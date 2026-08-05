Hé lộ không gian sống bên trong căn nhà mới của vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Theo nguồn tin được tiết lộ, sau gần 4 năm sống chung trong đại gia đình nhà chồng, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang đã chuyển sang tổ ấm riêng tại trung tâm Hà Nội. Cặp đôi dọn về căn nhà mới cùng con gái Titi từ cuối tháng 4.

Ngôi nhà mới của hai vợ chồng Đỗ Vinh Quang - Đỗ Mỹ Linh cao 6 tầng, có sự tương đồng rõ nét về phong cách kiến trúc, màu sơn và vật liệu hoàn thiện với căn nhà chung của đại gia đình. Điểm nhấn nổi bật của căn nhà là cánh cổng gắn logo LQ lồng vào nhau, tượng trưng cho tên viết tắt của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang.

Theo chia sẻ, để hoàn thiện ngôi nhà, Đỗ Mỹ Linh và ông xã đã dành hơn một năm cho quá trình thiết kế và xây dựng. Trong giai đoạn hoàn thiện nội thất, hoa hậu Việt Nam 2016 cũng trực tiếp lựa chọn từng món đồ, chăm chút tỉ mỉ cho không gian sống của gia đình nhỏ. Với cô, căn nhà không chỉ là một nơi để ở mà còn phản ánh sự đầu tư kỹ lưỡng và gu thẩm mỹ riêng.

Mới đây, nàng hậu đã chia sẻ một số hình ảnh tại ngôi nhà mới trên trang cá nhân. Hình ảnh cho thấy nội thất trong nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, với tông trắng - gỗ làm chủ đạo.

Không gian sống của gia đình nhỏ được thiết kế với tông màu trắng chủ đạo, phong cách hiện đại, sang trọng

Cách phối màu tinh tế cùng bố cục gọn gàng mang lại cảm giác ấm áp nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi, đúng tinh thần của một căn nhà được chăm chút kỹ lưỡng từ tổng thể đến từng chi tiết.

Một số góc trong ngôi nhà mới được Đỗ Mỹ Linh tiết lộ

Trước khi chuyển ra ở riêng, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang từng sống cùng đại gia đình nhà chồng trong một tòa nhà bề thế tại khu phố trung tâm thủ đô. Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ rằng quãng thời gian chung sống cùng gia đình chồng giúp cô học cách thích nghi và trưởng thành hơn trong cuộc sống gia đình. Cô cho biết mình yêu thích bầu không khí nhiều tiếng cười trong ngôi nhà có nhiều thế hệ cùng chung sống, đồng thời luôn nhận được sự chỉ dạy từ mẹ chồng trong hành trình làm vợ, làm mẹ.

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh tập trung cho gia đình và công việc riêng. Hiện cô đang giữ vị trí phó chủ tịch một công ty quản lý trung tâm thương mại thuộc Tập đoàn T&T. Ở tuổi 30, người đẹp mong công chúng nhớ đến mình không chỉ với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2016, mà còn là một người phụ nữ bản lĩnh, hiện đại và không ngừng hoàn thiện bản thân.