Ai đang 'làm mưa làm gió' ở Hollywood

Bộ đôi quyền lực của năm 2026

Zendaya và Tom Holland có thể khép lại năm 2026 đầy rực rỡ bằng việc trở thành cặp diễn viên có doanh thu phòng vé cao nhất trong một năm của Hollywood.

Theo Independent , cặp vợ chồng 9X được xem là ông bà hoàng của ngành công nghiệp điện ảnh, nhờ góp mặt trong hai bom tấn đang thống trị phòng vé toàn cầu: The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan và Spider-Man: Brand New Day thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Tom Holland và Zendaya được xem là cặp đôi quyền lực mới của Hollywood. Ảnh: Getty Images.

Trong bản chuyển thể sử thi của Homer do Nolan thực hiện, Tom Holland vào vai Telemachus, con trai của Odysseus (do Matt Damon thủ vai), còn Zendaya hóa thân thành nữ thần Athena - người dẫn đường tinh thần cho Odysseus trong hành trình dài trở về quê hương Ithaca sau cuộc tranh thành Troy. Với Spider-Man: Brand New Day , Holland tiếp tục đảm nhận vai “Người Nhện” Peter Parker và Zendaya trở lại với vai MJ - bạn học kiêm người yêu của nam chính.

The Odyssey vượt xa mọi kỳ vọng khi thu về hơn 912 triệu USD chỉ sau hơn hai tuần công chiếu. Spider-Man 4 càng gây choáng ngợp hơn khi đạt doanh thu 927 triệu USD (688,5 triệu bảng Anh) ngay trong cuối tuần mở màn. Riêng doanh thu cộng dồn của hai phim trong ba ngày qua đã giúp Hollywood có cuối tuần thành công nhất trong lịch sử thị trường nội địa, với tổng doanh thu lên tới 434 triệu USD.

Thành công đó không thể bỏ qua sự đóng góp của Zendaya và Tom Holland. Cả hai luôn là tâm điểm trên thảm đỏ: Zendaya liên tục gây bão mạng xã hội với những lựa chọn thời trang ấn tượng, trong khi những cử chỉ đầy yêu thương của tài tử 30 tuổi dành cho vợ luôn tạo ra khoảnh khắc lan truyền mạnh mẽ.

Hiện tại, doanh thu phòng vé của cả Zendaya và Holland trong năm 2026 đều đạt hơn 1,8 tỷ USD, tính từ The Odyssey và Spider-Man: Brand New Day . Đây dĩ nhiên chưa phải con số cuối cùng. Hai bom tấn điện ảnh này vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng và chắc chắn tiếp tục mang về nguồn doanh thu khổng lồ.

Ngoài ra, Zendaya còn góp mặt trong The Drama - một trong những bộ phim thành công nhất từ trước đến nay của hãng A24 - với doanh thu 132,5 triệu USD vào đầu năm.

Đến tháng 12, nữ diễn viên tiếp tục gia tăng tổng doanh thu với Dune: Part Three của đạo diễn Denis Villeneuve. Tác phẩm này được kỳ vọng tạo sức hút lớn với các rạp IMAX tương tự The Odyssey . Theo dự tính, Dune: Part Three hoàn toàn có khả năng đạt doanh thu khoảng 700–800 triệu USD, tùy thuộc vào phản hồi của giới phê bình.

Về phía Holland, việc anh xuất hiện trong Avengers: Doomsday là hoàn toàn có khả năng, dù đến nay vẫn chưa được xác nhận chính thức. Truyền thông Anh nhận định năm 2026 có vẻ như đang cho thấy sự kết thúc (hoặc ít nhất là tạm lắng) của tình trạng "mệt mỏi siêu anh hùng". Vì vậy, Doomsday , giống như Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame trước đây, nhiều khả năng dễ dàng vượt mốc doanh thu một tỷ USD.

