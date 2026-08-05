Pha bắt mọt gỗ đỉnh cao khiến dân tình được khai sáng: Hoá ra sinh vật này có hình thù không như chúng ta tưởng

Nhắc đến mọt gỗ, đa phần mọi người chỉ hình dung đến những lỗ li ti trên mặt gỗ, lớp mùn cưa rơi vãi hay những món đồ nội thất bị đục khoét. Thế nhưng rất ít người thực sự biết con mọt gỗ trông như thế nào ngoài đời. Mới đây, một đoạn clip của tài khoản TikTok @_huyen_an ghi lại cảnh bắt được một con mọt gỗ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, hút gần 800.000 lượt xem. Điều khiến nhiều người thích thú nhất không chỉ vì "tay nghề bắt mọt" đỉnh cao của nữ chính mà còn vì lần đầu tiên chúng ta có thể được nhìn rõ "hung thủ" bằng mắt thường.

Nguồn: TikTok @_huyen_an

Điều khiến dân tình bất ngờ là hình dáng của sinh vật này hoàn toàn khác với những gì nhiều người vẫn tưởng tượng. Thay vì có màu đen hay thân cứng giống những loài bọ trưởng thành, con mọt trong video lại là một ấu trùng màu trắng sữa, thân mềm, chia thành nhiều đốt tròn đều nhau. Phần đầu có kích thước nhỏ hơn thân và gần như không có chân nổi bật nên nhìn thoáng qua khá giống một con sâu non. Kích thước của nó cũng rất nhỏ, chỉ vài centimet nhưng lại chính là tác nhân âm thầm phá hủy nhiều món đồ gỗ trong gia đình.

Đoạn video khiến không ít cư dân mạng thừa nhận đây là lần đầu tiên biết được hình dạng thật của mọt gỗ. Nhiều người còn hài hước bình luận rằng bấy lâu nay chỉ biết đến "dấu vết gây án", còn "thủ phạm" thì chưa từng được nhìn tận mắt.

Chân dung "hung thủ" âm thầm phá hủy các món đồ gỗ trong nhà bạn.

Từ câu chuyện này cũng có thể thấy, mối mọt là một trong những nguyên nhân khiến đồ gỗ xuống cấp nhanh nhất nếu không được bảo quản đúng cách. Ban đầu, chúng chỉ tạo ra những lỗ nhỏ li ti khó nhận biết, nhưng theo thời gian có thể đục rỗng phần lõi bên trong, làm giảm độ chắc chắn của bàn ghế, tủ kệ hay cửa gỗ. Vì vậy, việc phòng ngừa luôn hiệu quả và tiết kiệm hơn rất nhiều so với xử lý khi đồ gỗ đã bị hư hỏng.

Để hạn chế mối mọt, điều quan trọng nhất là giữ cho đồ gỗ luôn ở môi trường khô ráo, thông thoáng. Gỗ có độ ẩm cao là điều kiện lý tưởng để mối mọt phát triển, vì vậy cần tránh đặt nội thất ở nơi thường xuyên ẩm thấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với nước. Nếu đồ gỗ bị dính nước, nên lau khô ngay thay vì để hơi ẩm ngấm lâu ngày.

Nên thường xuyên lau khô đồ gỗ.

Ánh nắng mặt trời cũng là yếu tố cần lưu ý. Dù giúp hạn chế ẩm mốc, việc để đồ gỗ phơi dưới nắng gắt trong thời gian dài lại có thể khiến bề mặt bị bạc màu, nứt hoặc cong vênh. Tốt nhất nên đặt nội thất ở vị trí tránh nắng trực tiếp hoặc sử dụng rèm để giảm tác động của tia UV.

Việc kiểm tra định kỳ cũng rất cần thiết. Hãy thường xuyên quan sát các vị trí như chân bàn, chân tủ, khe nối hay góc khuất để phát hiện sớm các lỗ mọt, mùn gỗ hoặc dấu hiệu bất thường. Nếu xử lý ngay từ giai đoạn đầu, khả năng cứu được món đồ sẽ cao hơn rất nhiều.

Đối với các sản phẩm gỗ tự nhiên, có thể phủ thêm lớp sơn, dầu bảo vệ hoặc các dung dịch chống mối mọt chuyên dụng để tạo lớp màng ngăn côn trùng xâm nhập. Ngoài ra, nhiều gia đình cũng sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như tinh dầu tràm, tinh dầu cam hoặc lá khô có mùi thơm để hỗ trợ xua đuổi côn trùng trong tủ gỗ, ngăn kéo.

Một thói quen đơn giản nhưng hiệu quả là vệ sinh đồ gỗ định kỳ. Lau sạch bụi bẩn, giữ bề mặt thông thoáng và đặt thêm túi hút ẩm trong các ngăn tủ sẽ giúp hạn chế hơi ẩm tích tụ. Với các món nội thất kê sát tường hoặc sát nền nhà, nên tạo một khoảng hở nhỏ để không khí lưu thông tốt hơn, giảm nguy cơ ẩm mốc và mối mọt tấn công.

Chỉ từ một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh bắt được mọt gỗ, nhiều người không chỉ được "khai sáng" về hình dáng thật của sinh vật này mà còn có thêm kinh nghiệm để bảo vệ những món đồ gỗ trong gia đình. Bởi đôi khi, kẻ gây hại lớn nhất lại chính là một ấu trùng nhỏ bé mà chúng ta hiếm khi có cơ hội nhìn thấy bằng mắt thường.

Nguồn: Tổng hợp