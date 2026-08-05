Nam NSND 30 năm sống chung với đái tháo đường, từng có lúc đường huyết lên cao vút

Vừa qua, NSND Trung Đức lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để thực hiện phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể. Ca phẫu thuật được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa mắt, với sự phối hợp điều trị nhằm kiểm soát bệnh lý nền đái tháo đường của nam nghệ sĩ.

Sau phẫu thuật, thị lực của NSND Trung Đức phục hồi tốt, quá trình chăm sóc và theo dõi diễn ra thuận lợi.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe, NSND Trung Đức cho biết ông đã mắc đái tháo đường hơn 30 năm. Những năm đầu, chỉ số đường huyết của ông khá thất thường, từng có thời điểm tăng rất cao.

“Có lúc tôi phải nhập viện, chỉ số đường huyết lên tới 30 mmol/L - một con số không thể tưởng tượng”, NSND Trung Đức chia sẻ.

NSND Trung Đức thăm khám tại bệnh viện.

Theo nam nghệ sĩ, việc kiểm soát bệnh trở nên ổn định hơn từ khi ông được PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang theo dõi, hướng dẫn điều trị.

Hơn 30 năm mắc đái tháo đường, từng có lúc đường huyết lên cao vút

NSND Trung Đức cho biết ông quen PGS.TS Đỗ Đình Tùng thông qua một người bạn giới thiệu. Khi đó, ông ấn tượng bởi một bác sĩ còn trẻ nhưng có chuyên môn cao và đặc biệt tận tâm với người bệnh.

Trong quá trình điều trị, bác sĩ hướng dẫn ông điều chỉnh chế độ ăn uống, sử dụng thuốc phù hợp và theo dõi chỉ số đường huyết thường xuyên. Nhờ vậy, việc kiểm soát bệnh dần trở nên ổn định hơn và không còn ảnh hưởng quá nhiều đến công việc cũng như lịch sinh hoạt.

“Tôi bị đái tháo đường trên 30 năm. Trước đây chỉ số khá thất thường, nhưng từ khi được PGS.TS Đỗ Đình Tùng hướng dẫn và theo dõi tận tình, việc ăn uống và dùng thuốc không còn là trở ngại trong quá trình làm việc của tôi”, ông nói.

Mắc bệnh nền, phẫu thuật mắt khiến đường huyết biến động

Trong nhiều năm, chỉ số đường huyết của NSND Trung Đức được duy trì tương đối ổn định. Tuy nhiên, trước thời điểm phẫu thuật mắt vừa qua, đường huyết của ông có những biến động.

Theo NSND Trung Đức, quá trình điều trị sau phẫu thuật cần sử dụng thuốc nhằm phòng ngừa nhiễm trùng, cộng với việc ông phải nhập viện trong tình huống cấp bách, khiến đường huyết lên xuống thất thường.

Điều này khiến gia đình nam nghệ sĩ không khỏi lo lắng.

“Nhưng một lần nữa nhờ PGS.TS Đỗ Đình Tùng kịp thời can thiệp, giúp tôi nhập viện và kết nối với các bác sĩ chuyên môn cao, đặc biệt là bác sĩ Huyền, Trưởng khoa Mắt, người trực tiếp phẫu thuật cho tôi”, NSND Trung Đức nói.

Nam nghệ sĩ cho biết ông được phẫu thuật cả hai mắt. Sau điều trị, thị lực phục hồi tốt.

Do có bệnh lý nền, quá trình điều trị cần sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa. Đây cũng là điều khiến ông cảm thấy yên tâm trong thời gian nằm viện.

“Đái tháo đường không phải nhịn ăn quá khắt khe”

Một trong những điều NSND Trung Đức đánh giá cao trong quá trình điều trị là việc bác sĩ hướng dẫn ông kiểm soát bệnh bằng cách ăn uống phù hợp thay vì kiêng khem quá mức.

“Bệnh đái tháo đường không phải nhịn ăn quá khắt khe như nhiều người nghĩ. Bác sĩ luôn động viên tôi ăn nhiều, nhưng chỉ cho tôi cách ăn đúng và đủ”, ông chia sẻ.

Theo nam nghệ sĩ, hiện nay có nhiều loại thuốc điều trị đái tháo đường. Tuy nhiên, điều quan trọng là lựa chọn phác đồ phù hợp với từng người bệnh, đặc biệt với những trường hợp đã mắc bệnh trong thời gian dài.

Sau nhiều năm điều trị, NSND Trung Đức cho biết chỉ số đường huyết hiện duy trì khoảng 6-7,2.

Mặc dù phải sống chung với bệnh mạn tính trong thời gian dài, nam nghệ sĩ cho rằng ông không quá lo lắng hay coi bệnh tật là một “cuộc chiến”.

“Tôi biết y học Việt Nam rất phát triển, trình độ của các bác sĩ tại Việt Nam rất cao nên tôi không quá lo ngại”, NSND Trung Đức nói.

Ở tuổi hiện tại, ông vẫn duy trì tinh thần lạc quan và tiếp tục ca hát. “Tôi luôn cảm thấy vui vẻ, lạc quan. Có lẽ vì điều đó mà tôi vẫn còn có tinh thần để ca hát” , NSND Trung Đức chia sẻ.