Ngoài ra, vẫn có một khả năng nhỏ là Zendaya cũng góp mặt trong Avengers: Doomsday với vai MJ. Nếu điều đó xảy ra, tổng doanh thu phòng vé của cô trong năm nay có thể vượt qua cả chồng mình.

Hai bom tấn ăn khách nhất hiện nay đều có sự góp mặt của vợ chồng Zendaya và Tom Holland.

Hiện người nắm giữ kỷ lục diễn viên có doanh thu phòng vé cao nhất trong một năm là Samuel L. Jackson, với tổng doanh thu 6,4 tỷ USD vào năm 2019, nhờ tham gia Captain Marvel, Avengers: Endgame, Spider-Man: Far From Home và Star Wars: The Rise of Skywalker .

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng một số vai diễn của ông chỉ là khách mời. Trong Endgame , Jackson chỉ xuất hiện khoảng ba giây, còn ở The Rise of Skywalker , khán giả chỉ nghe thấy giọng nói của ông trong thời gian rất ngắn. Nếu loại bỏ doanh thu của The Rise of Skywalker , tổng doanh thu của Jackson trong năm đó giảm xuống còn khoảng 2,5 tỷ USD.

Xếp hạng 2 không ai khác là Tom Holland, với 4,367 tỷ USD từ chuỗi phim năm 2019 gồm Avengers: Endgame và Spider-Man: Far From Home . Xếp ngay sau là Scarlett Johansson với 4,024 tỷ USD.

Với đà tăng trưởng của The Odyssey, Spider-Man: Brand New Day cùng việc Dune: Part Three sắp ra mắt, Zendaya hoàn toàn có cơ hội tạo nên cuộc cạnh tranh sòng phẳng với Samuel L. Jackson để giành danh hiệu diễn viên có doanh thu phòng vé cao nhất trong một năm của lịch sử Hollywood.

Hành trình trở thành ngôi sao

Nếu những năm trước Hollywood chứng kiến thời kỳ của Brad Pitt - Angelina Jolie, Ryan Reynolds - Blake Lively hay John Krasinski - Emily Blunt, năm 2026 dường như thuộc về Tom Holland và Zendaya. Không chỉ bởi họ là cặp đôi ngoài đời thực vừa công khai chuyện đính hôn và chuẩn bị kết hôn, mà còn bởi hiếm có đôi nghệ sĩ trẻ nào cùng lúc sở hữu sức hút thương mại, uy tín nghề nghiệp và hình ảnh tích cực như họ.

Hành trình ấy bắt đầu từ hai diễn viên tuổi teen với những xuất phát điểm hoàn toàn khác nhau.

Tom Holland và Zendaya đều từ diễn viên nhí đi lên.

Tom Holland sinh năm 1996 tại London (Anh). Trước khi trở thành Người Nhện, anh là diễn viên nhạc kịch triển vọng của sân khấu West End. Vai Billy Elliot trong vở nhạc kịch cùng tên giúp Holland nổi tiếng từ khi mới 12 tuổi. Anh được đánh giá cao nhờ khả năng nhảy múa, nhào lộn và diễn xuất tự nhiên.

Điều này mở đường cho anh đến với điện ảnh. Tom bắt đầu được khán giả biết đến với vai chính trong bộ phim thảm họa Thảm họa sóng thần (2012). Anh nhận được Giải thưởng của Hội phê bình Điện ảnh London ở hạng mục Diễn viên trẻ người Anh của năm.

Cũng sinh năm 1996, Zendaya Coleman đến từ California (Mỹ). Xuất phát điểm của cô là “cái nôi” đào tạo ngôi sao tuổi teen Disney Channel. Thành công với Shake It Up (2010) giúp Zendaya vụt sáng thành thần tượng của giới trẻ, đồng thời khiến cô đối mặt với thách thức nhiều sao nhí Disney gặp phải: khó thoát khỏi hình ảnh “công chúa” để trở thành diễn viên thực lực.

