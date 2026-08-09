Căn phòng của nữ giúp việc SN 1992, lương 58 triệu/ tháng

Từng đi du học Nhật Bản, biết chơi violin, piano, sử dụng tiếng Anh và tiếng Nhật, Nimo (SN 1992) lại chọn công việc khá đặc biệt: trở thành một giúp việc ở nhà tại Bắc Kinh. Công việc này mang về cho cô mức lương khoảng 15.000 NDT/ tháng, tương đương khoảng 58 triệu đồng, đồng thời cho cô một phòng ngủ riêng ngay trong biệt thự của gia đình chủ. Mức lương này có được nhờ vào profile xịn xò, cùng nhiều năm kinh nghiệm trong nghề của cô.

Căn phòng của Nimo cũng khiến nhiều người tò mò về một không gian vốn ít khi được hé lộ trong những căn biệt thự của giới nhà giàu: phòng ngủ dành cho người giúp việc ở lại nhà chủ. Gia đình chủ sống ở các tầng phía trên của căn biệt thự, còn Nimo được bố trí một phòng ngủ nhỏ.

Nimo.

Dù nằm dưới tầng một, căn phòng vẫn có đủ ánh sáng tự nhiên. Cô có thể sử dụng nhà vệ sinh và bếp ở cùng tầng. So với hai gia đình trước đây từng làm việc, đây là điều kiện tốt hơn hẳn. Trước đó, Nimo từng phải ở chung phòng với trẻ, ngủ giường tầng và để đồ đạc lẫn với đồ của trẻ. Vì vậy, việc có một căn phòng riêng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Sau giờ làm, căn phòng cũng trở thành khoảng không gian riêng của Nimo.

Bên trong phòng ngủ của Nimo.

Cô tự trang trí nơi ở theo sở thích, mua cây thông Noel, sticker trang trí, máy chiếu, máy lọc không khí, nồi chiên không dầu, máy làm sữa đậu nành, máy in ảnh... Buổi tối sau khi kết thúc công việc, cô có thể trở về phòng, xem những bộ phim hoạt hình mình yêu thích, đọc sách hoặc làm video. Nói cách khác, dù không sở hữu căn phòng, Nimo có một không gian riêng ngay trong nhà chủ, thay vì phải chia sẻ nơi ngủ với đứa trẻ mình chăm sóc như trước.

Phòng ngủ của giúp việc: Không gian nhỏ, thường nằm gần khu vực phục vụ

Phòng ngủ của những người giúp việc sống cùng gia đình chủ từ lâu đã là một chi tiết khiến nhiều người tò mò, đặc biệt khi nói đến các căn biệt thự diện tích lớn. Một bài viết trên iFeng dẫn lời những người từng làm việc trong các gia đình giàu có ở Thâm Quyến cho biết, tại những căn biệt thự có nhiều nhân viên ở lại, phòng dành cho người giúp việc thường được bố trí gần khu vực bếp. Không gian không quá lớn nhưng thường được trang bị những nhu cầu cơ bản như điều hòa, giường ngủ, tủ đồ,... nhiều nơi còn có nhà vệ sinh.

Trong một gia đình mà nhân sự được phân chia thành nhiều vị trí như tài xế, bảo mẫu, người chăm mẹ và bé, giúp việc ở nhà hay người làm theo giờ, việc bố trí chỗ ở ngay trong biệt thự giúp họ thuận tiện hơn khi làm việc. Nguồn này cũng cho biết ở một số biệt thự, mỗi người có thể phụ trách một nhóm công việc riêng, từ nấu ăn, dọn dẹp đến đưa đón trẻ.

Trên nền tảng Xiaohongshu, nhiều người cho biết nếu giúp việc ở lại nhà, thường sẽ có một phòng riêng, có giường, tủ.

Thực tế, điều kiện phòng ở có thể rất khác nhau tùy từng gia đình. Trong trường hợp được một môi giới nhà đất tại Thượng Hải chia sẻ, phòng dành cho người giúp việc chỉ có một chiếc giường đơn rất hẹp, nhà vệ sinh nhỏ và không gian khá sơ sài. Đáng chú ý, căn phòng này được cho là cải tạo từ một phần không gian vốn là nhà vệ sinh, hoàn toàn tương phản với những khu vực rộng rãi, sang trọng còn lại của căn biệt thự.

Phòng cho người giúp việc thường có một chiếc giường đơn nhỏ.

Ở một gia đình khác, hai người giúp việc sống cùng nhà thậm chí ở chung phòng và sử dụng giường tầng. Người từng làm việc tại đây cho biết phòng giúp việc thường nằm cạnh bếp, diện tích không lớn nhưng được trang bị điều hòa và nhà vệ sinh. Như vậy, dù nằm trong những căn nhà có thể rộng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn mét vuông, phòng dành cho người giúp việc không nhất thiết có diện tích tương xứng với phần còn lại của căn nhà.

Vì sao phòng giúp việc thường nằm ở khu vực riêng, gần bếp?

Cách bố trí này trước hết xuất phát từ tính chất công việc. Người giúp việc ở nhà thường phải làm việc trong thời gian dài, thậm chí sinh hoạt ngay tại nhà chủ. Họ có thể phải chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp, chăm trẻ, giặt giũ hoặc hỗ trợ gia đình vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Việc bố trí phòng ở gần khu vực bếp hoặc các không gian phụ giúp họ dễ dàng di chuyển và xử lý công việc mà không cần đi xuyên qua những khu vực sinh hoạt riêng của gia chủ.

Đây cũng là lý do những biệt thự có nhiều nhân viên thường có khu vực dành riêng cho người làm việc trong nhà. Một số gia đình phân chia rõ người nấu ăn, người dọn dẹp, người chăm trẻ và tài xế; việc có không gian sinh hoạt riêng giúp hệ thống nhân sự trong nhà vận hành thuận tiện hơn. Đây là cách lý giải dựa trên mô tả về cách tổ chức nhân sự và bố trí phòng giúp việc trong các nguồn trên. Tuy nhiên, “phòng giúp việc” không có một tiêu chuẩn chung.

Một số hình ảnh phòng cho người giúp việc khác từng được chia sẻ lên mạng xã hội.

Có nơi chỉ là một căn phòng nhỏ với những tiện nghi cơ bản; có nơi tận dụng không gian cũ để cải tạo; cũng có trường hợp người giúp việc được bố trí một phòng riêng tương đối thoải mái. Nimo thuộc trường hợp thứ hai theo hướng tích cực hơn: một phòng ngủ riêng trong biệt thự, có ánh sáng tự nhiên, sử dụng được khu vệ sinh và bếp ở tầng mình ở, đồng thời cô có thể tự sắp xếp không gian theo sở thích.

Với một người làm công việc ở nhà chủ, sự khác biệt này không chỉ nằm ở diện tích căn phòng mà còn ở mức độ riêng tư. Bởi như chính những người giúp việc từng làm việc tại các gia đình giàu có chia sẻ, sống trong nhà người khác dù điều kiện vật chất tốt đến đâu vẫn có những giới hạn nhất định về thời gian nghỉ ngơi, đi lại và không gian cá nhân. Và có lẽ đó cũng là lý do căn phòng nhỏ của Nimo trở thành một phần đặc biệt trong câu chuyện của cô: giữa một căn biệt thự rộng lớn của gia chủ, cô vẫn có một nơi có thể đóng cửa lại sau ngày làm việc và thực sự trở về với cuộc sống của riêng mình.

Nguồn: iFeng, thepaper