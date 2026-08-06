Biến căng vụ Brad Pitt kiện Angelina Jolie

Daily Mail đưa tin Brad Pitt đã đề nghị tòa án ra lệnh buộc Angelina Jolie cung cấp hồ sơ chứng minh thu nhập của cô trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2019.

Trong tài liệu do luật sư của Brad Pitt nộp lên tòa án, nam diễn viên cáo buộc vợ cũ cố tình không cung cấp đầy đủ giấy tờ tài chính, dù trước đó đã đồng ý.

Cuộc chiến pháp lý giữa Brad Pitt và Angelina Jolie ngày càng căng thẳng.

Cụ thể, theo đơn phản tố, Jolie tuyên bố đã phải gác lại sự nghiệp và “từ bỏ nhiều năm thu nhập” sau khi hai bên ly thân vào năm 2016. Cô cũng cáo buộc việc chồng cũ có “ảnh hưởng và quyền kiểm soát đáng kể” đối với cô một phần do tình trạng tài chính khó khăn của cô vào thời điểm đó. Điều này dẫn đến năm 2019, nữ diễn viên phải bán phần sở hữu tại Miraval để có được sự độc lập về tài chính trước Brad Pitt.

Phía Brad Pitt nhấn mạnh bằng những lập luận trên, ngày 23/2, Angelina rút lại cam kết cung cấp toàn bộ hồ sơ tài chính giai đoạn 2017-2021. Thay vào đó, cô được cho là chỉ nộp lên những giấy tờ của năm 2020 và 2021.

Không hài lòng với những gì nhận được, phía tài tử F1 yêu cầu tòa án cưỡng chế đả nữ 7X nộp tài liệu thể hiện thu nhập hằng năm, cũng như các báo cáo chia lợi nhuận trong giai đoạn 2017-2019.

Theo Brad Pitt, những tài liệu này có thể giúp kiểm chứng tính chính xác những phát ngôn của Angelina Jolie. Nam diễn viên tin vợ cũ chỉ kiếm cớ để không làm theo cam kết.

TMZ cho biết trong giai đoạn 2017-2021, Angelina đã tham gia nhiều dự án phim lớn, bao gồm Maleficent: Mistress of Evil (2019) , Eternals (2021) của Marvel và Those Who Wish Me Dead (2021).

Về phía mình, Jolie khẳng định chưa từng nói bản thân rơi vào khó khăn tài chính khi bán phần sở hữu tại Nouvel - công ty sở hữu nhà máy rượu vang ở Pháp. Cô khẳng định mục đích của việc bán cổ phần là để độc lập với Brad Pitt. Theo Angelina Jolie, cụm từ “bị dồn vào chân tường về mặt tài chính" là cách diễn đạt của chồng cũ, không phải cô.

"Vấn đề không phải là Jolie có cần tiền hay không. Vấn đề là cô ấy đang cố gắng tách cuộc sống và các mối ràng buộc tài chính của mình khỏi người chồng cũ có tính kiểm soát và có hành vi ngược đãi”, luật sư của nữ diễn viên cho biết.

Ngôi sao Maleficent chỉ trích chồng cũ tự thêu dệt lên giả thuyết bịa đặt mà cô chưa từng đưa ra. Cô thừa nhận đã đồng ý cung cấp một số hồ sơ tài chính nhất định, nhưng chồng cũ lại yêu cầu nhiều tài liệu hơn mức được phép tiếp cận.

Tranh chấp điền trang Château Miraval vẫn chưa kết thúc sau 4 năm.

Diễn biến mới nhất cho thấy sau 4 năm, vụ kiện giữa Brad Pitt và Angelina Jolie ngày càng căng thẳng. Hai bên đều cho thấy không có chuyện nhượng bộ.

Phiên tòa xét xử vụ kiện được lên lịch vào ngày 1/2/2027. Angelina từng tỏ ý muốn lùi ngày ra tòa, chuyển sang tháng 11/2027. Tuy nhiên, Brad Pitt không đồng ý. Anh tuyên bố chỉ có thể lùi tối đa 2 tháng.