Cả hai đều bước vào Hollywood khi chưa đầy 20 tuổi, nhưng cách họ xây dựng sự nghiệp lại trái ngược.

Tom Holland gần như tập trung toàn bộ thời gian cho điện ảnh. Zendaya lại phát triển theo hướng đa năng hơn, vừa diễn xuất, vừa ca hát, người mẫu và biểu tượng thời trang thế hệ mới.

Điểm giao giữa họ là Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Năm 2016, Tom Holland lần đầu tiên xuất hiện với tư cách Người Nhện trong bom tấn siêu anh hùng Captain America: Civil War . Chỉ một năm sau, Zendaya gia nhập MCU với vai Michelle "MJ" Jones trong Spider-Man: Homecoming . Bộ phim đó không chỉ tạo ra cặp đôi “gà bông” đáng yêu trên màn ảnh, mà còn khởi đầu cho một trong những chuyện tình được quan tâm nhất Hollywood.

Tom Holland và Zendaya hợp tác lần đầu trong Spider-Man: Homecoming, khi đó cả hai đều tuổi teen.

Điểm đặc biệt của Tom Holland và Zendaya nằm ở việc họ gần như trưởng thành song song trước mắt khán giả.

Holland thành danh với vai thiếu niên siêu anh hùng trong Spider-Man: Homecoming . Nhưng anh không để mình đóng khung trong hình tượng đó. Vài năm sau đó, anh bắt đầu thử sức với những vai diễn nặng ký hơn trong The Devil All the Time (2020), Cherry (2021) hay loạt phim truyền hình The Crowded Room (2023). Dù không phải dự án nào cũng thành công về mặt thương mại, giới phê bình đánh giá Holland luôn chủ động thoát khỏi cái bóng siêu anh hùng.

The Hollywood Reporter nhận định Tom Holland là một trong số ít diễn viên trẻ có thể cân bằng giữa dòng phim thương mại và dự án nghệ thuật.

Zendaya thậm chí có bước chuyển mình mạnh mẽ hơn người chồng bằng tuổi. Vai Rue Bennett trong Euphoria giúp cô hai lần giành giải Emmy cho Nữ diễn viên chính xuất sắc, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhất đạt thành tích này.

Các vai diễn trong Dune , Challengers hay những dự án độc lập tiếp tục khẳng định cô không còn là “công chúa Disney”, mà là diễn viên thực lực của thế hệ mới.

Theo Variety , Zendaya thuộc nhóm nữ diễn viên có sức ảnh hưởng lớn nhất Hollywood hiện nay. Cô vừa sở hữu khả năng kéo khán giả ra rạp, vừa được các thương hiệu xa xỉ và đạo diễn hàng đầu săn đón.

Đôi vợ chồng 9X đều chịu khó làm mới mình trong diễn xuất.

Trong năm 2026, người đẹp tóc xù góp mặt trong 5 dự án lớn, cả điện ảnh và truyền hình: The Drama, Euphoria mùa 3, The Odyssey, Spider-Man: Brand New Day và Dune: Part Three .

Đây là điều hiếm có ở Hollywood. Zendaya “phủ sóng” nhiều đến mức chính cô cũng bày tỏ sự lo ngại bị khán giả “chán ngán”.

Trong cuộc phỏng vấn với Fandango's Big Ticket vào tháng 3, Zendaya nói: "Tôi chỉ hy vọng mọi người không chán ngấy khi thấy tôi xuất hiện quá nhiều trong năm nay... Sau tất cả dự án này, tôi sẽ biến mất một thời gian. Tôi sẽ phải 'ở ẩn' một chút”.

Chuyện tình kín tiếng

Trong nhiều năm, Tom Holland và Zendaya luôn phủ nhận tin đồn hẹn hò. Họ xuất hiện cùng nhau trong các chiến dịch quảng bá phim, liên tục dành cho nhau những lời khen “có cánh” nhưng khẳng định chỉ là bạn bè.

