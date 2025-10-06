Cuộc sống giản dị của nữ ca sĩ là Phó Chủ tịch tập đoàn, sở hữu vài biệt thự nghìn m2 ở Đức và Việt Nam

Là một trong những giọng ca nổi bật đầu thập niên 2000, ca sĩ Mỹ Lệ chinh phục khán giả qua loạt ca khúc như Và cơn mưa tới, Vầng trăng đêm trôi, Dòng sông không trở lại, Về với em, Yêu, Cho nhau một nụ cười,...

Không chỉ sở hữu gia tài bản hit đồ sộ, nữ ca sĩ còn khẳng định tài năng bằng những giải thưởng danh giá như: HCV Tiếng hát Sinh viên toàn quốc năm 1994, HCB Liên hoan Các trường nghệ thuật chuyên nghiệp năm 1995, giải Giọng hát triển vọng tại Liên hoan Giọng hát thính phòng toàn quốc năm 1996, HCV Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp Mùa thu năm 2000…

Hơn 20 năm gắn bó với âm nhạc, Mỹ Lệ không chỉ là một nghệ sĩ được công chúng mến mộ mà còn là gương mặt giám khảo uy tín của nhiều chương trình lớn.

Ca sĩ Mỹ Lệ

Sau ánh đèn sân khấu, cuộc sống hiện tại của ca sĩ Mỹ Lệ xoay quanh gia đình và công việc kinh doanh. Nữ ca sĩ kinh doanh nhiều mặt hàng thời trang. Tuy nhiên, âm nhạc chưa bao giờ vắng bóng trong cuộc đời nữ ca sĩ. Mỗi ngày, chị vẫn tranh thủ thời gian để đàn hát, cập nhật xu hướng mới và tìm hiểu nhiều dòng nhạc khác nhau.

“Tôi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tự tin và nhiều ý tưởng sáng tạo. Có những khoảng lặng là vì tôi có những mối quan tâm khác nên phải hy sinh thời gian. Cuộc sống có rất nhiều điều để mình khám phá và chinh phục nên điểm dừng cũng là điều cần thiết”, con gái của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương chia sẻ tại hậu trường chương trình Thách thức giới hạn.

Về đời tư, Mỹ Lệ lên xe hoa vào năm 2004 với ông xã Ngô Đức Bình - Việt kiều Đức và hiện có ba con gồm hai gái, một trai. Theo tiết lộ của nữ ca sĩ, hai con gái lớn của cô theo đuổi ngành y và quản trị kinh doanh, trong khi con trai út lại yêu thích thể thao.

Dù trong tương lai, có thể không ai nối nghiệp âm nhạc nhưng Mỹ Lệ tôn trọng sự lựa chọn của các con, vì mỗi người đều có đam mê và con đường riêng.

Vợ chồng Mỹ Lệ tại một sự kiện của công ty do vợ chồng chị làm chủ.

Nữ ca sĩ yêu thích cuộc sống làm nông.

Chị rất thích trồng cây.

Làm vườn

Có thể nói ở tuổi 53, Mỹ Lệ đang có cuộc sống vô cùng viên mãn, con cái ngoan học giỏi, hôn nhân viên mãn. Nữ ca sĩ 7x và chồng còn hòa hợp quan điểm trong công việc.

Tờ Vietnamnet viết, ông xã của Mỹ Lệ là chủ tịch tập đoàn, lo việc điều hành chính còn chị làm phó chủ tịch, lo quản lý, hoạt động đầu tư và thu mua. Ở vai trò này, chị cùng chồng điều hành 1 công ty dược, 2 nhà máy và ấp ủ nhiều dự án. Dù bận rộn như vậy nhưng Mỹ Lệ vẫn tự đi chợ, nấu ăn, chăm con vì không muốn giao hết cho người giúp việc.

Vì giỏi kinh doanh nên gia đình Mỹ Lệ rất giàu cos. Chị được xem là một trong những "ca sĩ đại gia" của showbiz Việt khi sở hữu khối bất động sản khủng ở cả ở Việt Nam và nước ngoài.

Tờ Thể thao văn hóa đưa tin, ở TPHCM, nữ ca sĩ có cơ ngơi hơn 1000 m2. Biệt thự này vừa là nơi ở, vừa là văn phòng cho các công ty của gia đình cô. Nội thất bên trong được sắp xếp khéo léo, tinh tế theo gu thẩm mỹ đặc trưng của người miền Trung. Phần lớn vật dụng trong nhà làm bằng gỗ với hoa văn khảm trai, điêu khắc cầu kỳ.

Bên cạnh phòng khách, phòng ngủ và bếp, cơ ngơi của gia đình Mỹ Lệ còn có sân vườn, khu giải trí, góc làm việc riêng dành cho mỗi thành viên trong gia đình. Ngoài ban công, nữ ca sĩ trồng nhiều loại cây khác nhau để tạo nên không gian mát mẻ, thư thái.

Mỹ Lệ và chồng con.

Tổ ấm của nữ ca sĩ sinh năm 1972.

Trong khu vườn rộng hàng nghìn m2, Mỹ Lệ còn trồng nhiều giống cây quý hiếm, ngoại nhập như mận Ấn Độ, ổi Thái Lan, nho thân gỗ, cherry, quýt Mỹ...

Để biến nơi đây thành một nông trang thu nhỏ, nữ ca sĩ đã dày công sưu tập những giống cây độc lạ từ khắp nơi. Cô cũng thuê người làm vườn hỗ trợ việc chăm sóc nông trại hàng ngày.

Ngoài ra, Mỹ Lệ còn có một nông trại ở Long An. Tại đây, cô nuôi bò, gà, vịt và một số loại chim cảnh. Dù là người nổi tiếng, lại giàu có nhưng nữ ca sĩ bày tỏ cô thích cuộc sống giản dị, không xô bồ, được làm các công việc thường nhật như một người nông dân thực thụ.

Không chỉ vậy, vợ chồng Mỹ Lệ còn là chủ nhân của một biệt thự rộng cả nghìn m2 tại thành phố Frankfurt, Đức. Cơ ngơi này rộng khoảng 1400 m2, nằm trên một quả đồi, có vườn cây được trồng sẵn nhiều hoa trái.

Được biết, Mỹ Lệ và ông xã đã mua ngôi nhà ở Frankfurt vào 10 năm trước. Đây là nơi gia đình nữ ca sĩ quây quần, sum họp khi vợ chồng cô sang Đức. Dù không thường xuyên sinh sống nhưng Mỹ Lệ vẫn thuê người chăm sóc cây cối, hoa cỏ, tạo màu sắc rực rỡ cho nơi đây.