Đề xuất hoán đổi để Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 được nghỉ 4 ngày

Nội dung trên được nêu tại công văn lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2027 được Bộ Nội vụ gửi tới 13 cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến.

Khối Văn hóa, Thể thao diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Phương án 1 là nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba (24/11) và hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang thứ Bảy (28/11).

Nếu áp dụng phương án này, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày, từ thứ Bảy (21/11) đến hết thứ Ba (24/11), sau đó đi làm bù vào thứ Bảy (28/11).

Phương án 2 là nghỉ đúng thứ Ba (24/11) theo quy định, không thực hiện hoán đổi ngày làm việc.

Với đề xuất chọn phương án 1, Bộ Nội vụ cho biết việc bố trí kỳ nghỉ 4 ngày liên tục tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng.

Bên cạnh đó, phương án này chỉ thực hiện hoán đổi 1 ngày làm việc và vẫn bảo đảm đầy đủ thời gian làm việc theo quy định.

Đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ nêu rõ người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba (24/11) theo quy định.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Cơ quan này cũng kiến nghị doanh nghiệp có những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.