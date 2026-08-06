Một thành phố Việt Nam vượt Bangkok, bất ngờ lọt top 7 thế giới về ẩm thực đường phố

Thành phố Việt Nam đứng trên "thiên đường ăn uống" Bangkok

Thành phố Hà Nội vừa được xếp ở vị trí thứ 7 trong danh sách những nơi có ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới năm 2026 do tạp chí du lịch Time Out công bố. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam đứng trên nhiều điểm đến ăn uống nổi tiếng như Johannesburg, Bangkok và Mumbai.

Thành phố Hà Nội vừa được xếp ở vị trí thứ 7 trong danh sách những nơi có ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới năm 2026 do tạp chí du lịch Time Out công bố. (Ảnh: Vietjet Air)

Bảng xếp hạng được xây dựng từ kết quả khảo sát khoảng 24.000 cư dân tại nhiều đô thị trên thế giới. Người tham gia đánh giá chất lượng, mức giá của nền ẩm thực nơi mình sinh sống, cùng những loại hình cụ thể như quán cà phê, điểm ăn sáng, nhà hàng cao cấp và hàng ăn đường phố.

Theo Time Out, Hà Nội nhận tỷ lệ tán thành 57%, đứng thứ 7 thế giới. Trong khi đó, Johannesburg và Bangkok cùng đạt 56%, còn Mumbai đạt 55%. Như vậy, Hà Nội chỉ kém hai thành phố xếp ngay phía trên là Mexico City và Manila đúng một điểm phần trăm.

Tại Hà Nội, những nồi nước dùng phở thơm mùi hồi xuất hiện ở nhiều góc phố, trong khi mùi thịt nướng của món bún chả thường lan khắp các con đường. (Ảnh: Youtube)

Việc Hà Nội xếp trên Bangkok gây chú ý bởi thủ đô Thái Lan từ lâu đã nổi tiếng với những khu phố ăn uống hoạt động từ sáng sớm đến đêm khuya. Tuy nhiên, trong kết quả khảo sát của Time Out năm nay, Hà Nội đạt 57%, cao hơn Bangkok một điểm phần trăm.

Đứng đầu bảng xếp hạng là TP.HCM với tỷ lệ 63%, theo sau là Kuala Lumpur với 62%. Jakarta và Đài Bắc cùng đạt 59%, lần lượt xếp thứ ba và thứ tư. Mexico City và Manila cùng đạt 58%, đứng ngay phía trên Hà Nội.

Kết quả này cũng giúp Việt Nam trở thành quốc gia duy nhất có hai thành phố cùng góp mặt trong top 10. TP.HCM giữ vị trí số 1, trong khi Hà Nội đứng thứ 7.

Nhiều món ăn gắn liền với thành phố được phục vụ ngay trên vỉa hè, với bàn thấp, ghế nhựa và không gian mở ra sát dòng người qua lại. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Dù không được Time Out giới thiệu chi tiết như TP.HCM hay Kuala Lumpur, Hà Nội vẫn nổi bật nhờ mạng lưới hàng quán bình dân len sâu trong phố cổ, chợ dân sinh và những con ngõ nhỏ. Nhiều món ăn gắn liền với thành phố được phục vụ ngay trên vỉa hè, với bàn thấp, ghế nhựa và không gian mở ra sát dòng người qua lại.

Trang thông tin chính thức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, muốn cảm nhận hương vị Hà Nội chân thực, du khách nên tìm đến những gian bếp đường phố trong khu phố cổ. Tại đây, những nồi nước dùng phở thơm mùi hồi xuất hiện ở nhiều góc phố, trong khi mùi thịt nướng của món bún chả thường lan khắp các con đường.

Những món ăn làm nên sức hút của Hà Nội

Ẩm thực đường phố Hà Nội không chỉ có phở và bún chả. Danh sách những món đặc trưng được Vietnam.travel giới thiệu còn có miến, nộm bò khô, bún đậu, mì vằn thắn, chả cá, bún cá, bún thang và cà phê trứng.

Ẩm thực đường phố Hà Nội không chỉ có phở và bún chả. (Ảnh: MIA)

Mỗi món thường gắn với một thời điểm nhất định trong ngày. Phở, bún thang và miến được nhiều người lựa chọn vào buổi sáng; bún chả phổ biến vào bữa trưa; nộm bò khô thích hợp cho bữa quà chiều, còn cà phê trứng có thể khép lại hành trình khám phá ẩm thực trong những quán nhỏ giữa phố cổ.

Theo Vietnam.travel, điểm nổi bật của món ăn Hà Nội nằm ở nguyên liệu tươi, cách chế biến được gìn giữ qua nhiều thế hệ và những công thức riêng của từng gia đình. Bún chả kết hợp thịt nướng trên than hoa, bún, rau thơm và nước chấm chua ngọt; chả cá được ướp gia vị, nướng rồi đảo nóng cùng hành lá, thì là ngay tại bàn.

Điểm nổi bật của món ăn Hà Nội nằm ở nguyên liệu tươi, cách chế biến được gìn giữ qua nhiều thế hệ và những công thức riêng của từng gia đình. (Ảnh: Vinpearl)

Sức hút của những hàng ăn bình dân tại Hà Nội cũng được Michelin Guide ghi nhận. Năm 2025, tổ chức này giới thiệu 10 địa chỉ ẩm thực đường phố đáng thử tại thủ đô, từ các quán phở mở cửa từ sáng sớm đến những hàng bún chả nướng thịt theo yêu cầu.

Danh sách có Phở Khôi Hói, Bánh cuốn Bà Xuân, Phở Bò Lâm, Bún chả Đắc Kim và Tuyết Bún Chả 34. Nhiều địa chỉ được Michelin trao danh hiệu Bib Gourmand, dành cho những nơi có món ăn chất lượng với mức giá hợp lý.

Hà Nội nhận tỷ lệ tán thành 57%, đứng thứ 7 thế giới. (Ảnh: MIA)

Trong đó, Phở Khôi Hói được nhắc đến nhờ thực khách có thể lựa chọn nhiều phần thịt bò khác nhau. Phở Bò Lâm mở cửa từ khoảng 5 giờ 30 phút và thường bán đến khi hết nước dùng, còn Tuyết Bún Chả 34 nổi bật với phần thịt được nướng khi khách gọi món.

Từ những bát phở buổi sớm, đĩa bún chả thơm mùi than hoa đến cốc cà phê trứng trong ngõ nhỏ, ẩm thực đường phố đã trở thành một phần trong nhịp sống Hà Nội. Vị trí thứ 7 thế giới vì thế không chỉ phản ánh độ nổi tiếng của một vài món ăn, mà còn cho thấy sức hấp dẫn của cả không gian thưởng thức đặc trưng tại thành phố này.

(Theo Time Out, Michelin Guide, Vietnam Tourism)