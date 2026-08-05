Vì sao ngày càng nhiều người kiểm tra gầm giường ngay sau khi thuê phòng?

Khi bước vào phòng khách sạn, đa số khách lưu trú thường kiểm tra giường ngủ, nhà tắm, điều hòa hoặc ngắm quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Trong đó, gầm giường là một chi tiết được nhiều người chú ý.

Kiểm tra để yên tâm hơn về an toàn

Một trong những lý do khiến nhiều người có kinh nghiệm đi du lịch luôn quan sát gầm giường ngay sau khi nhận phòng là để đảm bảo không có điều gì bất thường trong phòng.

Mặc dù các tình huống có người lạ ẩn nấp trong phòng khách sạn rất hiếm xảy ra, nhưng việc kiểm tra nhanh những khu vực khuất tầm nhìn như gầm giường hay phía sau rèm cửa vẫn được xem là một thói quen cẩn trọng, đặc biệt khi nhận phòng vào ban đêm, đi du lịch một mình hoặc lưu trú tại nơi chưa từng đến.

Quan sát mức độ vệ sinh của căn phòng

Gầm giường cũng là vị trí phản ánh khá rõ chất lượng dọn phòng. Nếu khu vực này còn nhiều bụi, tóc, rác hoặc các dấu hiệu lâu ngày chưa được vệ sinh, đó có thể là dấu hiệu cho thấy việc làm sạch phòng chưa được thực hiện kỹ lưỡng.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm lưu trú mà còn có thể gây bất tiện đối với những người nhạy cảm với bụi bẩn hoặc có cơ địa dễ dị ứng. Nếu phát hiện phòng chưa đảm bảo vệ sinh, khách hoàn toàn có thể trao đổi với lễ tân để được hỗ trợ hoặc đổi sang phòng khác.

Phát hiện các loại côn trùng

Những nơi tối và ít được chú ý như gầm giường thường là vị trí các loại côn trùng tìm đến trú ẩn.

Việc quan sát kỹ có thể giúp phát hiện dấu hiệu của rệp giường, gián, kiến hoặc các sinh vật khác trước khi sử dụng phòng. Đặc biệt, rệp giường là loài côn trùng có thể bám vào quần áo, vali và theo hành lý về nhà nếu không được phát hiện kịp thời.

Nếu thấy dấu hiệu bất thường như côn trùng, vết bẩn lạ hoặc mùi khó chịu, bạn nên thông báo với khách sạn để được xử lý.

Tránh những phiền phức liên quan đến đồ vật bỏ quên

Không ít trường hợp khách trước để quên đồ dưới gầm giường nhưng nhân viên dọn phòng không phát hiện.

Kiểm tra khu vực này ngay từ đầu sẽ giúp bạn tránh những hiểu lầm không đáng có nếu vô tình phát hiện tài sản của người khác. Đồng thời, việc biết trước không gian dưới gầm giường cũng giúp bạn dễ dàng tìm lại đồ cá nhân nếu chẳng may làm rơi trong quá trình lưu trú.

Những vị trí và vật dụng khác nên kiểm tra ngay sau khi nhận phòng khách sạn

Bên cạnh việc quan sát gầm giường, bạn cũng nên dành vài phút kiểm tra một số khu vực quan trọng khác để đảm bảo việc lưu trú diễn ra an toàn, thuận tiện và thoải mái.

Kiểm tra khóa cửa và thẻ phòng

Ngay khi vào phòng, hãy thử đóng, mở cửa nhiều lần để chắc chắn khóa hoạt động bình thường. Ngoài khóa chính, nên kiểm tra thêm chốt an toàn hoặc khóa phụ phía trong để bảo đảm có thể sử dụng khi nghỉ ngơi.

Nếu có người gõ cửa, chỉ nên mở sau khi quan sát qua mắt thần hoặc xác minh danh tính. Với những gia đình có trẻ nhỏ, nên kiểm tra cửa sổ và cửa ban công, đồng thời khóa lại khi không sử dụng để hạn chế nguy cơ trẻ tự ý leo trèo hoặc gặp tai nạn.

Kiểm tra các thiết bị sẵn có

Một căn phòng sạch sẽ sẽ giúp bạn yên tâm hơn trong suốt thời gian lưu trú. Hãy quan sát kỹ giường ngủ, chăn ga, gối, khăn tắm, nhà vệ sinh, mặt bàn, tủ lạnh mini, ấm đun nước và các góc khuất trong phòng để đánh giá mức độ vệ sinh.

Nếu phát hiện dấu hiệu côn trùng hoặc những vết bẩn bất thường, bạn nên báo ngay cho bộ phận buồng phòng để được kiểm tra và xử lý. Trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu đổi phòng nhằm bảo đảm chất lượng lưu trú.

Đối với các vật dụng như cốc uống nước, ly tách hoặc ấm siêu tốc, nhiều người cũng lựa chọn vệ sinh lại trước khi sử dụng hoặc đề nghị nhân viên khách sạn thay mới để yên tâm hơn.

Chú ý những góc khuất trong phòng

Ngoài mục đích kiểm tra vệ sinh, việc quan sát các vị trí ít được chú ý cũng giúp bạn phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Các chuyên gia an ninh khuyến cáo khách lưu trú nên để ý những vị trí như đồng hồ báo thức, đầu báo khói, ổ cắm điện, thiết bị giải trí, kệ sách, móc treo quần áo hoặc đồ trang trí đặt đối diện giường và phòng tắm. Đây là những nơi đôi khi được nhắc đến trong các cảnh báo về việc lắp đặt thiết bị ghi hình trái phép.

Mặc dù phần lớn khách sạn uy tín đều có quy trình kiểm tra nghiêm ngặt và những trường hợp này khá hiếm, việc dành vài phút quan sát kỹ căn phòng vẫn là một thói quen hữu ích, góp phần bảo vệ quyền riêng tư và giúp bạn yên tâm hơn trong suốt chuyến đi.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)