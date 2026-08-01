Việt Nam có đỉnh núi ít người biết cao hơn 3.000 m: Sở hữu rừng đỗ quyên đẹp bậc nhất Tây Bắc, mùa đông phủ băng giá trắng xóa

Đỉnh núi cao hơn 3.000 m với "vương quốc" hoa đỗ quyên giữa đại ngàn

Putaleng (còn gọi là Pu Ta Leng) nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu. Với độ cao 3.049 m so với mực nước biển, đây là một trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam, chỉ sau Fansipan và được đông đảo cộng đồng trekking biết đến như một trong những cung đường chinh phục đẹp nhất vùng Tây Bắc.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, Putaleng thuộc địa phận xã Hồ Thầu (trước đây là huyện Tam Đường) và là điểm đến nổi bật của loại hình du lịch leo núi, khám phá thiên nhiên. Đỉnh núi nằm giữa vùng rừng nguyên sinh rộng lớn của dãy Hoàng Liên Sơn, nơi vẫn còn lưu giữ hệ sinh thái tự nhiên gần như nguyên vẹn.

Khác với nhiều cung trekking có địa hình chủ yếu là núi đá, hành trình chinh phục Putaleng đưa du khách đi xuyên qua những cánh rừng cổ thụ, những con suối đầu nguồn và các triền núi phủ kín thảm thực vật xanh quanh năm. Càng lên cao, khung cảnh càng thay đổi rõ nét khi những thân cây cổ thụ phủ đầy rêu, địa y xuất hiện dày đặc, tạo nên không gian huyền ảo như khu rừng cổ tích.

Một trong những nét đặc trưng nhất của Putaleng là hệ thực vật phong phú, đặc biệt là rừng hoa đỗ quyên. Vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 hằng năm, hàng chục loài đỗ quyên đồng loạt nở hoa, phủ kín nhiều sườn núi với các gam màu trắng, hồng, đỏ, vàng và tím. Theo nhiều tài liệu của ngành du lịch Lai Châu, Putaleng được xem là nơi có quần thể đỗ quyên tự nhiên phong phú bậc nhất Việt Nam, thu hút đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia đến chiêm ngưỡng mỗi mùa hoa.

Hoa đỗ quyên nở rực rỡ trên đỉnh Putaleng

Bên cạnh mùa đỗ quyên, Putaleng còn hấp dẫn bởi biển mây xuất hiện vào nhiều thời điểm trong năm. Từ đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm những lớp mây trắng bồng bềnh ôm lấy các dãy núi trùng điệp của Hoàng Liên Sơn, đặc biệt vào sáng sớm hoặc sau những cơn mưa.

Điểm đến nổi bật của du lịch trekking Tây Bắc

Không chỉ sở hữu cảnh quan đẹp, Putaleng còn được đánh giá là một trong những cung trekking có độ khó cao tại Việt Nam. Hành trình chinh phục thường kéo dài 2-3 ngày với quãng đường hàng chục kilomet, băng qua rừng nguyên sinh, suối, thác và nhiều đoạn dốc liên tiếp.

Theo Cổng Du lịch Lai Châu, chính sự đa dạng của địa hình và cảnh quan đã khiến Putaleng trở thành điểm đến yêu thích của cộng đồng yêu thích du lịch khám phá trong nhiều năm qua. Mỗi mùa trong năm, ngọn núi lại mang một vẻ đẹp khác nhau: mùa xuân rực rỡ sắc hoa đỗ quyên, mùa hè xanh mướt của rừng già, mùa thu trong trẻo với biển mây và mùa đông mang vẻ trầm mặc của núi rừng Tây Bắc.

Nơi đây thường có băng giá vào mùa đông

Không chỉ có giá trị về du lịch, Putaleng còn nằm trong vùng có hệ sinh thái đa dạng của dãy Hoàng Liên Sơn - một trong những trung tâm đa dạng sinh học quan trọng của Việt Nam. Những cánh rừng nguyên sinh nơi đây là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm, góp phần tạo nên giá trị đặc biệt về cảnh quan và môi trường tự nhiên.

Những năm gần đây, Lai Châu xác định du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch mạo hiểm là những sản phẩm trọng tâm. Bên cạnh các điểm đến nổi tiếng như cầu kính Rồng Mây, đèo Ô Quy Hồ hay cao nguyên Sìn Hồ, Putaleng ngày càng được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình khám phá thiên nhiên Tây Bắc.

Giữa xu hướng tìm kiếm những điểm đến xanh, ít bị tác động bởi đô thị hóa, Putaleng vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của rừng già Hoàng Liên Sơn. Những cánh rừng phủ rêu, mùa hoa đỗ quyên rực rỡ, biển mây bồng bềnh cùng hành trình chinh phục đầy thử thách đã tạo nên sức hút riêng cho ngọn núi cao hơn 3.000 m này, góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch khám phá của Việt Nam.

(Tổng hợp)