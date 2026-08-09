Sắp hết cảnh biển hiệu ‘trắng’ tiếng Việt ở Đà Nẵng

Ghi nhận tại khu phố Tây, nhiều ngày qua, các cơ sở kinh doanh ẩm thực, làm đẹp... đã cho thợ thi công lại phần biển hiệu trái quy định .

Một số cơ sở bổ sung thêm chữ tiếng Việt lên trên phần chữ nước ngoài với nội dung đầy đủ về dịch vụ cung cấp, một số cơ sở dỡ bỏ luôn biển cũ để thay biển mới.

Một cơ sở làm đẹp đã thêm chữ tiếng Việt ghi rõ các dịch vụ ngay bên dưới tên cơ sở. Ảnh: Thanh Hiền.

Anh N.T., quản lý một nhà hàng ẩm thực trên tuyến đường Trần Bạch Đằng chia sẻ, khi lực lượng chức năng đến kiểm tra và chỉ rõ sai sót, anh mới biết biển hiệu của nhà hàng lâu nay trái quy định.

"Nguồn khách chúng tôi tập trung khai thác là khách nước ngoài nên biển hiệu cũng ghi toàn chữ nước ngoài để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, việc làm này sai phạm nên chúng tôi chấp hành tháo dở biển cũ xuống để khắc phục, đảm bảo có chữ tiếng Việt", anh nói.

Đại diện một số cơ sở khác cho biết khi nắm được quy định về viết, đặt biển hiệu cũng đã khẩn trương sửa chữa, "trả lại đất" cho tiếng Việt trên biển hiệu. Theo họ, đây không chỉ là sự khắc phục về mặt hình thức, mà còn thể hiện sự tôn trọng, yêu quý tiếng Việt.

Chữ tiếng Việt đã có mặt trên những biển hiệu trước đó "trắng" tiếng Việt.

Trao đổi với PV Tiền Phong , lãnh đạo Phòng Văn hóa - xã hội phường Ngũ Hành Sơn cho hay, khu phố du lịch An Thượng là địa bàn tập trung đông đảo cơ sở kinh doanh, từ ăn uống đến chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Do đặc thù khách hàng phần lớn là du khách quốc tế nên nhiều cơ sở làm biển hiệu toàn tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ... mà quên đi tiếng Việt.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, lập biên bản các cơ sở vi phạm, yêu cầu sớm khắc phục.

"Dù đối tượng khách hàng là ai thì cũng phải chấp hành quy định, luật pháp Việt Nam khi làm biển hiệu. Ngoài việc bổ sung chữ tiếng Việt, các cơ sở kinh doanh cũng cần tuân thủ quy định về vị trí, kích thước, giữ gìn sự trọng sáng của tiếng Việt", lãnh đạo Phòng Văn hóa - xã hội phường Ngũ Hành Sơn nhấn mạnh.

Nhà hàng Ấn Độ trước đó treo bảng toàn chữ tiếng Anh và Ấn Độ nay đã khắc phục.

Vị này cho biết thêm, do địa bàn rộng, số lượng biển hiệu vi phạm khá nhiều nên lực lượng chức năng vẫn tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên. Trường hợp không chấp hành, cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Theo quy định, trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt, trừ những trường hợp: nhãn hiệu hàng hóa, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hóa không thể thay thế bằng tiếng Việt.

Từ ngữ bằng tiếng Việt trong sản phẩm quảng cáo phải bảo đảm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, rõ ràng, dễ hiểu và thể hiện chính xác nội dung cần truyền đạt.

Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở và xử lý những biển hiệu "trắng" tiếng Việt.

Như Tiền Phong đã thông tin, nhiều cơ sở kinh doanh tại khu phố du lịch An Thượng lắp đặt biển hiệu "trắng" tiếng Việt. Nhiều du khách trong nước, nhất là người cao tuổi vừa xem vừa đoán bên trong bán gì?