ăn uống mà còn có thể tác động đến khả năng tập trung trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.

3. Trẻ có sẵn sàng thử món mới?

Nhiều cha mẹ cho rằng kén ăn đơn giản chỉ là "khó tính", nhưng các nghiên cứu cho thấy hành vi này còn liên quan đến khả năng tiếp nhận thông tin và thích nghi của trẻ. Những em nhỏ sẵn sàng thử món mới thường có xu hướng cởi mở hơn trước những trải nghiệm mới.

Điều đó không có nghĩa trẻ phải thích ngay tất cả các loại thực phẩm. Thay vì ép con ăn, cha mẹ nên kiên nhẫn cho trẻ tiếp xúc nhiều lần với cùng một món ăn. Việc tạo cơ hội để trẻ làm quen dần sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc quát mắng hay ép buộc.

4. Trẻ biết dừng khi đã no

Một dấu hiệu khác của khả năng tự điều chỉnh là biết dừng ăn khi cơ thể đã đủ no. Những trẻ có thể chủ động đặt thìa xuống thường đang hình thành khả năng lắng nghe tín hiệu của chính cơ thể mình.

Trong khi đó, việc liên tục thúc ép "ăn thêm một miếng nữa" có thể khiến trẻ dần mất đi cảm giác đói - no tự nhiên. Nếu tình trạng này kéo dài, trẻ dễ gặp các vấn đề như chán ăn, ăn quá mức hoặc hình thành tâm lý sợ mỗi khi đến bữa.

5. Trẻ sử dụng thành thạo thìa, đũa theo từng độ tuổi

Từ khoảng 1 tuổi rưỡi, nhiều trẻ đã có thể tập dùng thìa. Đến khoảng 3 tuổi, trẻ bắt đầu học sử dụng đũa hoặc thực hiện những thao tác đơn giản như bóc trứng, bóc tôm hay nhặt thức ăn nhỏ.

Đây không chỉ là kỹ năng sinh hoạt đơn thuần mà còn góp phần rèn luyện sự khéo léo của đôi tay. Các thao tác càng linh hoạt thì sự phối hợp giữa tay và não càng được tăng cường, tạo nền tảng cho nhiều kỹ năng sau này như viết chữ, vẽ tranh hay làm thủ công.

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6. Trẻ có giữ bình tĩnh khi gặp món không thích?

Một đứa trẻ có khả năng điều tiết cảm xúc tốt thường sẽ nói: "Con không thích món này lắm, nhưng con sẽ thử một ít", thay vì lập tức khóc lóc hoặc phản ứng gay gắt. Điều này cho thấy trẻ đang dần học cách kiểm soát cảm xúc và chấp nhận những trải nghiệm mới.

Cha mẹ cũng không nên kỳ vọng con phải ăn được mọi thứ ngay từ lần đầu. Điều quan trọng là tạo bầu không khí thoải mái để trẻ sẵn sàng thử từng chút một. Khi biết bình tĩnh trước món ăn mình không thích, trẻ cũng sẽ dễ thích nghi hơn với những thay đổi và thử thách trong cuộc sống.

Cha mẹ nên làm gì?

Điều quan trọng nhất là trao cho trẻ cơ hội được tự ăn ngay từ khi phù hợp với độ tuổi, chấp nhận việc con ăn chậm hoặc làm rơi vãi trong giai đoạn đầu. Bữa ăn cũng nên diễn ra trong khoảng 20-30 phút, hạn chế tivi, điện thoại hay đồ chơi để trẻ tập trung vào việc ăn.

Bên cạnh đó, cha mẹ không cần ép con ăn thật nhiều mà nên đa dạng thực phẩm, kiên nhẫn giới thiệu món mới và tạo không khí thoải mái trên bàn ăn. Đôi khi, điều cản trở sự phát triển của trẻ không phải vì con "chưa biết", mà vì người lớn quá sốt ruột nên luôn làm thay. Một bữa cơm vì thế không chỉ là lúc bổ sung dinh dưỡng, mà còn là cơ hội để trẻ rèn luyện tính tự lập, khả năng tập trung và nhiều kỹ năng quan trọng cho quá trình trưởng thành.