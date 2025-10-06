Nữ ca sĩ Vbiz từng được chồng cho 40 tỷ tiêu vặt: Kín tiếng đời tư sau "giông bão", sơ hở lại vướng tin đồn ly hôn

Nữ ca sĩ Vbiz từng được chồng cho 40 tỷ tiêu vặt

Thủy Tiên, sinh năm 1985, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu ảnh. Cô từng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như Giấc mơ tuyết trắng, Tuyết nhiệt đới, Hát vang rằng em yêu anh, Muộn màng, Mãi thuộc về anh … Năm 2014, Thủy Tiên kết hôn với cựu cầu thủ Công Vinh và cả hai có một con gái, thường gọi thân mật là Bánh Gạo.

Hơn một thập kỷ bên nhau từ khi yêu đến lúc về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của Công Vinh - Thủy Tiên luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Là người kín tiếng, cặp đôi hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư. Trước đây, cả hai từng vướng tin đồn rạn nứt tình cảm nhưng nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Năm 2021, Thủy Tiên từng gây xôn xao dư luận khi tiết lộ được chồng đưa 40 tỷ đồng để tiêu vặt. Giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc cho biết: “ Tổng 5 tháng anh (ý chỉ Công Vinh - PV) cho mình 31 tỷ đồng. Bữa giờ lại cho mình thêm tiền bán đất, mỗi lần 3-5 tỷ đồng, tính ra cũng hơn 40 tỷ đồng để tiêu vặt ”.

Phát ngôn này ngay lập tức tạo nên nhiều tranh luận. Trong khi không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ vì nữ ca sĩ được chồng chiều chuộng, lo lắng chu toàn.

Công Vinh từng tự hào cho biết vợ là người nắm tài chính sau khi cả hai kết hôn. Chia sẻ về bí quyết "giữ lửa", Công Vinh tâm sự: " Đã tới với nhau thì tình yêu dành cho nhau thật lớn. Việc giữ gìn hạnh phúc gia đình dễ lắm. Đơn giản là phải sợ vợ".

Kín tiếng đời tư sau "giông bão", sơ hở lại vướng tin đồn ly hôn

Tháng 10/2020, nữ ca sĩ thực hiện chuyến cứu trợ miền Trung, kêu gọi được 178 tỷ đồng để hỗ trợ người dân vùng lũ. Tuy nhiên, hoạt động thiện nguyện này cũng gây ra nhiều tranh cãi liên quan đến tính minh bạch trong việc giải ngân.

Đến tháng 9/2021, khi dư luận bùng nổ nghi vấn ăn chặn tiền từ thiện, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã đến ngân hàng để công khai sao kê tài khoản nhằm minh chứng cho sự trong sạch.

Tháng 6/2024, Công Vinh và Thủy Tiên từng vướng tin đồn ly hôn sau khi xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, cựu tiền đạo nhanh chóng lên tiếng bác bỏ, khẳng định đó chỉ là tin thất thiệt.

Anh chia sẻ thêm, chính những lời đồn vô căn cứ này đã khiến vợ chồng anh bị bố mẹ nhắc nhở, “giáo huấn” trong khi anh và vợ vẫn đang hạnh phúc, cả hai không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trước những nghi vấn của netizen, Công Vinh cho biết: “ Cặp đôi sơ hở bị đồn ly dị. Bố mẹ hai bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng cho cặp đôi một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chả hiểu là ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Hóa ra ông bà đọc tin báo lá cải trên mạng nên sinh nghi hai vợ chồng ly hôn, quá khổ” .

Sau đó, Thuỷ Tiên cũng chia sẻ nhật kí của con gái Bánh Gạo. Nhóc tỳ bày tỏ sự tự hào khi bản thân có một người mẹ luôn quan tâm đến mình. Từ đây, người hâm mộ có thể cảm nhận gia đình Thuỷ Tiên và Công Vinh vẫn hạnh phúc, không như lời đồn ly hôn đã lan truyền.

Sau ồn ào từ thiện, Thủy Tiên sống kín tiếng. Cô ít chia sẻ về đời tư trên trang cá nhân và cũng hạn chế xuất hiện tại các sự kiện. Sự nghiệp ca hát của Thủy Tiên thời gian gần đây không còn sôi nổi như trước.

Cô gần như không ra mắt thêm sản phẩm mới, thay vào đó chỉ thỉnh thoảng cover các ca khúc nước ngoài. Bên cạnh đó, lịch diễn của nữ ca sĩ cũng thưa thớt, hiếm khi xuất hiện trên sân khấu. Trên kênh YouTube cá nhân, thay vì cập nhật các hoạt động âm nhạc, Thủy Tiên chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình.



