Vì sao nhiều gia đình thích làm thêm cầu thang bên ngoài nhà?

Không chỉ tạo điểm nhấn cho mặt tiền, cầu thang ngoài nhà còn có thể giải quyết nhiều nhu cầu thực tế: mở lối đi độc lập, tách nơi ở với khu kinh doanh, giảm diện tích giao thông bên trong và kết nối thuận tiện hơn với sân vườn, sân thượng.

Dù chưa có khảo sát chứng minh đây là xu hướng phổ biến trong mọi gia đình, nhiều công trình được các tạp chí kiến trúc quốc tế giới thiệu cho thấy cầu thang ngoài thường xuất phát từ yêu cầu sử dụng cụ thể, thay vì chỉ nhằm mục đích trang trí.

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Tạo lối đi riêng, giữ sự riêng tư giữa các tầng

Một trong những lý do rõ ràng nhất để đưa cầu thang ra ngoài là tạo lối tiếp cận độc lập cho một phần ngôi nhà.

Tại AM House ở Brazil, chủ nhà cần một phòng tập nhạc tách biệt với khu sinh hoạt chung. Theo phần thuyết minh của nhóm comoVER Arquitetura Urbanismo đăng trên ArchDaily, cầu thang bê tông ngoài trời được bố trí để người dùng có thể tiếp cận căn phòng mà không phải đi xuyên qua nhà. Lối này đồng thời dẫn lên vườn sân thượng, nơi có tầm nhìn, ánh sáng và thông gió thuận lợi.

Ở công trình Villa & a Half tại Iran, cầu thang bên ngoài tiếp tục được sử dụng để tạo lối vào độc lập cho khu vực làm việc tại nhà. Cách bố trí này cho phép những không gian có tính chất sử dụng khác nhau vẫn nằm trong cùng một công trình nhưng hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt riêng của gia đình.

Villa & a Half tại Iran (Arch Daily)

Giải pháp tương tự cũng phù hợp với nhà vừa ở vừa kinh doanh. Designboom từng giới thiệu công trình Higashihayashiguchi Dwelling + Shop tại Nhật Bản, gồm quán cà phê ở tầng dưới và nơi ở phía trên. Cầu thang ngoài bên hông giúp khu nhà ở có lối tiếp cận riêng, nhờ đó cửa hàng và không gian gia đình có thể vận hành tương đối độc lập trên một khu đất nhỏ.

Với nhà cho thuê một phần, gia đình nhiều thế hệ hoặc nhà có con đã trưởng thành, cách tổ chức này cũng giúp giảm việc người sử dụng phải đi qua phòng khách, bếp và các khu vực riêng tư. Mỗi tầng có thể chủ động hơn về giờ giấc mà không cần chia tách hoàn toàn thành những ngôi nhà khác nhau.

Dành thêm diện tích sống, kết nối sân vườn và sân thượng

Cầu thang cùng chiếu nghỉ thường chiếm một phần đáng kể trong mặt bằng nhà phố. Khi trục giao thông được đưa ra ngoài, không gian bên trong có thể trở nên liền mạch và dễ bố trí hơn.

Tại dự án nhà ở Casas GT3 ở Mexico, kiến trúc sư tổ chức lại hệ thống giao thông để loại bỏ phần lớn cầu thang, hành lang, sảnh và không gian phân phối khỏi diện tích ở. Theo ArchDaily, nhờ giảm các diện tích phụ trợ này, phần bề mặt bên trong được dành nhiều hơn cho các khu vực sinh hoạt.

Ảnh Xây dựng Phú Nguyễn

Tuy nhiên, lợi ích không chỉ nằm ở việc “tiết kiệm mét vuông”. Cầu thang ngoài còn giúp các gia đình sử dụng hiệu quả hơn những khoảng không trước đây ít được khai thác như sân mái, ban công hay khu vườn ở cao độ khác nhau.

Trong House in Sierra de Collado Mediano tại Tây Ban Nha, một cầu thang ngoài có độ dốc nhẹ kết nối khu đất với sân thượng rộng. Kiến trúc sư cho biết giải pháp này tạo thêm không gian sinh hoạt ngoài trời, mở tầm nhìn ra núi và hình thành sự chuyển tiếp tự nhiên giữa các hoạt động trong nhà với cảnh quan bên ngoài.

Cầu thang ngoài còn có thể bổ sung một hướng di chuyển khi xảy ra sự cố. Tuy vậy, không phải cứ gắn thêm một chiếc thang sắt là ngôi nhà mặc nhiên có “cầu thang thoát hiểm”.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam nêu rõ, khi thiết kế hoặc cải tạo công trình, phương án PCCC phải phù hợp với công năng thực tế và xem xét đầy đủ giải pháp thoát nạn, chống cháy lan, chống khói cùng khoảng trống phục vụ cứu nạn, chữa cháy.

Vì thế, cầu thang ngoài chỉ có giá trị thoát nạn khi dễ tiếp cận, không bị khóa chết hoặc chắn bởi hàng hóa, đồng thời dẫn người sử dụng đến nơi an toàn. Chân thang không nên kết thúc tại khu vực kín, sát nơi để xe, tủ điện hoặc kho chứa vật liệu dễ cháy.

Tiện ích lớn nhưng không thể lắp đặt tùy ý

Do nằm ngoài trời, cầu thang thường xuyên chịu tác động của mưa, nắng, độ ẩm và gió. Mặt bậc cần hạn chế trơn trượt, thoát nước tốt; kết cấu thép phải được xử lý chống ăn mòn, còn các mối hàn, bu lông và điểm neo cần được kiểm tra định kỳ.

Gia chủ cũng không nên chỉ hàn cầu thang vào lan can hoặc khoan neo lên tường cũ mà chưa đánh giá khả năng chịu lực. Trọng lượng của thang, người sử dụng và rung động trong quá trình đi lại đều truyền tải lên móng, trụ, dầm, sàn hoặc ban công hiện hữu.

TCVN 13967:2024 về nhà ở riêng lẻ hiện còn hiệu lực, đưa ra các yêu cầu kỹ thuật chung đối với nhà xây mới và có thể được tham khảo khi cải tạo, tùy quy mô công trình. Tiêu chuẩn quy định bản thang rộng tối thiểu 700 mm, mặt bậc không nhỏ hơn 250 mm và chiều cao bậc không vượt quá 190 mm. Các cạnh hở của vế thang, chiếu nghỉ phải có lan can cao ít nhất 900 mm, khe hở không lớn hơn 100 mm.

Ảnh Space T

Đây chỉ là các ngưỡng kỹ thuật tối thiểu. Nhà có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi nên ưu tiên thang rộng, ít dốc, tay vịn chắc chắn, bậc dễ nhận biết và có đủ ánh sáng vào ban đêm.

Việc làm thêm cầu thang cũng có thể ảnh hưởng mặt đứng, kết cấu, ranh giới đất và khoảng lùi của công trình. Luật Xây dựng 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định các công trình không thuộc diện được miễn vẫn được quản lý thông qua thủ tục cấp giấy phép xây dựng; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của tư vấn thiết kế đối với an toàn công trình. Vì vậy, gia đình nên kiểm tra với cơ quan quản lý địa phương trước khi thi công, thay vì mặc định cầu thang ngoài chỉ là một hạng mục lắp thêm đơn giản.