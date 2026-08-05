Chủ tịch FIFA rơi vào khủng hoảng sau World Cup

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang rơi vào cuộc khủng hoảng quyền lực nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp. Trước làn sóng phản đối dữ dội từ các liên đoàn thành viên và cả các cộng sự thân cận như Arsene Wenger, người đứng đầu bóng đá thế giới đang phải thực hiện những động thái khẩn cấp nhằm cứu vãn chiếc ghế của mình.

Cơn địa chấn bắt đầu bùng phát khi kế hoạch bán cổ phần giải đấu World Cup của Infantino bị rò rỉ. Ý đồ thương mại hóa giải đấu lớn nhất hành tinh này lập tức vấp phải sự phẫn nộ từ UEFA và hàng loạt liên đoàn châu lục. Các tổ chức này thậm chí đe dọa sẽ tẩy chay World Cup và đề xuất thành lập một giải đấu đối lập nhằm "làm tê liệt FIFA".

Trước áp lực khổng lồ, Infantino buộc phải tuyên bố hủy bỏ kế hoạch. Tuy nhiên, bước lùi này không đủ để xoa dịu tình hình. Theo nguồn tin từ The Times, Infantino hiện đang "cố thủ" tại Rabat (Morocco) và triệu tập khẩn cấp dàn nhân sự cấp cao để tìm kiếm sự ủng hộ.

Chủ tịch FIFA bị quay lưng (Ảnh: PA)

Đáng chú ý, một cuộc họp nội bộ trước đó của FIFA diễn ra mà không có sự mặt của Infantino – ghi nhận tỷ lệ phản đối kế hoạch tài chính này gần như tuyệt đối. Dù các trợ lý thân tín của Infantino đang nỗ lực vận động 211 liên đoàn thành viên công khai ủng hộ vị chủ tịch trước kỳ bầu cử tháng 3 tới, phần lớn vẫn chọn giải pháp im lặng. Ngay cả Ả Rập Xê Út – quốc gia chủ nhà của World Cup 2034 – cũng chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố cứu vãn nào.

Mọi chuyện ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan, Hoàng tử Ali bin Al Hussein, công khai tố cáo FIFA sử dụng chiêu trò. Theo Hoàng tử Ali, FIFA đã cố tình giữ lại khoản tiền thưởng mà đội tuyển Jordan đạt được từ giải Arab Cup diễn ra tại Qatar hồi tháng 12 năm ngoái. Ông khẳng định FIFA liên tục từ chối giải ngân, cho đến khi đưa ra thông điệp ngầm rằng khoản tiền sẽ lập tức được chuyển nếu Jordan chịu đứng ra ủng hộ Infantino.

"Chúng tôi tự hào về việc tôn trọng các giá trị đạo đức tại Jordan. Chúng tôi chưa từng ủng hộ Infantino và chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy lúc này. Bản chất của vụ việc không khác gì hành vi tống tiền và chúng tôi từ chối đầu hàng trước điều đó" – Hoàng tử Ali đanh thép tuyên bố trên mạng xã hội X.

Cùng thời điểm, làn sóng phản đối đã lan sang cả những nhân sự cấp cao nhất trong bộ máy FIFA. Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu Arsene Wenger đã lên tiếng chỉ trích gay gắt kế hoạch lập công ty Fifa Forward Enterprises (FFE) – dự án thương mại có sự tham gia của Joshua Kushner (em trai con rể cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump).

Cựu thuyền trưởng Arsenal khẳng định ông chỉ biết đến kế hoạch này qua báo chí và nhấn mạnh việc hủy bỏ dự án là "hoàn toàn bắt buộc" để giữ vững tính minh bạch và độc lập của tổ chức.

Nhằm xoa dịu tinh thần nhân viên giữa lúc bộ máy lãnh đạo rạn nứt, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom đã gửi email trấn an toàn thể nhân sự. Ông thừa nhận tổ chức đang bị đẩy vào "một trận cuồng phong".

Tuy vậy, Grafstrom cam kết bộ máy quản lý và nhân viên FIFA sẽ được bảo vệ khỏi những biến động chính trị thượng tầng, đồng thời kêu gọi toàn thể tổ chức giữ tập trung vào mục tiêu tối cao là phục vụ bóng đá và 211 liên đoàn thành viên.

Với việc Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cùng hàng loạt thế lực châu Âu đồng loạt quay lưng, cuộc chiến giữ ghế của Gianni Infantino trước kỳ bầu cử sắp tới dự báo sẽ lung lay.