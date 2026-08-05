Tin vui: Đúng ngày 23/8, TP.HCM diễn ra 1 sự kiện quan trọng, miễn phí vé cho tất cả người dân tham gia

“Tổ quốc trong tim” là chương trình nghệ thuật chính luận do Báo Nhân Dân phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình mở cửa miễn phí phục vụ người dân và hướng tới trở thành sự kiện nghệ thuật quy mô lớn, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc cùng khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo thông báo của Ban tổ chức, sự kiện dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 23/8/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP.HCM. Người dân có thể đăng ký tham gia chương trình tại địa chỉ https://tqtt.vn. vào 10:00 thứ Bảy, ngày 08/8/2026.

Ảnh: Báo Nhân dân

"Concert quốc gia: Tổ quốc trong tim” sẽ được xây dựng với ba chương nghệ thuật xuyên suốt, kết hợp âm nhạc, hình ảnh và nghệ thuật trình diễn hiện đại.

Mở đầu là chương "Non sông một dải", tái hiện những dấu mốc lịch sử của dân tộc bằng ngôn ngữ âm nhạc, hình ảnh và nghệ thuật trình diễn giàu cảm xúc. Tiếp đó, chương "Sắc đỏ tự hào" lấy hình tượng lá cờ Tổ quốc làm điểm nhấn, tôn vinh niềm tự hào, ý chí và những hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam để đất nước có được vị thế như hôm nay. Khép lại là chương "Tổ quốc trong tim", mang màu sắc trẻ trung, hiện đại và sôi động.

Tổ quốc trong tim tại thành phố mang tên Bác sẽ có sự góp mặt của ca sĩ cả 2 miền, trong đó có những ca sĩ đã từng tham gia Tổ quốc trong tim lần 1. Và đặc biệt còn có sự tham gia của những giọng ca đã trở thành tượng đài của dòng nhạc cách mạng ở TP.HCM. Các tiết mục nghệ thuật đương đại kết hợp cùng sắc màu văn hóa ba miền được kỳ vọng tạo nên không gian kết nối cộng đồng, nơi tình yêu quê hương, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt tới thế hệ trẻ.

Trước đó, vào tháng 8/2025, Báo Nhân Dân cùng từng tổ chức Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chương trình đã thu hút hơn 50.000 khán giả trực tiếp tại sân Mỹ Đình cùng hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng số. Trên TikTok, chỉ trong hai ngày sau khi diễn ra sự kiện, khoảng 18.000 video liên quan đã được đăng tải, thu về hơn 500 triệu lượt xem, lập kỷ lục mới đối với một chương trình nghệ thuật chính luận. Thành công của chương trình cũng mang về nhiều giải thưởng uy tín.

Việc thực hiện một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, mở cửa miễn phí cho công chúng không chỉ góp phần tạo thêm không gian văn hóa cộng đồng mà còn lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc thông qua nghệ thuật biểu diễn đương đại.

(Tổng hợp)