3 thiết kế độc lập trong cùng một ngôi nhà

Dự án nằm tại Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội với mỗi sàn có diện tích 70m2. Mỗi tầng một cảm hứng riêng nhưng tổng thể vẫn tôn vinh tinh thần sống tối giản và nhẹ nhàng.

Tầng 3 - Sabi Lotus: Không gian tầng 3 được lấy cảm hứng từ tinh thần nhà Việt truyền thống, nơi sự ấm cúng và gần gũi được đặt lên hàng đầu. Màu đất, gỗ tự nhiên và các chi tiết thủ công được xử lý nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác thân thuộc mà không hoài cổ. Những vật liệu gợi nhớ văn hóa Bắc Bộ như gạch mộc, gỗ nâu, ánh sáng vàng ấm được tiết chế vừa đủ, giúp căn hộ cân bằng giữa truyền thống và hiện đại. Đây là không gian của sự mộc mạc, nhưng sâu sắc, nơi mỗi yếu tố vật liệu đều mang hơi thở của tự nhiên và bàn tay con người.

Tầng 4 – Sabi Sakura: Tầng 4 mở ra một thế giới tĩnh lặng và thiền định. Ảnh hưởng từ kiến trúc Nhật thể hiện rõ qua bố cục phi đối xứng, vách Shoji,chiếu cói, chất liệu gỗ sồi sáng, tường sơn vôi và ánh sáng khuếch tán tự nhiên. Không gian được tổ chức mở, gắn kết các khu chức năng bằng khoảng trống và sự liên tục của ánh sáng. Mọi chi tiết đều được giản lược, chỉ còn lại sự tinh khiết trong vật liệu, nhịp điệu ánh sáng và âm hưởng của tĩnh tại. Đây là tầng gợi cảm giác thiền, nơi người ở có thể thả mình trong không khí yên ả, giữa một Hà Nội náo nhiệt phía ngoài khung cửa.

Tầng 5 – Sabi An Nhiên: Nằm tại khu vực Tây Hồ Tây, bên cạnh sông Hồng và không xa khu phố cổ, căn hộ lấy cảm hứng từ lớp đất phù sa sông Hồng, nơi tích tụ của nước, cây xanh, ánh sáng và nhịp thở trầm lắng của Hà Nội. Ở đây, sự năng động không đến từ ồn ào hình thức, mà từ không gian thoáng đãng, ánh sáng tự nhiên và nhịp điệu sống nhẹ nhàng, vừa đủ.

Ba tầng là ba sắc thái khác nhau, nhưng nó vẫn là một tổng thể thống nhất, hướng đến một mục tiêu duy nhất: Tạo nên trải nghiệm lưu trú dễ chịu và an yên, nơi tâm hồn được lắng lại sau những vội vã thường nhật và khơi dậy nguồn năng lượng mới cho mỗi hành trình.