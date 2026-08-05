Á hậu sinh năm 2003 vừa đăng quang: Là học trò 10 năm của cặp đôi nổi tiếng, được mẹ ruột trang điểm cho khi đi thi

Mới đây, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 đã kế thúc với đêm chung kết được tổ chức vào ngày 29/7. Đinh Ngọc Bảo Châu là 1 trong 3 cái tên đạt ngôi vị cao nhất - Á hậu 1 của cuộc thi. Bước vào lịch trình bận rộn hơn với các hoạt động truyền thông và những dự án mới, người đẹp sinh năm 2003 thực hiện bộ ảnh cùng vương miện, thể hiện hình ảnh nữ tính nhưng không kém phần khỏe khoắn.

Bảo Châu cho biết điều khiến cô hạnh phúc nhất sau cuộc thi không đơn thuần là danh hiệu hay sự nổi tiếng, mà là tình cảm nhận được từ khán giả. Việc được quan tâm nhiều hơn cũng khiến cô ý thức rõ rằng lời nói, hành động của mình có thể tạo ra ảnh hưởng nhất định.

“Châu nhận ra rằng mình không còn chỉ đại diện cho bản thân nữa. Khi lời nói hay hành động của mình có thể truyền cảm hứng tích cực đến người khác, đó cũng là động lực để Châu phải sống có trách nhiệm hơn”, cô chia sẻ.

Á hậu Đinh Ngọc Bảo Châu - Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026

Gần 10 năm là học trò của cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển

Bên cạnh danh hiệu vừa giành được, một điểm đáng chú ý trong hành trình trưởng thành của Bảo Châu là nền tảng dancesport được xây dựng từ khi còn nhỏ.

Theo chia sẻ của Á hậu sinh năm 2003, cô đã có gần 10 năm theo đuổi bộ môn này dưới sự hướng dẫn của hai kiện tướng Khánh Thi và Phan Hiển. Quá trình tập luyện lâu dài không chỉ giúp Bảo Châu có thể lực tốt mà còn tạo nên thói quen kỷ luật trong sinh hoạt và công việc.

“Dancesport cho Châu sự dẻo dai, sức bền và đặc biệt là tính kỷ luật. Mỗi ngày đều phải tập luyện, vượt qua mệt mỏi để hoàn thành mục tiêu”, Bảo Châu nói.

Người đẹp cho rằng những gì được rèn luyện trên sàn tập đã trở thành một phần trong cuộc sống. Tính kỷ luật giúp cô nghiêm túc với từng mục tiêu, từ việc giữ vóc dáng, chuẩn bị cho các cuộc thi đến cách đối diện với áp lực sau đăng quang.

Bảo Châu có gần 10 năm theo học dancesport

Bảo Châu sở hữu chiều cao 1,70 m cùng số đo ba vòng 86-62-90 cm. Tuy nhiên, cô cho biết bản thân không lựa chọn nhịn ăn hay áp dụng chế độ ép cân khắt khe.

Thay vào đó, Á hậu ưu tiên thực phẩm tươi, ăn đủ chất đạm, bổ sung nhiều rau xanh và kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Cô đồng thời duy trì tập cardio kết hợp với những bài tập định hình cơ thể.

Theo Bảo Châu, việc giữ dáng không nên trở thành áp lực ngắn hạn mà cần được xây dựng thành thói quen lành mạnh. Đây cũng là lý do cô muốn thể hiện hình ảnh một phụ nữ hiện đại không chỉ nữ tính mà còn khỏe mạnh, chủ động chăm sóc bản thân.

Mẹ tự tay trang điểm, làm tóc mỗi lần con gái đi thi

Để Bảo Châu có thể theo đuổi nghệ thuật và dancesport trong nhiều năm, phía sau cô là sự đồng hành bền bỉ của gia đình.

Người đẹp kể cha có công việc bận rộn và thường xuyên phải đi công tác nước ngoài. Dù vậy, ông vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để có mặt trong những dấu mốc quan trọng của con gái.

Có một giai đoạn, cha Bảo Châu còn tự học cách sử dụng máy ảnh. Mục đích không phải để theo đuổi nhiếp ảnh chuyên nghiệp mà chỉ để ghi lại những khoảnh khắc của con gái sau sân khấu.

Nếu cha là người lưu giữ những hình ảnh ấy, mẹ lại trực tiếp chăm chút cho từng lần Bảo Châu xuất hiện trước công chúng.

“Mẹ rất cầu toàn. Mỗi lần Châu đi thi hay biểu diễn, mẹ đều tự tay trang điểm, làm tóc, chỉnh sửa trang phục từng chút một. Đó là những điều tưởng nhỏ nhưng Châu sẽ luôn ghi nhớ suốt đời”, cô kể.

Những công việc phía sau sân khấu có thể không được nhiều người nhìn thấy, nhưng với Bảo Châu, đó là một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành. Dù hiện tại đã tự lập và chủ động hơn, cô vẫn coi tình yêu thương, sự dạy dỗ cùng những hy sinh của cha mẹ là nền tảng tạo nên mình.

Sau sự thành công của nàng Á hậu sinh năm 2003 luôn có cha mẹ sát cánh

Bảo Châu và cha mẹ trong đêm chung kết sau khoảnh khắc đăng quang

Cuộc sống sau khi trở thành Á hậu 1

Sau cuộc thi, Bảo Châu cho biết cô sẽ tiếp tục hoàn thiện ngoại ngữ, kỹ năng trình diễn và khả năng truyền thông. Người đẹp cũng muốn thử sức ở những lĩnh vực nghệ thuật khác thay vì giới hạn bản thân trong khuôn khổ một cuộc thi nhan sắc.

Bên cạnh các hoạt động cá nhân, cô dự định tham gia những dự án cộng đồng, đặc biệt là chương trình dành cho trẻ em và hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam.

Bảo Châu cũng bày tỏ sự sẵn sàng nếu có cơ hội đại diện Việt Nam tham dự một đấu trường sắc đẹp quốc tế. Khi đó, cô muốn chuẩn bị đầy đủ năng lượng, kiến thức và kỹ năng để giới thiệu hình ảnh con người, văn hóa Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Với Á hậu sinh năm 2003, chiếc vương miện không phải điểm kết thúc. Phía sau danh hiệu vừa có được vẫn là hành trình tiếp nối từ gần 10 năm rèn luyện trên sàn dancesport, cùng sự đồng hành âm thầm nhưng bền bỉ của gia đình.