Mãi đến năm 2021, khi những bức ảnh cả hai hôn nhau trong ôtô được truyền thông Mỹ đăng tải, mối quan hệ mới được xác nhận.

Bức ảnh khiến chuyện tình của Tom Holland và Zendaya phải công khai. Ảnh: Shutterstock

Dù luôn được quan tâm, Tom Holland và Zendaya không tận dụng chuyện tình cảm để thu hút truyền thông. Ngược lại, họ ít khi công khai đề cập đến đối phương.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ năm 2021, Tom Holland bày tỏ quan điểm bảo vệ đời sống riêng tư và không muốn mối quan hệ với Zendaya trở thành chủ đề để truyền thông khai thác.

Cũng trên GQ vào cùng năm, Zendaya tuyên bố có những khoảnh khắc trong tình yêu chỉ nên thuộc về người trong cuộc.

Năm 2024, cô cũng chia sẻ với British Vogue bản thân luôn cố gắng giữ ranh giới giữa hình ảnh công chúng và đời sống cá nhân, đồng thời coi tình yêu là điều thiêng liêng cần được gìn giữ giữa hai người.

Suốt nhiều năm, công chúng hiếm khi thấy họ đăng ảnh tình cảm lên mạng xã hội. Ngay cả những lần xuất hiện công khai như tại các lễ trao giải, sự kiện điện ảnh hay thời trang… họ cũng không thường xuyên sánh đôi. Thỉnh thoảng, cánh săn ảnh bắt gặp họ trong những khoảnh khắc đời thường, nhưng họ cũng chỉ như mọi cặp đôi bình thường khác, không có cử chỉ nào lôi kéo sự chú ý.

Zendaya và Tom Holland giản dị trong những khoảnh khắc đời thường. Ảnh: SplashNews.com/BackGrid.

Họ kín tiếng đến mức đám cưới cũng diễn ra trong bí mật. Vào tháng 3, People dẫn lời stylist lâu năm của Zendaya là Law Roach tiết lộ cặp đôi đã bí mật kết hôn. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa xác nhận vào thời điểm đó.

Mãi đến tháng 6, trong cuộc phỏng vấn với Esquire , Tom Holland đề cập đến những bức ảnh cưới của anh và Zendaya do AI tạo ra. Nam diễn viên tuyên bố chúng không đánh lừa được người thân vì "họ đã tham dự đám cưới thật". Đây được xem là lời xác nhận chính thức đầu tiên từ người trong cuộc.

Sau đó, Tom nhiều lần gọi Zendaya là "vợ tôi" trong các cuộc phỏng vấn.

Về phía Zendaya, cô cũng ngầm xác nhận tình trạng hôn nhân. Khi người hâm mộ cầu hôn tại sự kiện ở Mexico, cô cười đáp: "Bạn đến quá muộn rồi".

Chính sự kín tiếng ấy khiến mối quan hệ của Tom Holland và Zendaya nhận được nhiều thiện cảm hơn.

Trong bối cảnh Hollywood liên tục đối mặt với những bê bối đời tư, tranh cãi trên mạng xã hội hay các vụ kiện tụng kéo dài, hai ngôi sao sinh năm 1996 gần như giữ được hình ảnh sạch suốt gần một thập kỷ nổi tiếng.

Tom Holland nhiều lần công khai nói về áp lực sức khỏe tinh thần, việc tạm rời mạng xã hội để tránh ảnh hưởng tiêu cực. Zendaya cũng thường xuyên sử dụng sức ảnh hưởng của mình để lên tiếng về bình đẳng giới, đa dạng sắc tộc và quyền của nghệ sĩ trẻ, nhưng hiếm khi biến mình thành trung tâm của những cuộc tranh cãi.

Họ xây dựng danh tiếng bằng công việc nhiều hơn là những tiêu đề giật gân. Đó là điều ngày càng hiếm trong nền công nghiệp giải trí hiện đại.