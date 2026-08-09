Nữ diễn viên là người đẹp Phụ nữ thế kỷ 21 có BST kim cương hàng trăm tỷ, được chồng nuôi 17 năm

Lã Thanh Huyền là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc, từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên còn gây chú ý với cuộc sống sung túc, thường xuyên xuất hiện cùng những món trang sức đắt giá và tận hưởng các chuyến du lịch sang trọng bên gia đình.

Sinh năm 1985, Lã Thanh Huyền từng tham gia nhiều bộ phim như Tình yêu không hẹn trước, Zippo, Mù tạt và em, Người trở về... Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, cô từng giành giải Người đẹp Phụ nữ thế kỷ 21. Sau đó, Lã Thanh Huyền tập trung phát triển sự nghiệp nghệ thuật và dần trở thành gương mặt được yêu thích trên màn ảnh nhỏ.

Lã Thanh Huyền đã có khoảng 20 năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lã Thanh Huyền không chỉ duy trì công việc diễn xuất mà còn gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Nữ diễn viên từng đảm nhận vai trò điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, đồng thời xây dựng cuộc sống khá sung túc.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Lã Thanh Huyền được biết đến là một doanh nhân khá thành công. Cô hiện điều hành công ty riêng và từng phát triển chuỗi 10 siêu thị chuyên cung cấp thực phẩm sạch. Ngoài ra, nữ diễn viên còn đầu tư vào các lĩnh vực như bất động sản và trang sức.

Về cuộc sống riêng, Lã Thanh Huyền cùng gia đình sinh sống trong một căn biệt thự sân vườn rộng rãi tại Hà Nội. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ những góc trong không gian sống được thiết kế sang trọng, hiện đại, phần nào cho thấy cuộc sống dư dả của gia đình.

Sau nhiều năm hoạt động, Lã Thanh Huyền không chỉ duy trì công việc diễn xuất mà còn lấn sân kinh doanh. Ảnh: FBNV

Cô hiện điều hành công ty riêng và từng phát triển chuỗi 10 siêu thị chuyên cung cấp thực phẩm sạch. Ảnh: FBNV

Một trong những điểm khiến Lã Thanh Huyền được chú ý là bộ sưu tập trang sức đắt giá. Nữ diễn viên nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện với những thiết kế gắn kim cương có kiểu dáng cầu kỳ. Trên mạng xã hội, cô cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những món phụ kiện xa xỉ mà bản thân sở hữu.

Diễn viên Lã Thanh Huyền nổi tiếng là một tay chơi kim cương giàu có trong showbiz Việt. Cô sở hữu bộ sưu tập trang sức kim cương trị giá hơn 100 tỷ đồng. Tại một sự kiện ra mắt phim vào năm 2022, Lã Thanh Huyền từng gây chú ý khi đeo đồng hồ tiền tỷ cùng hai chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn. Khi đó, nữ diễn viên tiết lộ một chiếc nhẫn có giá 3,5 tỷ đồng, trong khi chiếc còn lại trị giá khoảng 7 tỷ đồng.

Lã Thanh Huyền sở hữu bộ trang sức kim cương trị giá 100 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Không chỉ sở hữu bộ sưu tập trang sức đắt giá, Lã Thanh Huyền còn thường xuyên tận hưởng những chuyến du lịch sang trọng cùng gia đình. Nữ diễn viên từng check-in tại nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, trải nghiệm du thuyền và khám phá các địa điểm nổi tiếng trên thế giới.

Về đời tư, Lã Thanh Huyền kết hôn với doanh nhân Trần Anh vào năm 2011 sau thời gian hẹn hò. Nữ diễn viên từng dành nhiều lời khen cho ông xã, cho biết anh là người sâu sắc, trưởng thành và luôn tôn trọng công việc của vợ. Trong cuộc sống, anh cũng thường xuyên ủng hộ, đồng hành cùng cô từ những việc lớn đến nhỏ.

Lã Thanh Huyền nhiều lần khiến khán giả ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên chồng và con trai. Nữ diễn viên cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường của gia đình lên mạng xã hội. Cô hài hước gọi ông xã là "sugar daddy", thậm chí từng viết rằng bản thân "có sugar daddy bao nuôi 17 năm".

Nữ diễn viên có tổ ấm hạnh phúc bên ông xã doanh nhân. Ảnh: FBNV