Việt Nam có phó chủ tịch tập đoàn nghỉ hát 10 năm, chán showbiz lui về sống an nhàn ở biệt thự nghìn mét vuông

Nhắc đến thế hệ ca sĩ đình đám của Vpop đầu những năm 2000, Mỹ Lệ là cái tên để lại nhiều dấu ấn với giọng hát nội lực, kỹ thuật thanh nhạc bài bản cùng hàng loạt ca khúc từng "làm mưa làm gió" trên các sân khấu ca nhạc. Sau nhiều năm gần như vắng bóng khỏi showbiz, nữ ca sĩ lựa chọn cuộc sống bình yên bên gia đình, đồng thời đảm nhận vai trò lãnh đạo trong doanh nghiệp của chồng.

Mỹ Lệ nổi đình đám những năm đầu 2000s

Mỹ Lệ sinh năm 1972, là con gái của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương. Chị bắt đầu học đàn cello tại Học viện Âm nhạc Huế từ năm 7 tuổi và tốt nghiệp khoa Giao hưởng (nay là khoa Âm nhạc Phương Tây) vào năm 1991.

Bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, Mỹ Lệ nhanh chóng khẳng định tên tuổi với loạt ca khúc được khán giả yêu thích như Và cơn mưa tới , Vầng trăng đêm trôi , Dòng sông không trở lại , Về với em , Yêu , Cho nhau một nụ cười , Trôi trong gương ...

Không chỉ thành công về mặt thương mại, nữ ca sĩ còn sở hữu bảng thành tích đáng nể với Huy chương Vàng Tiếng hát Sinh viên toàn quốc năm 1994, Huy chương Bạc Liên hoan Các trường nghệ thuật chuyên nghiệp năm 1995, giải Giọng hát triển vọng tại Liên hoan Giọng hát thính phòng toàn quốc năm 1996 và Huy chương Vàng Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp Mùa thu năm 2000.

Mỹ Lệ có nền tảng học thuật đáng nể

Ít ai biết rằng, bên cạnh nghệ thuật, Mỹ Lệ còn được xem là một "nữ tướng" trong lĩnh vực kinh doanh. Nữ ca sĩ cho biết bản thân thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ cha và tư duy kinh doanh từ mẹ. Mẹ của Mỹ Lệ là dược sĩ, đồng thời là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực F&B. Bà nuôi dạy 5 người con trưởng thành và hiện các em của nữ ca sĩ đều là chủ nhà hàng tại quê nhà.

Nhờ sự nhạy bén, nữ ca sĩ sớm nhìn thấy tiềm năng của thị trường bất động sản. Trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, khi có thời điểm chạy tới 8-9 show mỗi ngày và cát-xê lên đến khoảng 100 triệu đồng cho một buổi diễn, Mỹ Lệ không tiêu xài xa hoa mà dành phần lớn thu nhập để đầu tư mua đất. Theo chia sẻ của chị, hầu hết những khu đất từng xuống tiền đều tăng giá mạnh theo thời gian. Không chỉ đầu tư bất động sản, Mỹ Lệ còn tham gia nhiều khóa học về phân tích thị trường và đồ thị chứng khoán để phục vụ hoạt động đầu tư tài chính.

Mỹ Lệ đã rời showbiz để tập trung kinh doanh

Hiện tại, Mỹ Lệ đã rời showbiz để tập trung kinh doanh. Có thời điểm, Mỹ Lệ chia sẻ bản thân chán sự xô bồ của môi trường này. Nữ ca sĩ gần như không tham gia các hoạt động nghệ thuật, gần 10 năm không phát hành sản phẩm mới. Dù rời xa ánh đèn sân khấu một thời gian dài, nữ ca sĩ vẫn luôn dành tình yêu đặc biệt cho âm nhạc. Với Mỹ Lệ, mỗi ca khúc đều là một "đứa con tinh thần" đáng trân trọng.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của Mỹ Lệ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Năm 2004, chị kết hôn với doanh nhân Ngô Đức Bình - Việt kiều Đức. Hiện cả hai có ba người con gồm hai gái và một trai.

Ở tuổi 53, Mỹ Lệ có cuộc sống viên mãn bên gia đình

Ở tuổi 53, Mỹ Lệ có cuộc sống viên mãn bên gia đình. Vợ chồng nữ ca sĩ còn đồng hành trong công việc kinh doanh khi ông xã giữ vị trí Chủ tịch tập đoàn, còn chị đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch, phụ trách quản lý, đầu tư và thu mua. Nhờ hoạt động kinh doanh thành công, Mỹ Lệ được xem là một trong những "ca sĩ đại gia" của showbiz Việt với khối tài sản đáng chú ý, bao gồm nhiều bất động sản trong và ngoài nước.

Tại TP.HCM, gia đình nữ ca sĩ sở hữu biệt thự rộng hơn 1.000 m2, vừa là nơi sinh sống, vừa là văn phòng làm việc của các công ty. Không gian gồm khu tiếp khách, phòng ngủ, bếp, sân vườn, khu giải trí và góc làm việc riêng cho từng thành viên.

Trong khuôn viên rộng lớn, Mỹ Lệ trồng nhiều giống cây quý hiếm như mận Ấn Độ, ổi Thái Lan, nho thân gỗ, cherry, quýt Mỹ... để tạo thành một khu vườn sinh thái thu nhỏ. Nữ ca sĩ cũng thuê người chăm sóc cây cối nhằm duy trì không gian xanh quanh năm.

Mỹ Lệ có cuộc sống an nhàn với nhiều bất động sản giá trị

Ngoài biệt thự tại TP.HCM, Mỹ Lệ còn sở hữu một nông trại ở Long An, nơi chị nuôi bò, gà, vịt và nhiều loại chim cảnh. Dù có cuộc sống dư dả, nữ ca sĩ cho biết bản thân yêu thích sự bình dị, thích làm vườn và tận hưởng nhịp sống gần gũi với thiên nhiên.

Không chỉ có bất động sản trong nước, vợ chồng Mỹ Lệ còn sở hữu một biệt thự rộng khoảng 1.400 m2 tại thành phố Frankfurt, Đức. Ngôi nhà nằm trên một quả đồi, có khu vườn rộng với nhiều loại hoa và cây ăn trái.

Được biết, căn biệt thự được gia đình nữ ca sĩ mua từ khoảng 10 năm trước và là nơi cả nhà sum họp mỗi khi sang Đức. Dù không thường xuyên sinh sống, Mỹ Lệ vẫn thuê người chăm sóc khu vườn để không gian luôn xanh mát và rực rỡ quanh năm.