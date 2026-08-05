Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hé lộ không gian sống bên trong căn nhà mới của vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

| | Lifestyle

Hé lộ không gian sống bên trong căn nhà mới của vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Tổ ấm mới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang nằm ngay sát cạnh nhà bố mẹ chồng ở trung tâm Hà Nội.

Theo nguồn tin được tiết lộ, sau gần 4 năm sống chung trong đại gia đình nhà chồng, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang đã chuyển sang tổ ấm riêng tại trung tâm Hà Nội. Cặp đôi dọn về căn nhà mới cùng con gái Titi từ cuối tháng 4.

Hé lộ không gian sống bên trong căn nhà mới của vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 1.

Ngôi nhà mới của hai vợ chồng Đỗ Vinh Quang - Đỗ Mỹ Linh cao 6 tầng, có sự tương đồng rõ nét về phong cách kiến trúc, màu sơn và vật liệu hoàn thiện với căn nhà chung của đại gia đình. Điểm nhấn nổi bật của căn nhà là cánh cổng gắn logo LQ lồng vào nhau, tượng trưng cho tên viết tắt của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang.

Theo chia sẻ, để hoàn thiện ngôi nhà, Đỗ Mỹ Linh và ông xã đã dành hơn một năm cho quá trình thiết kế và xây dựng. Trong giai đoạn hoàn thiện nội thất, hoa hậu Việt Nam 2016 cũng trực tiếp lựa chọn từng món đồ, chăm chút tỉ mỉ cho không gian sống của gia đình nhỏ. Với cô, căn nhà không chỉ là một nơi để ở mà còn phản ánh sự đầu tư kỹ lưỡng và gu thẩm mỹ riêng.

Mới đây, nàng hậu đã chia sẻ một số hình ảnh tại ngôi nhà mới trên trang cá nhân. Hình ảnh cho thấy nội thất trong nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, với tông trắng - gỗ làm chủ đạo.

Hé lộ không gian sống bên trong căn nhà mới của vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 2.

Không gian sống của gia đình nhỏ được thiết kế với tông màu trắng chủ đạo, phong cách hiện đại, sang trọng

Cách phối màu tinh tế cùng bố cục gọn gàng mang lại cảm giác ấm áp nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi, đúng tinh thần của một căn nhà được chăm chút kỹ lưỡng từ tổng thể đến từng chi tiết.

Hé lộ không gian sống bên trong căn nhà mới của vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 3.

Hé lộ không gian sống bên trong căn nhà mới của vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 4.

Một số góc trong ngôi nhà mới được Đỗ Mỹ Linh tiết lộ

Trước khi chuyển ra ở riêng, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang từng sống cùng đại gia đình nhà chồng trong một tòa nhà bề thế tại khu phố trung tâm thủ đô. Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ rằng quãng thời gian chung sống cùng gia đình chồng giúp cô học cách thích nghi và trưởng thành hơn trong cuộc sống gia đình. Cô cho biết mình yêu thích bầu không khí nhiều tiếng cười trong ngôi nhà có nhiều thế hệ cùng chung sống, đồng thời luôn nhận được sự chỉ dạy từ mẹ chồng trong hành trình làm vợ, làm mẹ.

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh tập trung cho gia đình và công việc riêng. Hiện cô đang giữ vị trí phó chủ tịch một công ty quản lý trung tâm thương mại thuộc Tập đoàn T&T. Ở tuổi 30, người đẹp mong công chúng nhớ đến mình không chỉ với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2016, mà còn là một người phụ nữ bản lĩnh, hiện đại và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Hé lộ không gian sống bên trong căn nhà mới của vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 5.Căn nhà ở quê của Hoàng Đức

Gia đình cho biết Hoàng Đức hỗ trợ bố mẹ khoảng 80% chi phí xây căn nhà này.

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vì sao ngày càng nhiều người kiểm tra gầm giường ngay sau khi thuê phòng?

Vì sao ngày càng nhiều người kiểm tra gầm giường ngay sau khi thuê phòng? Nổi bật

BST bánh Trung thu gói trọn vẻ đẹp trăng rằm bên sông Sài Gòn của một khách sạn 5 sao, kết hợp hương vị truyền thống với thiết kế độc bản

BST bánh Trung thu gói trọn vẻ đẹp trăng rằm bên sông Sài Gòn của một khách sạn 5 sao, kết hợp hương vị truyền thống với thiết kế độc bản Nổi bật

Tin vui: Đúng ngày 23/8, TP.HCM diễn ra 1 sự kiện quan trọng, miễn phí vé cho tất cả người dân tham gia

Tin vui: Đúng ngày 23/8, TP.HCM diễn ra 1 sự kiện quan trọng, miễn phí vé cho tất cả người dân tham gia

19:20 , 05/08/2026
Nữ NSƯT vừa từ Mỹ về nước vội báo tin vui

Nữ NSƯT vừa từ Mỹ về nước vội báo tin vui

18:45 , 05/08/2026
Chủ tịch FIFA rơi vào khủng hoảng sau World Cup

Chủ tịch FIFA rơi vào khủng hoảng sau World Cup

18:39 , 05/08/2026
Á hậu sinh năm 2003 vừa đăng quang: Là học trò 10 năm của cặp đôi nổi tiếng, được mẹ ruột trang điểm cho khi đi thi

Á hậu sinh năm 2003 vừa đăng quang: Là học trò 10 năm của cặp đôi nổi tiếng, được mẹ ruột trang điểm cho khi đi thi

18:00 , 05/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên