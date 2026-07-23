Phim của Thanh Hằng chỉ bán được 2 vé trong ngày

Sau nhiều năm mới trở lại màn ảnh rộng với một dự án do chính mình đứng tên sản xuất và đóng vai chính, Thanh Hằng từng được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn với Mesdames Thanh Sắc. Thế nhưng, trái với sức nóng của chiến dịch truyền thông trước khi ra mắt, bộ phim hiện đang rơi vào tình thế đầy khó khăn khi doanh thu gần như chững lạivà tình trạng bán vé thì hẩm hiu.

Theo thống kê mới nhất từ Box Office Vietnam, Mesdames Thanh Sắc hiện thu về khoảng 16,6 tỷ đồng sau gần 5 tuần công chiếu. Con số này gần như không thay đổi trong nhiều ngày qua, cho thấy sức hút của bộ phim đã giảm mạnh. Đáng nói, có thời điểm Mesdames Thanh Sắc chỉ bán được 2 vé, mang về 53.333 đồng doanh thu trong ngày, dù vẫn còn 9 suất chiếu được duy trì tại các cụm rạp. Đây là tín hiệu cho thấy lượng khán giả dành cho bộ phim hiện gần như không còn đáng kể.

Nếu so với mục tiêu doanh thu 80 tỷ để chạm ngưỡng hòa vốn ban đầu, tình hình càng trở nên đáng lo. Như vậy, với doanh thu hiện tại khoảng 16,6 tỷ đồng, bộ phim vẫn còn thiếu hơn 63 tỷ đồng - một khoảng cách gần như không thể san lấp khi đã bước sang giai đoạn cuối của hành trình phát hành.

Thực tế, Mesdames Thanh Sắc từng có khởi đầu không quá tệ. Trong tuần đầu tiên ra rạp, bộ phim thu gần 10 tỷ đồng nhờ hiệu ứng truyền thông cùng sự tò mò của khán giả. Tuy nhiên, càng về sau, doanh thu càng giảm mạnh khi liên tiếp phải cạnh tranh với nhiều tác phẩm mới trong và ngoài nước. Việc không giữ được sức nóng khiến bộ phim nhanh chóng hụt hơi và bị đẩy xuống nhóm cuối bảng xếp hạng doanh thu.

Đây rõ ràng là kết quả đáng tiếc với Thanh Hằng bởi Mesdames Thanh Sắc không đơn thuần là một vai diễn. Người đẹp vừa đảm nhận vai nữ chính, vừa giữ vai trò nhà sản xuất, đồng nghĩa đặt cả danh tiếng lẫn nguồn lực tài chính của mình vào dự án. Trong phim, Thanh Hằng vào vai vũ nữ Cầm Thanh. Bộ phim khai thác những cuộc tranh đấu quyền lực gay cấn tại vũ trường Kim Đô vào thập niên 1960. Bên cạnh Thanh Hằng, tác phẩm còn quy tụ dàn diễn viên thực lực như Hồng Ánh (trong vai Madame Sắc - bà chủ vũ trường và là đối thủ đối đầu trực tiếp với Cầm Thanh) và Lương Thế Thành, từng hứa hẹn sẽ gây tò mò khi kể về bi kịch của đại mỹ nhân một thời.

Việc Thanh Hằng lựa chọn trở lại điện ảnh sau nhiều năm cũng từng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Trước đó, cô đã ghi dấu ấn qua nhiều dự án như Nụ Hôn Thần Chết, Mỹ Nhân Kế, Mẹ Chồng... với hình ảnh ngôi sao sở hữu thần thái màn ảnh nổi bật. Chính vì vậy, màn tái xuất lần này được kỳ vọng sẽ nối dài chuỗi thành công trong sự nghiệp diễn xuất của nữ siêu mẫu.

Tuy nhiên, diễn biến tại phòng vé cho thấy danh tiếng của một ngôi sao hay chiến dịch quảng bá rầm rộ không còn là yếu tố đủ để bảo đảm thành công thương mại. Hiện Mesdames Thanh Sắc vẫn chưa chính thức rời rạp, song với tốc độ tăng trưởng doanh thu gần như dậm chân tại chỗ và lượng vé bán ra ở mức rất thấp, khả năng tạo nên cú lội ngược dòng gần như không còn.

Nguồn: Box Office Vietnam