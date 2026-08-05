3 loại rau lá xanh "quét sạch" táo bón, vừa mát ruột vừa tốt cho tiêu hóa, mùa hè chợ Việt nào cũng có

Táo bón là tình trạng rất nhiều người gặp phải, đặc biệt vào mùa hè khi cơ thể dễ mất nước, chế độ ăn nhiều đạm nhưng lại thiếu rau xanh. Không ít người tìm đến các loại thuốc nhuận tràng hoặc mẹo dân gian để giải quyết nhanh vấn đề, nhưng nếu lạm dụng trong thời gian dài, đường ruột có thể trở nên "lười vận động", khiến tình trạng táo bón tái diễn thường xuyên.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, giải pháp bền vững vẫn là điều chỉnh chế độ ăn, tăng lượng chất xơ, uống đủ nước và duy trì vận động. Trong đó, những loại rau lá xanh giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan chính là "trợ thủ" giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ đào thải chất cặn bã và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Rau khoai lang trung bình ở chợ có giá 5.000-10.000 đồng 1 bó/mớ

1. Lá khoai lang - "vua chất xơ" giúp nhuận tràng tự nhiên

Nếu trước đây lá khoai lang chủ yếu được xem là loại rau dân dã thì hiện nay, nó ngày càng xuất hiện nhiều trong thực đơn của các gia đình nhờ giá trị dinh dưỡng cao.

Lá khoai lang chứa lượng chất xơ đáng kể, cùng nhiều vitamin A, vitamin C, folate và các hợp chất chống oxy hóa. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, giữ nước trong lòng ruột, từ đó kích thích nhu động ruột diễn ra đều đặn hơn. Ngoài ra, loại rau này còn chứa các chất nhầy tự nhiên giúp phân di chuyển dễ dàng hơn qua đường tiêu hóa.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy lá khoai lang chứa polyphenol và flavonoid - những hợp chất có lợi trong việc giảm viêm và bảo vệ niêm mạc đường ruột.

Để món ăn ngon hơn, nên chọn những ngọn non, lá còn xanh mướt. Có thể luộc, xào tỏi hoặc nấu canh. Khi xào nên dùng lửa lớn và chế biến nhanh để rau giữ được màu xanh cùng độ giòn tự nhiên.

Cần tây cung cấp lượng kali khá cao giúp cân bằng điện giải vào những ngày hè oi nóng

2. Cần tây - Giàu chất xơ, nhiều kali, tốt cho đường ruột

Cần tây nổi tiếng là loại rau chứa nhiều nước và chất xơ không hòa tan. Khi đi vào đường ruột, chất xơ sẽ giúp tăng thể tích phân, hỗ trợ quá trình đào thải diễn ra thuận lợi hơn. Không chỉ vậy, cần tây còn là nguồn kali khá tốt. Khoáng chất này góp phần cân bằng điện giải, đặc biệt hữu ích trong những ngày nắng nóng khi cơ thể dễ mất nước qua mồ hôi.

Ngoài tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, cần tây còn cung cấp vitamin K, vitamin C và nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Nhiều người chỉ sử dụng phần thân và bỏ lá, nhưng thực tế lá cần tây cũng chứa không ít vitamin và có thể tận dụng để nấu canh, xay sinh tố hoặc trộn salad. Một món ăn đơn giản, dễ làm là cần tây xào đậu phụ hoặc thịt bò. Sự kết hợp này vừa bổ sung protein, vừa tăng lượng chất xơ trong bữa ăn.

3. Rau muống - Món ăn mùa hè giúp "mát ruột"

Rau muống gần như luôn có mặt ở các chợ Việt vào mùa hè với giá thành rất rẻ. Đây cũng là một trong những loại rau chứa nhiều chất xơ, vitamin A, vitamin C cùng nhiều khoáng chất như magie và sắt.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung đủ chất xơ từ rau muống có thể giúp cải thiện nhu động ruột và hạn chế táo bón nếu kết hợp cùng chế độ uống đủ nước. Rau muống có thể chế biến thành nhiều món như luộc, xào tỏi, nấu canh chua hoặc làm gỏi. Tuy nhiên, không nên luộc quá lâu vì nhiệt độ cao có thể làm giảm lượng vitamin tan trong nước.

Khi mua rau muống, nên chọn nguồn cung uy tín, rửa kỹ dưới vòi nước chảy và ngâm nước muối loãng trước khi chế biến để giảm nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.

Vì sao chỉ ăn nhiều chất xơ vẫn chưa đủ?

Nhiều người tăng lượng rau nhưng tình trạng táo bón vẫn không cải thiện. Nguyên nhân là chất xơ chỉ phát huy tác dụng khi cơ thể được cung cấp đủ nước.

Nếu ăn nhiều rau nhưng uống quá ít nước, phân vẫn có thể khô cứng và khó đào thải. Vì vậy, người trưởng thành nên duy trì khoảng 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày, thậm chí nhiều hơn nếu vận động hoặc làm việc ngoài trời.

Nên uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày

Bên cạnh đó, việc duy trì vận động nhẹ như đi bộ, đạp xe hoặc tập yoga khoảng 30 phút mỗi ngày cũng giúp kích thích nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Theo TS. Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chia sẻ trên Báo Sức khỏe & Đời sống, người trưởng thành nên tiêu thụ khoảng 400g rau và trái cây mỗi ngày, đồng thời uống đủ nước để giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng chất xơ từ rau xanh có vai trò quan trọng trong việc tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột và giảm nguy cơ táo bón nếu được duy trì thường xuyên trong chế độ ăn.

Nếu tình trạng táo bón kéo dài trên vài tuần, kèm theo đau bụng, sụt cân, đi ngoài ra máu hoặc thay đổi thói quen đại tiện bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, bởi đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý đường tiêu hóa cần được điều trị.

Mùa hè là thời điểm lá khoai lang, cần tây và rau muống vào vụ, giá rẻ và dễ mua ở mọi chợ truyền thống. Luân phiên bổ sung ba loại rau này trong bữa ăn hằng ngày không chỉ giúp tăng lượng chất xơ tự nhiên mà còn góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hạn chế táo bón và mang lại cảm giác nhẹ bụng, dễ chịu hơn.