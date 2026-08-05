Nữ NSƯT vừa từ Mỹ về nước vội báo tin vui

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã đưa cả gia đình gồm bố mẹ ruột và con cái từ Mỹ về nước. Vừa về tới Việt Nam, Ngọc Huyền đã tất bật đi gặp ngay nghệ sĩ Bình Tinh, NSƯT Kim Tử Long, nghệ sĩ Thanh Hằng và NSƯT Vũ Luân để tập vở tuồng Giang sơn mỹ nhân. Vở cải lương này sẽ được công diễn tại Nhà hát Bến Thành trong tháng 8.

Ngọc Huyền và Kim Tử Long

Ngọc Huyền báo tin vui cho khán giả: "Tôi vừa đặt chân tới Việt Nam ngày hôm qua thì hôm nay đã vội tới tập tuồng cùng Vũ Luân và em gái tôi Bình Tinh.

Chúng tôi sẽ tập cùng nhau vở Giang sơn mỹ nhân. Phải 30 năm rồi tôi mới được hát lại vở này. Tôi đã hát tuồng này 30 năm trước, không thể ngờ sau 30 năm lại được hát lại".

Được biết, trong vở Giang sơn mỹ nhân, Ngọc Huyền vào vai Tây Thi. Cách đây 30 năm, nữ nghệ sĩ cũng diễn vai Tây Thi này, và hiện tại dù đã ở tuổi U60 nhưng cô vẫn nhận lại vai Tây Thi, khiến khán giả vô cùng háo hức, tò mò.

NSƯT Vũ Luân ôm chặt lấy Ngọc Huyền và nói: "Mọi người sẽ được thấy một Tây Thi cực kỳ mới của năm 2026 này".

Ngọc Huyền và Bình Tinh

Ngọc Huyền vừa bước vào phòng tập đã đi chào hỏi, ôm chặt từng người một cách thắm thiết. Cô nói với Bình Tinh: "Bình Tinh là hậu duệ của sư phụ Bạch Mai của tôi tại đoàn tuồng cổ Huỳnh Long, nên tôi dặn Vũ Luân làm gì cũng phải phép với Bình Tinh".

Nói rồi, Bình Tinh cũng đứng lên chào hỏi Ngọc Huyền. Hai nghệ sĩ liên tục nắm tay nhau một cách thân thiết, tình cảm và hỏi han, chuyện trò. Ngọc Huyền khoe với Bình Tinh việc con gái Hà Tiên lần đầu về nước một mình để tham gia một chuyến từ thiện, đi khám chữa bệnh cho người dân nghèo ở Trà Vinh.

Sau màn chào hỏi, Ngọc Huyền cùng các nghệ sĩ tập tuồng khá nghiêm túc. Dù ở tuổi U60, Ngọc Huyền vẫn giữ được giọng hát ngọt ngào, làn hơi dài, mùi mẫn.

Được biết, Ngọc Huyền cùng các nghệ sĩ đã cùng nhau tập luyện suốt thời gian dài cho vở diễn này, với mong muốn lưu truyền và khơi dậy sức sống cho nghệ thuật cải lương.