Cam thường gây sốc của Lisa

Sở hữu vóc dáng mảnh mai nhưng săn chắc, Lisa từ lâu đã được xem là một trong những nữ idol có body đẹp hàng đầu Kpop. Tỷ lệ cơ thể cân đối, vòng eo siêu nhỏ cùng đôi chân dài thẳng tắp giúp em út BLACKPINK luôn thu hút mọi ánh nhìn. Không chỉ đẹp trong những hình ảnh đã qua chỉnh sửa, ngôi sao đình đám còn nhiều lần gây sốt với loạt khoảnh khắc cam thường chân thật. Mới đây, một bức ảnh chụp Lisa trong khoảnh khắc đời thường tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ khi vòng eo mỏng dính của nữ idol hiện lên rõ nét, nhất là ở góc nghiêng.

Vòng eo mỏng dính của Lisa được "người qua đường" chụp lại khi đi mua sắm.

Trong bức ảnh đời thường đang được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, Lisa xuất hiện với 1 set đồ tối giản gồm áo baby tee đen ôm sát kết hợp quần jeans cạp trễ và mũ lưỡi trai xám. Tổng thể mang đậm tinh thần casual khỏe khoắn nhưng vẫn rất thời thượng, hiện đại và tôn dáng. Tâm điểm mọi ánh nhìn chính là vòng eo siêu nhỏ của em út BLACKPINK. Thiết kế áo ôm sát cơ thể giúp phần eo được phô diễn rõ nét, tạo cảm giác thon gọn đến mức khó tin. Ở góc chụp nghiêng, vòng eo của Lisa hiện lên cực kỳ mảnh, gần như chỉ bằng một vòng tay, trong khi phần hông và vai vẫn giữ tỷ lệ cân đối, khiến tỷ lệ vóc dáng càng nổi bật.

Điều đáng nói đây là khoảnh khắc cam thường chụp vội mà eo Lisa đã siêu nhỏ nên nhiều người còn cho rằng ngoài đời cô thậm chí còn gầy hơn, bởi khi lên ảnh cơ thể thường có xu hướng trông đầy đặn hơn thực tế. Vòng eo mảnh mai cùng tỷ lệ cơ thể thanh thoát trong bức hình khiến không ít cư dân mạng bất ngờ và tiếp tục bàn luận về body xuất sắc của nữ idol. Nụ cười rạng rỡ và thần thái tự nhiên dù chỉ trang điểm rất nhẹ nhàng cũng khiến thành viên BLACKPINK ghi điểm với người nhìn.

Ở góc chính diện, vòng eo của Lisa cũng phẳng lì không chút mỡ thừa.

Netizen trầm trồ trước vòng eo siêu nhỏ của Lisa.

Bên dưới phần bình luận, 1 đoạn video cam thường khác ghi lại khoảnh khắc bắt gặp Lisa tại sân bay cũng nhận được sự chú ý. Em út BLACKPINK diện set đồ màu đỏ thoải mái nhưng cũng đủ để thấy vóc dáng thon gọn, cánh tay mảnh mai và vòng eo nhỏ nhắn.

Vóc dáng mảnh mai của Lisa trong 1 khoảnh khắc đời thường khác được ghi lại.

Dù sở hữu vóc dáng rất mảnh mai, body của Lisa chưa bao giờ bị nhận xét là gầy trơ xương. Ngược lại, nữ idol vẫn giữ được vẻ khỏe khoắn, săn chắc và tràn đầy năng lượng, xứng đáng với danh xưng “thánh body” Kpop. Nhờ tỷ lệ cơ thể nổi bật, cơ bụng rõ nét cùng nhiều lần gây sốt với vóc dáng gần như siêu thực, em út BLACKPINK luôn nằm trong nhóm idol có hình thể được ngưỡng mộ nhất.

Theo thời gian, body của Lisa ngày càng định hình rõ nét theo hướng gợi cảm, khỏe khoắn mang hơi hướng Âu Mỹ: Thon gọn nhưng săn chắc, thanh mảnh mà vẫn giữ được những đường cong tự nhiên đầy nữ tính. Điểm cuốn hút nhất nằm ở sự cân đối giữa phần hông, đùi và vòng 3 căng đầy, tạo nên tổng thể hài hòa giúp vóc dáng của cô vừa mạnh mẽ vừa mềm mại. Kết hợp cùng làn da ngăm khỏe và vẻ đẹp sắc sảo hoàn thiện diện mạo vừa sexy vừa cá tính.

Body gầy nhưng vẫn khỏe khoắn, sexy của Lisa.

Ảnh: Threads, Instagram.