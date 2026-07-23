Rừng dừa, thuyền thúng ở Đà Nẵng và Đồng Tháp hóa "studio sống ảo": Gái xinh thi nhau lên đồ, ảnh nào cũng nghìn like

Gây sốt nhất mùa hè năm nay chính là những điểm check-in sông nước thơ mộng như rừng dừa Bảy Mẫu (Đà Nẵng) hay Cù Lao Thới Sơn (Đồng Tháp). Khung cảnh thuyền thúng lênh đênh giữa dòng nước xanh, rặng dừa rợp bóng cùng không gian đậm chất miền quê đã nhanh chóng trở thành background "triệu like", thu hút đông đảo hội mê du lịch và sống ảo. Không chỉ khoe khung cảnh đẹp như tranh, hội chị em còn khiến dân tình mãn nhãn với loạt outfit được đầu tư chỉn chu. Từ váy lụa nữ tính, đầm pastel nhẹ nhàng đến áo bà ba hay những set đồ mang hơi hướng nghỉ dưỡng, mỗi phong cách đều có sức hút riêng, ngắm đi ngắm lại nhiều lần vẫn không thấy chán.

Dạo một vòng mạng xã hội, không khó để bắt gặp những màn "lên đồ" đầy cảm hứng của hội gái xinh trong các chuyến vi vu miền sông nước. Nếu đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè, đây sẽ là nguồn cảm hứng diện đồ lý tưởng để chị em tham khảo và sắm sửa trước khi lên đường.

Hot TikToker Ly Phạm ghi điểm với set đồ nữ tính nhưng vẫn đậm chất thời thượng khi kết hợp áo hai dây cách điệu phối ren cùng chân váy midi. Thiết kế ôm phần thân trên kết hợp chân váy dáng lửng giúp tôn vóc dáng thanh mảnh, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Tổng thể outfit mang đến vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa yêu kiều, rất hợp để diện đi dạo phố và check-in ở khung cảnh sông nước thơ mộng.

Ảnh: Facebook Ly Phạm

Cô nàng hot Instagram với hơn 50.000 lượt theo dõi tranh thủ khoe gu thời trang sành điệu khi check-in tại rừng dừa Bảy Mẫu ở Đà Nẵng. Cô lựa chọn áo hai dây phối ren nữ tính nhưng vẫn rất thời thượng, kết hợp cùng quần jeans xanh đơn giản. Set đồ không cầu kỳ nhưng ghi điểm tuyệt đối nhờ sự hài hòa, trẻ trung, vừa tôn vóc dáng vừa mang đến vẻ ngoài năng động, phóng khoáng.

Ảnh: Instagram linh.theali3n

Hạnh Vy của Schannel cũng không thể đứng ngoài đường đua thuyền thúng và rặng dừa. Cô nàng lựa chọn phong cách nữ tính, ngọt ngào với áo hai dây cơ bản phối cùng chân váy màu xanh Tiffany. Đây là gam màu đang rất được ưa chuộng trong mùa hè năm nay; chỉ với thiết kế tối giản, không cần quá nhiều họa tiết vẫn đủ tạo điểm nhấn nổi bật. Để hoàn thiện tổng thể, Hạnh Vy khéo léo kết hợp thêm vòng tay cùng tông màu, giúp diện mạo thêm xinh, thêm điệu.

Ảnh: Instagram bbyyboooo_

Về miền Tây check-in tại Cù Lao Thới Sơn, cô nàng Thư Thỏ ghi điểm với diện mạo nữ tính và cuốn hút khi diện đầm lụa ôm dáng. Thiết kế nổi bật với chi tiết ren tinh tế ở phần ngực, kết hợp phom váy ngắn cùng gam màu pastel nhẹ nhàng, vừa tôn dáng vừa giúp làn da trông rạng rỡ hơn. Để hoàn thiện vẻ ngoài dịu dàng, thướt tha, cô nàng khéo léo khoác thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài và không quên đội chiếc nón lá "signature", tạo nên tổng thể đậm chất miền Tây nhưng vẫn thời thượng và cuốn hút.

Ảnh: Instagram thwthor_

Hot TikToker Mai Hương thu hút mọi ánh nhìn với set đồ xinh yêu gồm áo cúp ngực kết hợp cùng chân váy dài thướt tha. Thiết kế khéo léo tôn lên bờ vai trần thanh mảnh, mang đến vẻ ngoài vừa quyến rũ vừa ngọt ngào. Phải công nhận rằng phong cách du lịch của hội chị em đẹp mê mẩn, ngắm bao nhiêu lần vẫn không thấy chán. Đôi khi chỉ cần diện những thiết kế đơn giản nhưng được phối tinh tế cũng đủ tạo nên những khung hình đẹp bắt mắt.

Ảnh: Instagram blmhuong

Vi vu miền sông nước, một trong những kiểu trang phục mà hội chị em khó có thể bỏ qua chính là set áo bà ba. Thiết kế mang đậm nét truyền thống này vốn đã quen thuộc, nhưng thời gian gần đây lại càng gây sốt hơn nhờ vẻ đẹp mộc mạc, duyên dáng và cực kỳ ăn ảnh. Khi kết hợp cùng khung cảnh sông nước, miệt vườn hay đồng quê xanh mát, áo bà ba càng tôn lên vẻ dịu dàng, nữ tính và đậm chất miền Tây. Nếu đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch khám phá miền sông nước, đây chắc chắn là item chị em nên thêm ngay vào vali của mình.

Ảnh: Instagram linbene_



