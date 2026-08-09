Bên trong biệt thự 500m2 như khu nghỉ dưỡng của nam ca sĩ quê Ninh Bình lấy vợ miền Tây, 3 thế hệ cùng chung sống

Hoàng Bách (SN 1980, quê Ninh Bình) là nam ca sĩ quen mặt với khán giả qua nhiều ca khúc như Chuyện chàng cô đơn , Vì anh vẫn yêu em ... Năm 2006, Hoàng Bách kết hôn với cựu người mẫu Đoàn Thanh Thảo (quê Đồng Tháp) - con gái út của một đại gia có tiếng tại miền Tây sau 3 năm hẹn hò. Đến hiện tại, cặp đôi có 2 thập kỷ bên nhau, hôn nhân viên mãn bên 3 người con.

Gần đây nhất, vợ chồng nam ca sĩ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cho biết đã chuyển về sinh sống tại một căn biệt thự rộng khoảng 500m2 ở khu Nam Sài Gòn. Căn nhà mới của Hoàng Bách gây chú ý bởi không gian ngập cây xanh, nhiều cửa kính đón ánh sáng và những góc sinh hoạt được thiết kế để cả gia đình 3 thế hệ có thể quây quần.

Ca sĩ Hoàng Bách và vợ - cựu người mẫu Thanh Thảo

Cặp đôi từng đăng ảnh phối cảnh 3D của căn biệt thự và mới dọn về sống vào tháng 6 vừa qua

Theo đó, căn biệt thự có 2 tầng, gồm 6 phòng ngủ và một phòng chơi nhạc dành riêng cho Hoàng Bách. Gia đình lựa chọn phong cách farmhouse hiện đại, kết hợp giữa sự mộc mạc, ấm áp của những ngôi nhà đồng quê với các tiện nghi của cuộc sống hiện đại.

Thay vì xây dựng kín toàn bộ khu đất, vợ chồng Hoàng Bách dành nhiều diện tích cho sân vườn và cây xanh. Thảm cỏ trải rộng quanh nhà, xen kẽ là những hàng cây và khoảng sân thoáng. Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự vì thế mang cảm giác giống một khu nghỉ dưỡng nhỏ giữa lòng khu dân cư hơn là một căn nhà chỉ để ở.

Điểm dễ nhận thấy trong thiết kế là hệ thống cửa kính lớn. Những ô cửa rộng giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào bên trong, đồng thời mở tầm nhìn thẳng ra sân vườn. Nhờ vậy, các không gian sinh hoạt trong nhà luôn có cảm giác thoáng và gần gũi với thiên nhiên.

Khu bếp và bàn ăn bên trong nhà ngập tràn ánh sáng

Bao quanh căn nhà còn có những khoảng hiên rộng, được bố trí thành nơi ngồi nghỉ, uống trà hoặc đơn giản là ngồi ngắm cây cối. Đây cũng là một trong những chi tiết khiến tổng thể căn biệt thự có cảm giác "chill" hơn, thay vì mang vẻ sang trọng nhưng lạnh lẽo thường thấy ở những căn nhà diện tích lớn.

Trong căn biệt thự, khu bếp và phòng ăn được thiết kế theo hướng mở, kết nối trực tiếp với không gian bên ngoài. Bàn ăn đặt gần hệ thống cửa kính lớn nên từ đây có thể nhìn ra sân vườn.

Không gian sử dụng các gam màu trắng, kem và nâu gỗ, tạo cảm giác nhẹ nhàng, ấm cúng. Những chiếc đèn thả bằng mây tre trở thành điểm nhấn, giúp khu vực ăn uống bớt cảm giác quá hiện đại và giữ được tinh thần farmhouse mà gia chủ theo đuổi.

Khu bếp cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn gọn gàng, ngăn nắp. Đây dường như là một trong những không gian được sử dụng nhiều nhất trong nhà. Các thành viên có thể cùng nhau nấu nướng, ăn uống hoặc đơn giản là ngồi trò chuyện.

Bên ngoài biệt thự là không gian sân vườn xanh mát mắt, được trồng nhiều loại cây, hoa,...

Vợ Hoàng Bách còn đang thực hiện một kh bếp ngoài trời để phục vụ nấu những món ăn chuẩn miền Tây

Những không gian riêng như phòng ngủ cho các thành viên cũng được giữ tông màu trung tính, thiết kế nội thất tối giản để ưu tiên cảm giác thư giãn. Các phòng đều có diện tích rộng, nhiều cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên.

Bên cạnh không gian căn biệt thự, điều khiến cuộc sống 3 thế hệ trong gia đình Hoàng Bách đáng chú ý là mối quan hệ khá thoải mái giữa Thanh Thảo và mẹ chồng.

Từ năm 2018, vợ chồng nam ca sĩ đón mẹ về sống cùng. Thanh Thảo từng chia sẻ mối quan hệ của cô và mẹ chồng luôn có sự chân thành, tôn trọng và nhiều niềm vui. Chân dài gốc miền Tây cho biết cả hai mẹ con xem nhau như ruột thịt, không câu nệ, những điều chưa hài lòng đều sẵn lòng bày tỏ thẳng thắn để cả hai thấu hiểu đối phương.

Ngoài ra, Thanh Thảo và mẹ chồng đều là những người đảm đang, yêu thích nấu ăn, chăm sóc gia đình nên có nhiều điểm chung. Khi cả hai vợ chồng bận việc, bà sẽ là người hỗ trợ chăm sóc các cháu, thậm chí chiều con dâu bằng cách nấu những món mà Thanh Thảo thích. Cũng vì vậy mà dù 3 thế hệ sống chung nhưng gia đình Hoàng Bách vẫn luôn êm ấm, hạnh phúc viên mãn.

Mẹ chồng và Thanh Thảo rất thân thiết, bà còn thường làm đẹp cho con dâu

Gia đình 3 thế hệ sống chung đáng ngưỡng mộ của ca sĩ Hoàng Bách

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV