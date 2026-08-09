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Apple sắp tăng giá bán iPhone 17?

| | Lifestyle

Apple sắp tăng giá bán iPhone 17?

Tin đồn về việc dòng iPhone 17 có thể sẽ tăng giá đang thu hút sự chú ý của người dùng.

Nguồn tin từ tài khoản Weibo Fixed Focus Digital cho biết Apple đang cân nhắc một đợt điều chỉnh giá đối với dòng iPhone 17.

Dù chưa đưa ra khẳng định chắc chắn, người này tiết lộ hãng đã hủy kế hoạch mở rộng công suất sản xuất trên một số dây chuyền, động thái được cho là liên quan đến việc đánh giá lại nhu cầu thị trường và chiến lược kinh doanh trong giai đoạn tới.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. (Ảnh minh hoạ: JULIAN CHOKKATTU/Wired)

Thông tin xuất hiện không lâu sau khi Apple tăng giá Mac và iPad trên toàn cầu. Tại Việt Nam, cuối tháng 6 vừa qua Apple đã điều chỉnh giá nhiều sản phẩm, bao gồm MacBook, Mac mini và iPad. Tùy từng phiên bản, mức tăng dao động từ 15-30%, tương đương vài triệu đến hơn 7 triệu đồng.

Khi giải thích về quyết định này, hãng cho biết sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo đã khiến nhu cầu bộ nhớ và thiết bị lưu trữ tăng vọt, kéo theo giá linh kiện leo thang ngoài dự kiến.

Trong nhiều năm, Apple gần như không tăng giá bán iPhone, ngay cả khi chi phí sản xuất liên tục tăng. Thay vào đó, công ty thường lựa chọn nâng cấp cấu hình hoặc bổ sung tính năng để duy trì giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, sau khi đã tăng giá một số dòng máy tính và máy tính bảng, giới quan sát cho rằng iPhone có thể là sản phẩm tiếp theo chịu tác động.

Điều khiến tin đồn lần này trở nên đáng chú ý là thời điểm xuất hiện. Trước đó, nhiều nhà phân tích dự đoán nếu Apple muốn điều chỉnh giá, hãng sẽ chờ đến thế hệ iPhone 18 Pro hoặc mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên. Đây đều là những sản phẩm được kỳ vọng mang tính đột phá, đủ sức thuyết phục người dùng chấp nhận mức giá cao hơn.

Ngược lại, iPhone 17 hiện vẫn là dòng smartphone chủ lực của Apple trên thị trường. Nếu giá bán được điều chỉnh ngay trong vòng đời sản phẩm, đây sẽ là thay đổi khá hiếm gặp trong chiến lược kinh doanh của hãng.

Hiện chưa có thông tin về mức tăng cụ thể. Cũng chưa rõ Apple sẽ áp dụng cho toàn bộ dòng iPhone 17 hay chỉ các phiên bản cao cấp. Trên thị trường quốc tế, iPhone 17e đang có giá khởi điểm 599 USD, trong khi iPhone 17 Pro Max được bán từ 1.199 USD.

Dù vậy, tất cả mới dừng ở mức đồn đoán. Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào liên quan đến việc tăng giá iPhone. Tuy nhiên, sau khi Mac và iPad đã được điều chỉnh, khả năng iPhone đứng ngoài làn sóng tăng giá này đang trở thành câu hỏi được nhiều người dùng quan tâm.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và Pháp luật

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