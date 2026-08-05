Ca sĩ Việt có kho hit nổi tiếng cả nước: Mỗi năm xuất hiện đúng 1 lần, chẳng ai biết mặt

W/n từ lâu được xem là một trong những nghệ sĩ bí ẩn nhất của Vpop. Không chạy show rầm rộ, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, nam ca sĩ gần như chỉ "lộ diện" đúng một lần mỗi năm, vào ngày 31/7, để phát hành chương mới của series 3107. Đúng hẹn vào ngày 31/7 năm nay, W/n tiếp tục trở lại với chương mới của series 3107, "thương hiệu" đã gắn liền với tên tuổi nam nghệ sĩ suốt nhiều năm qua. Năm nay, W/n phát hành ca khúc SSD, kết hợp cùng 267, Par SG và Nguyenn.

W/n - SSD ft. (267, Nguyenn, PAR SG)

Vẫn trung thành với màu sắc lo-fi, indie quen thuộc, SSD tiếp tục kể câu chuyện về những cảm xúc dang dở sau một cuộc tình. Bài hát xoay quanh nỗi đau của một người vẫn còn yêu nhưng buộc phải chấp nhận khoảng cách, khi điều day dứt nhất không phải lời chia tay mà là việc chẳng thể thay đổi điều gì. Giai điệu chậm rãi, ca từ giàu tự sự cùng phần thể hiện của các nghệ sĩ mang đến không khí hoài niệm, đúng với phong cách W/n theo đuổi từ những ngày đầu.

Ca khúc mới của W/N tiếp tục được nhiều khán giả quan tâm

Ngay sau khi phát hành, ca khúc nhanh chóng đạt khoảng 1,3 triệu lượt xem và hiện đứng ở vị trí #7YouTube Charts Việt Nam. Bên cạnh nhiều phản hồi tích cực dành cho giai điệu và chất nhạc quen thuộc, phần rap của bài hát cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều khi một bộ phận khán giả cho rằng chưa thực sự hòa hợp với tổng thể.

W/n bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến từ năm 2019 với ca khúc 3107. Trong giai đoạn nhạc indie bùng nổ tại Việt Nam, bài hát nhanh chóng lan tỏa nhờ giai điệu nhẹ nhàng, ca từ gần gũi. Đến nay, MV đã đạt hơn 68 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những bản hit lớn nhất của dòng nhạc lo-fi Việt. Ca khúc cũng được sử dụng làm nhạc nền cho hàng loạt video trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần đưa tên tuổi W/n đến gần hơn với khán giả trẻ.

Nối tiếp thành công đó, 3107-2 tiếp tục tạo hiệu ứng mạnh khi nhanh chóng vươn lên #1 Trending YouTube Việt Nam và hiện đạt hơn 45 triệu lượt xem trên YouTube. Ca khúc được nhiều khán giả yêu thích khi tiếp tục khai thác những câu chuyện tình yêu dang dở bằng giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, trở thành một trong những bản nhạc gắn liền với dòng indie Việt giai đoạn 2020.

Việc đều đặn phát hành vào đúng ngày 31/7 suốt nhiều năm cũng khiến 3107 vượt khỏi khuôn khổ của một ca khúc, trở thành "cuộc hẹn" thường niên được nhiều người yêu nhạc mong chờ

Những năm sau, W/n lần lượt phát hành 3107-3 và 3107-4, tiếp tục duy trì sức hút của series. Đặc biệt, 3107-4 đánh dấu lần đầu W/n kết hợp cùng Erik và Nâu, giúp thương hiệu 3107 tiếp cận thêm đông đảo khán giả đại chúng. Việc đều đặn phát hành vào đúng ngày 31/7 suốt nhiều năm cũng khiến 3107 vượt khỏi khuôn khổ của một ca khúc, trở thành "cuộc hẹn" thường niên được nhiều người yêu nhạc mong chờ.

W/n - id 072019 | 3107 ft 267

Bên cạnh series này, W/n còn sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích như id 072019, Crush, Crush 2, id 2022... Trong đó, id 072019 được xem là một trong những bản hit lớn nhất sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Ca khúc nhanh chóng đạt#1 Trending YouTube Việt Nam, tạo hiệu ứng mạnh trên TikTok và hiện là sản phẩm có lượng nghe cao nhất của W/n trên Spotify với gần 60 triệu lượt stream. Cùng với hàng loạt MV đạt hàng chục triệu lượt xem trên YouTube, những thành tích này giúp W/n trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng indie, lo-fi Việt Nam.

W/N chưa bao giờ lộ mặt trước khán giả

Điều khiến W/n khác biệt so với phần lớn nghệ sĩ Vpop là cách xây dựng hình ảnh. Trong nhiều năm hoạt động, nam ca sĩ gần như không tham gia gameshow, rất hiếm khi nhận phỏng vấn và cũng không xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội. Khán giả chủ yếu biết đến W/n thông qua âm nhạc. Khán giả chỉ biêt được W/n tên thật là Nguyễn Quý Cao Nguyên hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng. Trong các sản phẩm, nam nghệ sĩ thường xuất hiện với mái tóc vàng che nửa gương mặt hoặc lựa chọn những góc quay không để lộ diện rõ ràng. Chính vì vậy, W/n nhiều lần được gọi là một trong những nghệ sĩ bí ẩn nhất của Vpop.

Sau thời kỳ bùng nổ với series 3107 và id 072019, W/n vẫn đều đặn phát hành nhạc nhưng hiệu ứng không còn mạnh như trước

Sau thời kỳ bùng nổ với series 3107 và id 072019, W/n vẫn đều đặn phát hành nhạc nhưng hiệu ứng không còn mạnh như trước. Từ cuối năm 2023 đến nay, nam nghệ sĩ liên tiếp giới thiệu id T41104, id 2022, 2 4, id thang máy và Text 07. Đây đều là những ca khúc giữ màu sắc lo-fi, indie quen thuộc, đồng thời tiếp tục hợp tác với 267 ở nhiều sản phẩm. Dù vẫn duy trì lượng người nghe ổn định, các ca khúc này chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng như những bản hit đầu sự nghiệp. Với nhiều khán giả, id 072019 vẫn được xem là dấu mốc quá lớn trong sự nghiệp W/N.

Dẫu vậy, W/n vẫn là trường hợp khá đặc biệt của Vpop. Không xuất hiện thường xuyên, không quảng bá rầm rộ và gần như chỉ phát hành một dự án lớn mỗi năm, nam nghệ sĩ vẫn giữ được lượng khán giả riêng sau nhiều năm hoạt động. Mỗi dịp 31/7, cái tên W/n và series 3107 vẫn trở thành chủ đề được nhiều người yêu nhạc nhắc đến, cho thấy sức hút của một nghệ sĩ chọn để âm nhạc thay mình lên tiếng.

- Ảnh: FBNV