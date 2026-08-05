Căn nhà "siêu nhỏ" của mỹ nhân Việt khiến 1,5 triệu người tò mò

Trương Mỹ Nhân (sinh năm 1995) được nhiều khán giả biết đến với nhan sắc nổi bật và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Phí Ngọc Hưng cùng hai con. Gia đình cô hiện đang sinh sống trong một cơ ngơi khang trang, hiện đại với không gian tiện nghi. Mới đây, người đẹp tiếp tục thu hút sự quan tâm khi lần đầu hé lộ một căn nhà nhỏ khác, nhanh chóng đạt hơn 1,5 triệu lượt xem TikTok. Theo chia sẻ của Trương Mỹ Nhân, cô đã mua căn nhà này từ khá lâu nhưng đến gần đây mới sửa sang, cải tạo để đưa vào sử dụng. Không được thiết kế theo hướng sang trọng hay cầu kỳ, ngôi nhà ưu tiên sự gọn gàng và tối ưu công năng, chủ yếu phục vụ cho công việc kinh doanh, lưu trữ hàng hóa và livestream hằng ngày.

Vì mua nhà chủ yếu để thuận tiện cho công việc nên Trương Mỹ Nhân ưu tiên tối ưu công năng thay vì bố trí không gian cầu kỳ. Tầng một không có phòng khách mà dành phần lớn diện tích làm chỗ để xe. Ngay cạnh đó là khu vực bếp với thiết kế nhỏ gọn, được nàng Á hậu mô tả là một "căn bếp nhỏ xíu, mọi thứ đều bé". Dù không quá rộng rãi, không gian vẫn được sắp xếp gọn gàng, đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu nấu những bữa ăn đơn giản và nhanh gọn.

Khu vực cầu thang được thiết kế theo phong cách tối giản, không sử dụng nhiều chi tiết cầu kỳ hay trang trí rườm rà. Mọi đường nét đều hướng đến sự gọn gàng, đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Không gian trên tầng 2 có diện tích khoảng mười mấy đến hai mấy mét vuông, được Trương Mỹ Nhân cải tạo theo hướng gọn gàng, tiện nghi. Căn phòng chủ yếu được sử dụng để đặt các kệ lưu trữ hàng hóa, phục vụ công việc kinh doanh và livestream. Dù ưu tiên công năng, không gian vẫn tạo cảm giác sáng sủa nhờ cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên. Bên cạnh đó, cô cũng lắp thêm điều hòa để đảm bảo sự thoải mái trong quá trình làm việc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng.

Căn phòng tầng 3 là không gian được Trương Mỹ Nhân đầu tư nhiều tâm huyết nhất vì đây là nơi cô livestream làm việc. Nàng Á hậu tiết lộ mất hơn một tháng để hoàn thiện và sửa sang căn phòng. Nơi đây được trang bị đầy đủ hệ thống đèn chiếu sáng, máy ảnh, micro cùng nhiều thiết bị hỗ trợ hiện đại nhằm đáp ứng công việc livestream. Để tạo sự thoải mái trong quá trình làm việc, cô còn lắp điều hòa, quạt treo tường và tận dụng ô cửa sổ lớn giúp căn phòng luôn ngập ánh sáng tự nhiên, thông thoáng và dễ chịu.